El Presidente, la serie sobre el FIFAgate, cada vez más cerca

13 de abril de 2020

Una de las series más esperadas del año porque su tema está íntimamente ligado a la Argentina finalmente reveló algunas de sus imágenes a través de un adelanto que en realidad más que nada da cuenta del clima ominoso que sobrevolará al programa y muestra a sus principales personajes. Se trata de El Presidente , la ficción de Amazon Prime Video que explora el escándalo de corrupción global conocido como el FIFAgate y que se estrenará en los próximos meses para los suscriptores de la plataforma de streaming en todo el mundo.

Producida por Armando Bo , la compañía francesa Gaumont y la chilena Fábula, liderada por Pablo y Juan de Dios Larraín, la historia reconstruirá los hechos ocurridos en 2015 a través del personaje de Sergio Jadue, que interpreta Andrés Parra, conocido por haber encarnado a Pablo Escobar en El patrón del mal . En esta oportunidad el actor colombiano vuelve a interpretar a una persona real involucrada en un crimen que parece sacado de una novela negra. Así, el guion escrito por Bo y Mariana Levy con la colaboración de un equipo integrado por escritores argentinos y chilenos que incluye a Malena Vain, Rodrigo Fluxá, Marcelo Camaño, Martín Mendez, Javier Rozenwasser, Luis Barrales, seguirá los pasos de Jadue, el presidente de un pequeño club de fútbol de Chile que pasó de ser un ilustre desconocido a un jugador clave en la conspiración criminal valuada en más de 150 millones de dólares que involucró, entre otros, a la Asociación de Fútbol Argentino que comandaba Julio Grondona.

Andrés Parra y Alberto Ajaka en El presidente

La serie de ocho episodios también cuenta con la participación de un elenco internacional que además de Parra tiene a las mexicanas Karla Souza ( How to Get Away with Murder ), y Paulina Gaitán ( Narcos ) y a los argentinos Alberto Ajaka y Luis Margani ( Mundo Grúa ), que interpretará a Grondona. El programa que se grabó el año pasado fue dirigido por Natalia Beristain ( Luis Miguel: La Serie ), Gabriel Díaz ( Bala Loca ) y Bo, en su primera experiencia como realizador para una serie, un medio que el ganador del Oscar ya había intentado hace unos años, sin suerte, en sociedad con el director Alejandro González Irráñitu.