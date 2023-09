escuchar

Este martes, lo más visto de la televisión abierta nuevamente fue Got Talent Argentina (Telefe) , formato que subió sus números con respecto al lunes marcando un promedio de 14,8 puntos y un pico de público de 16 puntos, una gran marca para este programa conducido por Lizy Tagliani.

También en el prime time, Bailando 2023 (América) promedió 8,9 puntos y trepó hasta un techo de 9,9 puntos, también muy buenos números que ubicaron al ciclo de Marcelo Tinelli en el segundo lugar en su horario y entre los cinco con mejor audiencia del día. Los 8 escalones... (eltrece) se mantuvo estable, con un promedio de 6,5 puntos, escalando hasta un máximo de 6,9 puntos.

Las ficciones del prime time tuvieron rendimiento dispar. A las 21.29, Buenos chicos, producción de Polka para eltrece, marcó 7,3 puntos de promedio, número que le permitió ser lo más visto de su canal, mérito compartido con Telenoche (eltrece) y con dos décimas por encima de ¡Ahora caigo! (eltrece). En la última parte de la noche, la tira importada Traicionada (Telefe) -que no resigna audiencia- promedió 10,1 puntos mientras que Argentina, tierra de amor y venganza 2, también a cargo de Polka para eltrece, llegó a 5,4 puntos.

Buenos chicos logra ser lo más visto de eltrece, pero con números más bajos a los esperados eltrece

Destacados de la noche

En Los 8 escalones..., una participante lleva acumulados siete millones de pesos . La dinámica del juego moderado por Guido Kaczka permite que los concursantes puedan sumar dinero a medida que van acertando en las respuestas.

El buen gusto no siempre prima en la televisión. Anoche, Flor Vigna, participante de “Bailando 2023″, se refirió a su madre con una frase algo desafortunada.

El dilema de la primera hora

Desde las 9.30, A la Barbarossa (Telefe), el magazine conducido por la actriz Georgina Barbarossa , lidera cómodo. Ayer, este ciclo marcó un promedio de 5 puntos, tocando un pico de audiencia de 5,5 puntos, buenos números para un horario que no es neurálgico. Luego, desde las 11.30, el formato gastronómico Ariel en su salsa (Telefe), con el cocinero Ariel Rodríguez Palacios, promedió 5,6 puntos, escalando hasta un techo de 6,7 puntos, números que también le permitieron encabezar la audiencia de su horario.

Ante la muy instalada mañana de Telefe, eltrece se encuentra -ya desde hace mucho tiempo- con el dilema de mover fichas buscando recuperar televidentes , algo que no viene sucediendo. La mañana de eltrece no mide bien sobre todo en el primer tramo, ahora ocupado por Bien de mañana (eltrece), a cargo de Fabián Doman.

El ciclo llegó para reemplazar a Nosotros a la mañana (eltrece), un histórico magazine bien conducido por el Pollo Álvarez. Luego de una opaca transición a cargo de Oscar González Oro, que no midió lo esperado, eltrece destinó a Doman para timonear ese horario crítico. El periodista es una figura que, en los últimos años, fue y vino varias veces ocupando diversas franjas horarias.

El Pollo Álvarez pasó a la tarde y Fabián Doman se quedó con la mañana, pero con una fórmula algo desgastada Collage

Ayer, Bien de mañana marcó un magro promedio de 1,8 con un pico de audiencia de 2,9 puntos, alcanzados sobre el final. Vale aclarar que Doman tomó el programa con una medición de 1,5 -lo precede Arriba argentinos- y cerró en 2,9 puntos, lo cual es meritorio.

Es indudable el oficio de Doman y su capacidad para llevar adelante este tipo de formatos. El programa no está mal hecho -dentro de los tópicos del género- y su agenda de temas suele ser atractiva. Quizás, el desgaste de la franja horaria -algo que no tiene que ver con el periodista- hubiera ameritado un golpe de timón más drástico ya que el formato actual no difiere del programa que lo precedió y que había salido del aire con cierta fatiga.

