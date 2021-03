Disney+: Falcon y el Soldado del Invierno es un regreso a las fuentes para Marvel

Falcon y el Soldado del Invierno (The Falcon and The Winter Soldier, Estados Unidos/2021) Dirección: Kari Skogland Guion: Malcolm Spellman Elenco: Anthony Mackie, Sebastian Stan, Daniel Brühl, Emily Van Camp, Adepero Oduye y Wyatt Russell. Disponible en: Disney+. Nuestra opinión: buena

Si WandaVision, la primera serie original de Marvel para la plataforma de streaming Disney+, había sorprendido (para bien o para mal) a los fans del MCU con su homenaje a las clásicas sitcoms de los inicios de la televisión, Falcon y el Soldado del Invierno es un regreso a las fuentes y, si se quiere, una apuesta a lo seguro. Ambientada después de los eventos de la película Avengers: Endgame, la serie escrita por Malcolm Spellman e íntegramente rodada (serán solo seis episodios) con indudable oficio por la directora Kari Skogland tiene como uno de los protagonistas a Falcon (o Sam Wilson cuando no está volando por los aires para cumplir con sus deberes de superhéroe), quien regresa después de cinco años (recuerden el final de la última entrega de Avengers) para descubrir que su hermana Sarah (Adepero Oduye) ha quedado viuda, a cargo de dos niños pequeños y con una acumulación de deudas que amenaza con fundir el negocio pesquero de la familia.

Trailer de "Falcon y el Soldado del Invierno" - Fuente: Marvel Latinoamérica Oficial

Tras una larga secuencia inicial a pura acción y adrenalina con el sello cinematográfico de Marvel (aviones, helicópteros, misiles, persecuciones entre montañas y luchas cuerpo a cuerpo), conoceremos la realidad del otro personaje principal, el otrora villano y supersoldado James “Bucky” Barnes (Sebastian Stan), que entre pesadillas recurrentes e hilarantes sesiones de terapia intenta alcanzar una nueva normalidad. Pero los fantasmas del pasado (tiene ¡106! años) están ahí para condicionarlo y traumarlo. No conviene adelantar demasiado para no spoilear sorpresas, pero ya desde los primeros minutos del piloto hay unas cuantas revelaciones respecto del legado de otra figura clave de Los Vengadores: el Capitán América.

Más allá de las evidentes diferencias de estilo, estética, ritmo y hasta de extensión respecto de WandaVision (aquí los episodios duran algo más de 40 minutos), queda claro que –en la línea de Pantera Negra– Falcon y el Soldado del Invierno, cuyas secuencias iniciales van de Suiza a Túnez y de Washington a Brooklyn, es una serie pensada para estos tiempos del Black Lives Matter. Sin descollar, Anthony Mackie aporta la nobleza, la integridad y el carisma para un personaje que, como ocurre en una hilarante escena, es reconocido como superhéroe por el empleado de un banco que hasta se saca una selfie con él, pero que –al no poder justificar su situación económica con ingresos fijos– le termina rechazando el préstamo que ha ido a solicitar. Un sistema injusto contra un auténtico paladín de la justicia.