El eternauta: cuáles son los personajes más importantes y los grandes momentos que no pueden faltar en la adaptación de Netflix

El pasado viernes se confirmó el inicio de rodaje de la versión “contemporánea” de la célebre historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López; solo Ricardo Darín tiene confirmado su rol de Juan Salvo, pero hay muchas especulaciones sobre a quiénes interpreta el resto del elenco de esta producción que llegaría en 2024

escuchar

El eternauta, una de las historietas argentinas más importantes de todos los tiempos, finalmente tendrá una adaptación audiovisual. El cómic llegará a la televisión a través de una miniserie de seis episodios producida por Netflix. Con el protagónico de Ricardo Darín, y la dirección de Bruno Stagnaro (responsable de Okupas), esta adaptación buscará serle fiel a una historia que cautivó a varias generaciones de lectores, y que tiene numerosas escenas y personajes que hicieron de esta épica una lectura imprescindible. Y ante una gran expectativa –que no se conocerá hasta al menos comienzos de 2024–, repasamos cuáles son los personajes y las secuencias más impactantes de esta atrapante propuesta.

Los protagonistas

Juan Salvo. Es el gran héroe de la saga. La primera página de El eternauta muestra a Salvo corporizándose en la casa de un guionista de historietas para contarle su trágica historia. Él es el conductor del relato, un hombre casado y padre de una pequeña hija, quien frente a una invasión alienígena se anima a utilizar su ingenio y junto a sus compañeros, se enfrenta al poderoso invasor (porque como el mismo Oesterheld sostenía, “el único héroe válido es el héroe en grupo”). Salvo es un aventurero abatido ante el dolor de la pérdida, y un hombre que carga con la necesidad de torcer una historia ya escrita. En lo referido al elenco de la adaptación, Darín en la piel de Salvo es la única confirmación de casting, y se desconoce qué rol interpretarán el resto de los actores y actrices confirmados de la serie.

El elenco de El eternauta, anunciado como "temporada 1"; Orianna Cárdenas, Claudio Martínez Bel, Ariel Staltari, Bruno Stagnaro (director), Mora Fisz, Ricardo Darín, Carla Peterson, Andrea Pietra, César Troncoso y Marcelo Subiotto Alan Roskyn / Netflix

Elena. La esposa de Salvo, aunque durante buena parte de la trama no tiene gran relevancia, es junto con la hija de ambos, Martita, el motor que motiva al protagonista. En la primera etapa de la historieta, que transcurre en la casa de los Salvo, Marta es testigo privilegiada de la nevada mortal, y es una de las creadoras del icónico traje que lleva Salvo. Andrea Pietra o Carla Peterson pueden ser las elegidas para personificar a Elena.

Favalli Captur

Favalli. El gran amigo de Juan Salvo es también su principal aliado en la lucha contra los invasores. Favalli es un profesor de física y un hombre con un conocimiento vital a la hora de establecer estrategias para la batalla. A lo largo de la guerra contra los alienígenas, emplea su sabiduría para elaborar planes, y Salvo es la mano que los ejecuta, haciendo que ambos sean las dos mitades perfectas que componen a esa idea del “héroe colectivo” que tanto le interesaba a Oesterheld. Este personaje podría ser interpretado por el uruguayo César Troncoso (Infancia clandestina, XXY; Iosi, el espía arrepentido) otro de los nombres confirmado para el proyecto.

Los Manos. El conf licto bélico incluye colosales bestias como los Gurbos y criaturas como los denominados Cascarudos, pero los Manos son los líderes visibles de una guerra comandada por los misteriosos Ellos, verdaderos responsables de la invasión. En el transcurso de la historia, Salvo y su grupo descubren a estos seres, y tienen cruces con varios de ellos. Los Manos son otra pieza de gran peso en El eternauta, y el diseño de estas criaturas y sus brazos de innumerables dedos seguramente sea uno de los retos más importantes para el departamento de efectos especiales. Marcelo Subiotto, otro nombre confirmado en el proyecto, podría ser la opción ideal para interpretar a algunos de los Manos que aparecen en la trama.