Que a eltrece lo supere Telefe no es un tema de preocupación. Las alarmas están sonando en la mañana de este canal dado que tanto América como elnueve logran mejores números . Ayer, Qué mañana (elnueve), con Mariano Peluffo, hizo 2,7 puntos, mientras que Buenos días, América (América), a cargo de Antonio Laje, llegó a 2,1 puntos. En ambos casos, estos espacios compiten parcialmente con el programa de Doman.

Los números de Bien de mañana afectan a Socios del espectáculo (eltrece) , el ciclo que lo continúa, que ayer promedió 3,1 puntos. Este programa, conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, tomó el aire en 2,9 puntos y lo entregó en 4,5 puntos, en una tarea titánica por repatriar audiencia para el canal, aunque siempre por debajo de Telefe.

Lo que no se explica es por qué Socios del espectáculo, que evidentemente le rinde al canal remontándole los números, no continúa hasta el comienzo de Mediodía noticias (eltrece), que se produce a las 13. Entre las 12.29 y las 13, eltrece emite El Zorro, histórica serie que ayer promedió 4,8 puntos, muy beneficiada por la audiencia que le deja Socios del espectáculo.

Destacados de la mañana

Maxi Guidici, ex Gran Hermano, visitó a Georgina Barbarossa, luego de padecer un complejo cuadro anímico.

En Bien de mañana, Doman y su equipo entrevistó a un expaciente de Aníbal Lotocki, que padece serios problemas de salud y quien se expresó en duros términos contra la esposa del médico.

¿Llega Carmen?

En los últimos días corrieron algunos rumores en torno a la mañana de eltrece. En primer lugar, se dijo que a Doman le restarían una hora de programa, evitando sacarlo del aire, pero mermando su injerencia en la grilla, algo a lo que el conductor se habría negado.

Ayer, en su columna del programa de radio Mitre Lanata sin filtro, Marina Calabró contó que Catherine Fulop había sido tentada para reemplazar a Carmen Barbieri en Mañanísima, el magazine que la actriz conduce por la señal de cable Magazine, que forma parte del conglomerado de Artear, el mismo grupo al que pertenece eltrece. De esta forma, sería un hecho el pase de Carmen Barbieri, a quien no le va nada mal en el cable, a eltrece ocupando la mañana y con un programa de igual tono al que lleva adelante en la TV paga. Lo que resta definir es qué duración tendrá el programa de Barbieri, algo de inminente resolución.

La mañana de eltrece podría ser ocupada por Doman, Barbieri y los Socios... discontinuando a El Zorro o bien, sólo con Carmen y el programa de espectáculos y manteniendo el pase de El Zorro entre la mañana y el noticiero.

Con la llegada de Carmen a eltrece podría revivirse la competencia entre ella y Georgina Barbarossa , íconos de la conducción de programas de interés general.

Carmen Barbieri al frente de su programa en el cable y ante un inminente regreso a la tv abierta, donde hoy se la puede ver formando parte del panel de Los 8 escalones Captura Maga

Otros líderes

Lo más vistos de elnueve fue Bendita con 4,3 puntos de promedio y un pico de 5 puntos. En la TV Pública encabezaron un flash de TV Pública Noticias y Cocineras y cocineros argentinos con 0,7 décimas.

Editando Tele XL, Cine Net y El señor de los cielos marcaron 0,3 décimas, el mejor número de Net TV. El mismo número cosecharon Los herederos del monte y Avenida Brasil, culebrones importados que lideraron en Bravo TV.

El encendido más alto:

Got Talent Argentina (Telefe) 49,5% del share

Los 5 más vistos:

1. Got Talent Argentina (Telefe) 14,8 puntos de rating

2. Traicionada (Telefe) 10,1 puntos

3. Telefe noticias (Telefe) 9,6 puntos

4. “Bailando 2023″ (América) 8,9 puntos

5. Todo por mi hogar (Telefe) 8 puntos

Los + y -:

El noticiero de la gente (Telefe) 7,4 puntos / Mediodía noticias (eltrece) 5,2 puntos

Pasaplatos, el restaurante (eltrece) 4 puntos / El diario de Mariana (América) 3,6 puntos

Noche al Dente (América) 3,7 puntos / Lo mejor del 9 (elnueve) 0,6 décimas

Datos de Kantar Ibope Media.