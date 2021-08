Después de The Big Bang Theory, Mayim Bialik prueba suerte con la serie Call Me Kat

Mayim Bialik en Call Me Kat. Para algunos Bialik será por siempre Amy Farrah Fowler, la media naranja de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory pero para otros, la actriz de 45 años quedó asociada a Blossom Russo, la protagonista de Blossom, la serie de principios de los 90 que retrataba la divertida adolescencia de la chica del título. Con mucho de comedia física y una simpatía natural, gracias a esa comedia Bialik se convirtió en una joven estrella de la TV de la que se alejó luego para estudiar neurociencia en la universidad. De regreso a la pantalla y debido al éxito de su personaje en The Big Bang Theory, la actriz vuelve a encabezar una sitcom con este ciclo adaptado del exitoso programa británico, Miranda, creado y protagonizado por la comediante Miranda Hart. En la versión original y en esta, la protagonista es una mujer adulta más bien excéntrica y particular que vive su soltería con bastante liviandad. Aunque su madre la presione constantemente para que forme pareja lo que resulta en situaciones disparatadas en las que Bialik vuelve a probar su talento por la comedia física que la dio a conocer cuando era una adolescente torpe y tierna llamada Blossom. Una temporada. Disponible en HBO Max.

Michael Shannon en Nueve perfectos desconocidos. Cuando un elenco tiene en sus filas a estrellas como Nicole Kidman y Melissa McCarthy es sencillo perder de vista al resto de los actores en pantalla. Sin embargo, en el caso de la miniserie recientemente estrenada en Amazon Prime Video, alcanzan unos minutos del primer episodio para descubrir que detrás del brillo de las dos intérpretes aparece el fantástico Michael Shannon, en un papel algo diferente de la colección de villanos que suele encarnar. En la ficción adaptada de la novela de Liane Moriarty Shannon, el magnífico actor de películas como Entre navajas y secretos, Atormentado y La forma del agua, entre muchas otras, interpreta a Napoleon Marconi, un padre de familia amoroso y optimista. Que, claro, como está encarnado por Shannon también tiene un costado algo más oscuro. O al menos parece tenerlo. Lo cierto es que más allá del pasado traumático de su personaje, en la miniserie filmada en Australia el actor tiene la oportunidad de mostrar sus no tan conocidas habilidades para la comedia y hasta para la canción con una escena que lo tiene bailando y cantando como si nadie lo estuviera viendo. A pesar de que cuando aparece en pantalla es imposible dejar de mirarlo. Disponible en Amazon Prime Video.

Holland Taylor en La directora. Entre los muchos atributos que tiene esta comedia protagonizada por Sandra Oh y creada por Amanda Peet, uno de los más evidentes son los actores seleccionados para interpretar a los prestigiosos y veteranos profesores del departamento de literatura del que el personaje de Oh acaba de ser nombrada directora. Poco interesados en conectar con sus jóvenes alumnos o aceptar el paso del tiempo la suerte de los académicos es solo uno de los problemas con los que tiene que lidiar la directora aunque quizás sea el más divertido. Y eso gracias a las actuaciones de Bob Balaban y la siempre fantástica Holland Taylor, una actriz que parece haber encontrado la clave del ritmo perfecto en cualquier papel que le toque en suerte. En este caso, la intérprete de series como Two and a Half Men, The Practice y Hollywood, entre otras, encarna a la profesora Joan Hambling, especialista en la literatura de Geoffrey Chaucer y en meterse en problemas. Cuando comienza la serie la amenaza del retiro forzado se cierne sobre todos los profesores de más trayectoria, pero sólo a ella le trasladan su oficina al sótano, al lado del gimnasio. Indignada por la injusticia en la que adivina una discriminación por género, Joan se embarcará en una cruzada por recuperar su lugar en el mundo y eso incluye cazar y aleccionar al alumno que se queja de ella y sus clases en la red social de la Universidad. Cada escena de Taylor es una disparatada comedia de enredos con un aire de picardía que no suele verse en las series de la actualidad. Una temporada. Disponible en Netflix.