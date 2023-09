escuchar

La producción televisiva argentina sumó cuatro nominaciones a los premios Emmy internacionales. El reconocimiento fue para las series Iosi, el espía arrepentido de Amazon Prime Video, El encargado, de Star+, y Tierra incógnita, producida por Disney+. La ficción creada por Daniel Burman, a partir del libro de Miriam Lewin y Horacio Lutzky –estrenará su segunda temporada el viernes 27 de octubre– competirá en dos de las categorías principales: mejor drama y mejor actor para su protagonista, Gustavo Bassani.

El encargado, la comedia negra, que también tiene una segunda temporada en marcha, protagonizada por Guillermo Francella, figura entre las contendientes en el rubro de mejor comedia, mientras que la ficción de aventuras y terror enfocada al público juvenil Tierra incógnita, está nominada como mejor infantil con actores.

Los galardones, que se entregarán el próximo 20 de noviembre en Nueva York, cuentan con 56 programas nominados que abarcan producciones realizadas en 20 países. Para la industria televisiva argentina, este solía ser un reconocimiento que alcanzaba a programas de la TV de aire, que gracias a ellos ampliaban su alcance al mundo. Así, en 2010 CQC obtuvo, luego de estar nominado en varias ocasiones en el pasado, la estatuilla al mejor programa de entretenimiento sin guion y un par de años más tarde los actores Darío Grandinetti y Cristina Banegas fueron reconocidos por sus interpretaciones en el ciclo Televisión por la inclusión, que emitió Canal 9.

Iosi, el espía arrepentido

Ahora, con un escenario de producción completamente distinto al de aquellos años y con la ficción local mayoritariamente enfocada en las plataformas de streaming, las tres series argentinas tendrán una dura competencia en las cuatro categorías. Y, de hecho, uno de los mayores cambios que experimentaron estos premios en los últimos años es que justamente gracias a los servicios de TV on demand y la globalización de la producción y las formas del consumo, casi todos los programas nominados están disponibles para ver en todo el mundo. Ese es el caso en el rubro al mejor drama del que participa Iosi, el espía arrepentido: sus rivales serán Woo, una abogada extraordinaria, el gran éxito de la TV de Corea del Sur estrenado por Netflix a nivel mundial; la ficción británica The Devil’s Hour que forma parte -al igual que Iosi- de Amazon Prime Video y la alemana La emperatriz, otro de lo sucesos internacionales de Netflix, que ya prepara una segunda temporada sobre la vida de Elizabeth de Austria.

Derry Girls

En el rubro actoral, Bassani competirá con Martin Freeman por su trabajo en The Responder de la BBC, con el sueco Jonas Karlsson (Riding in Darkness) y Jim Sarbh, uno de los protagonistas de la serie india Rocket Boys. Por el lado de las comedias, El encargado comparte terna con proyectos muy diferentes. Entre ellos, el más destacado es Derry Girls, la comedia irlandesa disponible en Netflix que se despidió con una divertida y emotiva tercera temporada, y es la favorita dal Emmy. Además, en la categoría figuran la francesa Le Flambeau, una sátira del mundo de los reality shows y el especial Vir Das: Landing, un show del comediante stand up indio.

En otra de las categorías principales de los premios, la de mejor actriz, aparecen Connie Nielsen por su papel en la miniserie biográfica The Dreamer: Becoming Karen Blixen, basada en la vida de la celebrada autora danesa que firmaba como Isak Dinesen; Billie Piper por su extraordinaria interpretación en I Hate Suzie Too, la india Shefali Shah, protagonista del policial Delhi Crime (con dos temporadas disponibles en Netflix) y la mexicana Karla Souza por su notable actuación en La caída, el film dirigido por la argentina Lucía Puenzo estrenado en Amazon Prime Video, que también recibió una candidatura por mejor largometraje.