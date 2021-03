Falcon y el Soldado de Invierno: superhéroes en la era del movimiento Black Lives Matter

Luego del suceso de WandaVision, que logró unir el universo cinematográfico de Marvel con un homenaje sentido e inteligente a las sitcoms estadounidenses, ahora Disney+ apuesta por un regreso a una de las fuentes del cómic con Falcon y el Soldado de Invierno, una serie de gran factura técnica y mucha acción, pero que quiere poner los pies en la tierra: ¿qué pasaría si un afrodescendiente es el nuevo Capitán América? LA NACION habló con Kari Skogland, la directora de la serie y con Malcolm Spellman, su guionista, para conocer más sobre esta nueva producción de la plataforma de streaming.

Se trata de una nueva miniserie ambientada en el mundo de los Avengers que tendrá seis episodios que llegarán cada viernes a partir de esta semana y que, al igual que con WandaVision, explorará el pasado, presente y futuro de dos personajes que se mantuvieron en roles secundarios en el cine. En este caso, son Sam Wilson, conocido como Falcon, y Bucky Barnes, alias el Soldado del Invierno.

Ambos héroes “desaparecieron” cuando Thanos chasqueó los dedos en Avengers: Infinity War y reaparecieron cinco años después para poder vencerlo, pero en esa victoria el mundo perdió tanto a Iron Man como a Capitán América. La serie muestra cómo se vive luego de un evento catastrófico como ese.

Trailer de "Falcon y el Soldado del Invierno" - Fuente: Marvel Latinoamérica Oficial

“La historia que contamos acontece en un mundo post-apocalíptico... ¡y se estrena en un escenario similar! Teníamos la idea de la serie, los guiones y muchas escenas grabadas antes de que se desatara la crisis del coronavirus, pero no puedo creer que muchos de los temas que tocamos sean ahora tan actuales. Es un mundo en el que la mitad de la población desapareció y reapareció cinco años después: todas las personas tienen que lidiar con pérdidas, con cambios en sus trabajos, sus familias, nuevos desafíos... ¿no parece tan lejano, no?”, le dijo Kari Skogland a LA NACION.

La serie se centra en el legado de Capitán América, quien envejeció y parece haber muerto después de los eventos de Avengers: Endgame. Y si bien su decisión fue que su escudo lo lleve Sam Wilson, el peso de la responsabilidad parece ser mucha para él. Para Malcolm Spellman, guionista, este aspecto fue clave en aceptar la propuesta de trabajar para la serie: “Lo que más me atrajo fue la posibilidad de tener a un hombre negro que toma el escudo del Capitán América, que es elegido por él para llevar su legado, pero duda. Sam no siente que él es la opción obvia, cree que tiene que haber un error, que no puede ser él. Su camino de redención es entender que las estrellas y las tiras de la bandera estadounidense también pueden ser para alguien como él”.

Las películas de Marvel nunca contaron la historia de Falcon: ahora Disney+ releverá el pasado del personaje

Para la directora el escudo del Primer Avenger es crucial para entender el costado más humano de los héroes: “¿Qué significa para un hombre negro este símbolo de libertad? ¿Qué significa para Bucky, el mejor amigo de Capitán América? Incluso podemos pensar qué significaba para Steve Rogers mismo: el escudo tiene distintas visiones de acuerdo a cada persona y no está desligado de la realidad mundana de cada una”.

Y es que, cuando regresa tras cinco años de estar desaparecido por el chasquido cósmico de Thanos, el protagonista se encuentra con problemas muy concretos y mundanos, como ir a un banco a pedir un crédito para salvar al negocio familiar, y que se lo rechacen porque no tiene suficiente garantía... ¡incluso siendo un Avenger!

Kari Skogland, la directora de la serie Falcon y el Soldado del Invierno, y Malcolm Spellman, su guionista Disney+

“Hacer esta serie significó enfrentar muchos desafíos, sobre todo porque queríamos contar muchas historias y tener varios personajes pero no podíamos dejar cabos sueltos. Nuestro esfuerzo fue narrar una historia universal pero con la pandemia, lo que narrábamos se volvió incluso más relevante. Creo que logramos tener una ficción que es muy actual y que se suma a las conversaciones que hoy se tienen en todo el mundo. Y es genial que sea el universo de Marvel el que une este tipo de temas con el entretenimiento. La audiencia va a poder verse reflejada en nuestros personajes y las cosas que deben enfrentar”, puntualizó Skogland.

Spellman coincide en que se trata de una manera de honrar la tradición de los cómics originales de Marvel, que siempre tocaron temas sociales: “Una de las fortalezas de este universo es que a pesar de las explosiones y tiros puede ir a un nivel muy humano y sincero para tocar temas que parecen triviales pero no lo son, tal como de qué forma alguien puede enfrentar una deuda a causa de los impuestos”.

De mejor amigo del Capitán América a asesino a sangre fría: ¿cómo vivirá el Soldado de Invierno las consecuencias de sus actos? Disney+

En la trama Falcon debe unirse con otro viejo conocido, Bucky Barnes, para enfrentar a un grupo terrorista que ansía el supuesto equilibrio universal que logró Thanos cuando redujo a la mitad la población. Pero para este héroe las cosas tampoco son fáciles porque en el pasado cometió numerosos crímenes estando dominado por la organización HYDRA y ahora le toca tratar de vivir con esa culpa. “Me encantó escribir las escenas para Bucky porque ya vimos en las películas que es muy bueno peleando y que es muy bueno matando... ¿pero qué hay detrás de eso? Ahora tenemos tiempo para explorar mucho más de su personalidad y mucho más de su presente. Y no hay dudas de que para Sebastian Stan es una gran oportunidad para mostrar el gran actor que es”, aseguró el guionista.

Así, con una mezcla de escenas de acción dignas de una superproducción de Hollywood, reflexión social frente a la situación de las minorías en los Estados Unidos y divertidas sesiones de terapia de un asesino arrepentido, Falcon y el Soldado de Invierno muestra otras posibilidades para el Universo Cinematográfico de Marvel, que está en plena expansión mientras espera que los cines puedan volver a estrenar sus películas.

De acuerdo con Spellman, se trata de una exploración que hubiese sido imposible en la gran pantalla y revela que el abanico de historias y géneros es potencialmente infinito: “Esto es totalmente diferente a WandaVision y ese siempre fue el plan de Kevin Feige, no es que accidentalmente tienen tonos radicalmente distintos. Nosotros queremos ofrecer algo muy muy diferente aunque también en este caso tenemos personajes que están enfrentando un duelo aunque desde un punto de vista único”.