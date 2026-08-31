El Eternauta: todo lo que se sabe de la segunda temporada y qué dijo Ricardo Darín sobre el estreno

El fenómeno de El Eternauta todavía tiene un capítulo pendiente. A más de un año del estreno de la primera temporada de la serie protagonizada por Ricardo Darín, Netflix avanza con la continuación de la adaptación de la historieta creada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López. Sin embargo, quienes esperan reencontrarse pronto con Juan Salvo deberán tener paciencia: los nuevos episodios todavía no comenzaron a filmarse y tampoco tienen fecha oficial de estreno.

El actor, que interpreta a Juan Salvo, explicó que el proyecto todavía se encuentra en una etapa previa al rodaje y que el equipo trabaja actualmente en los últimos detalles de los guiones. “En este momento se está trabajando a brazo partido, no solo con la escritura sino con la pincelada final, y que los guiones queden listos como para ir a rodaje”, aseguró durante una entrevista con el ciclo radial Cine y series 1079, de El Observador 107.9.

🚨 NOVEDADES SOBRE EL ETERNAUTA 2

Ricardo Darín anticipó que la espera “va a valer la pena” y reflexionó sobre el éxito absoluto que la serie generó en los más chicos.



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La actualización coincide con la información oficial brindada meses atrás por Netflix, que había señalado que la segunda temporada se encontraba en una etapa “muy avanzada” de desarrollo.

Cuándo comenzarían las grabaciones

Por ahora, los nuevos episodios todavía no comenzaron a filmarse. Según reveló Darín, el equipo de guionistas se encuentra terminando la escritura antes de poder avanzar hacia el rodaje. El proceso está atravesado, además, por la presión que dejó el éxito de la primera temporada.

“Una de las premisas más interesantes que noto en el equipo de guionistas y en la producción es que la expectativa que generó la primera temporada de El Eternauta moralmente nos obliga a que como mínimo tenga la misma calidad. Y eso no es fácil”, reconoció.

El detrás de escena de El Eternauta, que combina decorados generados por computadora y proyectados en telones de fondo con nieve falsa, tomas en estudio y en las calles de Vicente López Gentileza Netflix

Los nuevos episodios volverán a estar encabezados creativamente por Bruno Stagnaro, director y uno de los responsables de la adaptación de la obra de Oesterheld y Solano López.

¿Se estrenará en 2027?

Hasta el momento, Netflix no anunció una fecha oficial para el estreno de la segunda temporada. A comienzos de año se mencionó 2027 como una posibilidad, pero Darín evitó ahora confirmar ese plazo. Consultado específicamente sobre si los nuevos episodios podrían llegar durante el año próximo, respondió: “No sé”.

La razón está vinculada con las dimensiones técnicas de la producción. “En proyectos como El Eternauta, que dependen tanto de la posproducción, de los efectos especiales y de tantas otras cosas que ocurren después del rodaje, todo depende en gran medida de eso”, explicó.

“En proyectos como El Eternauta, que dependen tanto de la posproducción, de los efectos especiales y de tantas otras cosas que ocurren después del rodaje, todo depende en gran medida de eso”, expresó Darín Gentileza Netflix

Como referencia, recordó cuánto demandó completar la primera temporada: “Vos calculá que en efectos especiales estuvimos cerca de un año después del fin del rodaje”.

“Son cosas que el espectador tiene que saber porque no son fáciles, sobre todo cuando tenés en la cabeza del equipo a un tipo como Bruno Stagnaro, que no está dispuesto a resignar nada en calidad”, señaló.

Incluso antes del estreno de la primera temporada, Darín había dicho que esperaba que la continuación pudiera verse antes de que transcurrieran dos años, pero hoy el propio actor reconoce que el calendario dependerá de cuándo se concrete el rodaje y de una extensa etapa posterior de trabajo.

Cuántos capítulos tendría la segunda temporada

Otro de los datos que se conocieron sobre la continuación tiene que ver con su extensión.

La primera temporada de El Eternauta estuvo compuesta por seis episodios. Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos de Netflix para Latinoamérica, había señalado que la segunda entrega tendría, según las estimaciones de la plataforma, ocho capítulos para completar el arco narrativo de Juan Salvo y el resto de los personajes.

En mayo, Darín ya había anticipado que la segunda entrega será “mucho más compleja” que la anterior y resumió: “Va a pasar de todo, de todo”.

Qué se sabe de la historia y las pistas que dejó el final

Sobre la trama de los próximos episodios existe, por ahora, mucha más cautela. Netflix todavía no dio a conocer una sinopsis oficial de la segunda temporada ni detalló qué acontecimientos de la historieta serán adaptados.

En cuanto a la historia, existe una certeza: lo visto hasta ahora fue apenas el comienzo de la invasión. “Ya viene la invasión”, adelantó Darín meses atrás al hablar de lo que encontrará Juan Salvo después de los acontecimientos del último capítulo.

El final de la primera temporada ofrece el indicio más evidente. Allí Juan Salvo descubre finalmente que los enormes escarabajos contra los que lucharon los sobrevivientes no son quienes controlan la invasión.

El eternauta netflix

En una de las últimas secuencias, Salvo observa desde lejos una figura de largos brazos y numerosos dedos que parece estar detrás del control de los humanos y las criaturas que lo rodean.

Se trata de la primera aparición parcial de uno de Los Manos, una de las especies centrales de la historieta de Oesterheld y Solano López. En la obra original son la cara visible de los invasores y responden, a su vez, a una fuerza superior conocida como Los Ellos. Su presencia resulta decisiva a lo largo de la historia y todo indica que tendrán mayor importancia en los nuevos episodios.

La historieta permite, además, imaginar algunos de los acontecimientos que podrían ser adaptados, entre ellos la denominada batalla de River, uno de los enfrentamientos centrales entre la resistencia humana y las fuerzas invasoras.

Sin embargo, Bruno Stagnaro y su equipo ya introdujeron numerosos cambios respecto del material original, por lo que ese recorrido funciona solo como una referencia.

El desafío después de un éxito mundial

La exigencia alrededor de la segunda temporada también se explica por el impacto que alcanzó la serie desde su estreno en 2025.

La producción llegó a convertirse en la serie de habla no inglesa más vista mundialmente en Netflix durante su lanzamiento, con 10,8 millones de visualizaciones, y formó parte del Top 10 de la plataforma en 87 países.

La primera temporada llegó a convertirse en la serie de habla no inglesa más vista mundialmente en Netflix durante su lanzamiento, con 10,8 millones de visualizaciones, y formó parte del Top 10 de la plataforma en 87 países Captura

Para Darín, el fenómeno incluso produjo un cambio inesperado en su relación con el público: comenzó a ser reconocido por chicos. “Por una cuestión de edad, hasta El Eternauta yo caminaba por la calle y los adultos me conocen, pero no podías esperar que los chicos me reconocieran, porque de golpe alguien me paraba por la calle y si estaba con una criatura, le tenía que explicar quién era yo”, contó.

Después de la serie, aseguró, eso dejó de ocurrir. “Yo no lo puedo creer. Esto tiene que ver con que a los chicos les gustan mucho las historias heroicas; es impresionante, me llena de orgullo y satisfacción porque no fue buscado, pero sí fue encontrado”.

Ahora, el desafío será transformar aquella repercusión en una segunda temporada capaz de sostener el nivel de la primera. Y, según dejó claro Darín, esa prioridad está por encima de cualquier calendario de estreno.