Héctor Germán Oesterheld, creador de El Eternauta junto a Francisco Solano López

Germán. Este personaje es el álter ego del propio Oesterheld, un guionista de historietas que recibe la visita extraordinaria de Salvo (quien se materializa delante de sus ojos), y a lo largo de una extensa velada le relata sus fantásticas vivencias. En la primera parte de la historia, Germán cumple un rol pasivo, y es solo el confidente del protagonista.

Franco. Aunque no forma parte del núcleo de amigos de Juan Salvo, este joven tornero se convierte en uno de los mayores héroes del relato. Alberto cuenta con apenas 21 años cuando se suma al grupo de protagonistas. Y aunque no posee la sabiduría de Favalli o el temple de Salvo, este muchacho se caracteriza por su audacia y su temeridad ante el peligro.

El eternauta en cinco momentos clave

El eternauta presenta lugares reconocibles de Buenos Aires como centros de batalla, en este caso, la batalla de River

Cuando comenzó a serializarse en 1957, en las páginas de la revista Hora Cero Semanal, uno de los muchos atractivos de El eternauta era que transcurría en paisajes reconocibles para muchos argentinos. Lejos de ubicar la acción en sitios imaginarios, la lucha de Juan Salvo se anclaba en distintos puntos de Buenos Aires, en escenarios que lo mismos lectores quizá conocían de primera mano. Y en el marco de esa historia, hay cinco escenas muy recordadas que los fans del personaje querrán ver en la serie de Netflix.

1. La batalla en River. Es el enfrentamiento más representativo de la historia, el primero que cualquier lector invoca cuando habla de El eternauta. El Monumental se convierte en el escenario de una batalla a gran escala entre los humanos que resisten y los poderosos alienígenas. Luego de algunas escaramuzas en la General Paz, una avanzada de hombres llega hasta el reconocido estadio de Núñez , y conscientes del valor estratégico de ese lugar, llevan adelante una encarnizada lucha en la que se enfrentan contra incontables invasores, por tierra y por aire.

Juan Salvo en su icónico traje

2. La primera caminata. Algo de esto se deja ver en el avance inicial de la serie, en unos segundos que alcanzan para generar una gran expectativa. La historieta comienza con un partido de truco, y la caída de la misteriosa nevada que probará ser mortal. Los protagonistas rápidamente comprueban que el contacto con esos copos provoca la muerte, y por ese motivo Juan, Lucas, Favalli y Elena elaboran un traje que les permita salir al aire libre sin riesgo. Por el azar, Salvo es el primero en probarse dicho vestuario, y a lo largo de una tensa escena recorre las calles de Vicente López, solo para contemplar la gélida muerte de todo lo que conoce.

Un Manos, según Oesterheld Captura

3. Un encuentro en el subte. Con la intención de huir de un combate que los encuentra en desventaja, Juan, Fava y Franco se esconden en los túneles del subte. Allí se encuentran con un Mano, y el ingenio de Fava les permite conocer cuáles son las razones que impulsan al invasor. Se trata de un momento de inesperada empatía, que da cuenta del gran talento de Oesterheld para la escritura, y cómo siempre encontraba una forma de escapar el cliché, para humanizar incluso al más inhumano de los personajes de su historia.

Los temibles Gurbos Captura

4. El ataque de los Gurbos. La guerra no da tregua, y los numerosos enfrentamientos le permiten a Salvo y a sus aliados descubrir que hay toda clase de enemigos y no una única especie alienígena. Resguardados detrás de una columna de tanques, la sorpresa es mayor cuando los héroes comprueban la existencia de los denominados Gurbos, unos monstruos imponentes del tamaño de un elefante que son capaces de derrumbar edificios a su paso. Los Gurbos resultan indestructibles, y su aparición desalienta a los protagonistas, que deberán utilizar el ingenio y no la fuerza con el objetivo de detenerlos.

La plaza de los Dos Congresos Captura

5. La plaza de los Dos Congresos. En un momento crucial de El eternauta, el grupo central se encuentra ante la poderosa base extraterrestre, establecida en lo que era el Monumento a los Dos Congresos. En ese momento, los héroes son testigos de un ataque a gran escala por parte de la resistencia humana que incluye países extranjeros. De ese modo, la icónica plaza se convierte en el telón de fondo de un feroz enfrentamiento que marca un punto trágico en el devenir de la historia.

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project