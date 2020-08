Duncanville: por qué hay que ver la nueva serie animada de FOX

La familia protagonista en Duncanville Crédito: Prensa Fox

La animación para adultos sigue dando pie a grandes propuestas, y Duncanville es una excelente prueba de eso. Esta nueva sitcom que llega este domingo a las 21 aFOX pone el foco en un adolescente y en tono de comedia refleja su vida junto a la de su familia. Por ese motivo repasamos por qué vale la pena descubrir este título.

¿Para qué manejar?

Duncan es un adolescente que se encuentra ante el desafío de manejar, uno de los momentos más esperados no por él sino por su padre. Jack le insiste a su hijo con la importancia que tiene subirse a un auto, pero el joven no demuestra demasiado interés por ese tema, principalmente porque prefiere andar en monopatín y pasar tiempo con su grupo de amigos. Claro que la situación cambia cuando Mia, una adolescente de la que Duncan está enamorado, le propone ir en auto a un recital de música electrónica. A escondidas de sus padres, él tendrá que ver cómo puede llevarse la camioneta familiar para ir al concierto. Pero como es de esperar, los planes de Duncan no saldrán del todo bien y el joven protagonista tendrá que ver cómo arregla la situación con su padre y su madre Annie.

El sufrimiento de Jack mientras Duncan maneja Crédito: Prensa FOX

La trama del primer episodio a simple vista no se distingue mucho de una sitcom tradicional, pero detrás de esa simpleza se esconde la mirada de Amy Poehler, Mike Scully y Julie Thacker Scully, creadores de este título. El matrimonio integrado por los guionistas Scully, trabajó durante varios años en Los Simpson, y entre los episodios que realizaron se encuentra el que Lisa tiene un breve noviazgo con Nelson, o aquel en el que Bart y su hermana se enfrentan en un partido de hockey sobre cielo. Gracias al trabajo de ellos, Duncanville juega con tramas fácilmente reconocibles, pero a las que logran darles una vuelta de tuerca a través de la mirada de sus personajes. Y ahí es donde esta ficción logra uno de sus mayores aciertos.

Una serie heredera de Los Simpson

Cuando el título creado por Matt Groening apareció en 1989, el grueso de las familias televisivas respondía a esquemas muy tradicionales. La generación de padres y madres de esa época había transitado su juventud en los sesenta; internet y los celulares eran dignos de Los supersónicos y muchas veces las tramas de las series familiares giraban alrededor de las travesuras de los más pequeños. Pero a pesar de las limitaciones temáticas que imponía la televisión de la época, Los Simpson navegó con eficacia por los grises y, en tono de sátira, retrató los sinsabores de muchas familias. Con el tiempo, Homero y los suyos se aggiornaron según cambiaron las sensibilidades.

En muchos sentidos, esos protagonistas crecieron a la par de nuevos públicos que se enganchaban con la serie, y que nacieron cuando los personajes de Springfield ya llevaban mucho tiempo en la tele. Sin embargo, el molde de Los Simpson no deja de estar atado a sus lineamientos iniciales, y esa es una ventaja con la que corre Duncanville. Este nuevo título animado, desde su primer episodio, plantea un modelo social y de familia a tono con esta época, con personajes que responden a una mirada actual.

Jack es un padre que no se corresponde a oxidados estereotipos, y lo mismo sucede con el propio Duncan. En el episodio inicial, Jack quiere que su hijo maneje porque hasta hace no muchos años ese era un momento de mucha comunicación entre dos generaciones, y él quiere respetar eso. Pero cuando su hijo se muestra muy poco interesado, Jack no puede evitar más que sorprenderse porque a fin de cuentas, ¿cómo un adolescente no querría manejar? En vez de enojarse, Jack se refugia en sus discos de vinilo con bandas de rock clásico, y al ritmo de viejas baladas se queja de no ser el mejor padre del mundo. Y ahí llega en su ayuda Annie, su esposa y madre de Duncan, una mujer práctica, policía con aspiraciones de detective, y con una mirada descontracturada sobre cómo ejercer la maternidad.

Las estrellas detrás de Duncanville

Detrás de las voces de esta sitcom animada hay muchas grandes estrellas de la televisión. Ante todo hay que destacar el trabajo de Amy Poehler. Aparte de ser una de las creadoras de la serie, Amy también es la encargada de prestarle la voz a Duncan y a su madre, Annie. Poehler es un nombre muy conocido dentro de la comedia norteamericana, y como muchas de las más importantes figuras del género, ella empezó en Saturday Night Live. En ese ciclo Poehler fortaleció su vínculo con Tina Fey, con la que compartió una prolongada sociedad artística que las llevó a protagonizar películas como Baby Mama o Sisters. En 2009, Poehler se puso al frente de la muy recomendable comedia Parks and Recreations, un falso documental en la línea de The Office (de hecho, Greg Daniels fue el creador detrás de ambos títulos). El cariño del público por el personaje de Amy, la política Leslie Knope, es tan grande que se confirmó que en Duncanville ella hará un cameo animado que le permitirá a la comediante interpretarla una vez más.

El elenco lo completan otros nombres muy importantes para la televisión. Ty Burrell, que en Modern Family interpretó a Phil Dunphy, aquí una vez más encarna a un padre de familia. Por otra parte, la actriz Rashida Jones (que trabajó con Poehler en Parks and Recreation) se ocupa de prestarle su voz a Mia, la adolescente de la que se enamora el protagonista. Y como es habitual en las series animadas, futuros episodios contarán con una desfile de famosos haciendo breves participaciones, como los músicos Wiz Khalifa, Alice Cooper y Rick Springfield. Un personaje que también hará una divertida aparición es Alf, cuya voz en inglés fue interpretada por Paul Fusco, el creador del mítico melmaciano y quien lo interpretó en los ochenta.

De esta manera, Duncanville reúne todos los condimentos de una serie animada para tener en cuenta, y que promete ser uno de los estrenos televisivos más importantes del año.

De yapa: la nueva temporada de Los Simpson

Los Simpson llegan a su temporada 31 Crédito: Prensa FOX

Junto al estreno de Duncanville, también llegará la nueva temporada de Los Simpson. La familia de Springfield alcanza su año número 31, en un episodio en el que Homero y Bart ganan una gran fama en redes luego de la viralización de un video en el que ambos se pelean.

Dónde y cuándo: los nuevos episodios de Los Simpsons se estrenan el domingo 30 de agosto, a las 20. Duncanville, a las 21. Ambas series por FOX