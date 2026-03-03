El abogado de Andrea del Boca explicó por qué la actriz decidió entrar a la casa de Gran Hermano

La entrada de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano volvió a mover el avispero: la actriz reapareció en escena luego de que el Tribunal Oral Federal 7 la absolviera en el juicio por presuntas irregularidades en la financiación de la telenovela Mamá Corazón y tras años lejos de los medios. Hoy, mientras el público se divida entre quienes la defienden y quienes la critican, su abogado decidió romper el silencio para explicar qué la llevó a participar del reality con más exposición del país.

Andrea del Boca percibiría un monto bastante superior a sus compañeros de reality

En una entrevista vía Zoom, Juan Pablo Fioribello habló con Moria Casán y con sus panelistas. Primero, aclaró la situación legal actual de la actriz. “Hicimos un trabajo de siete años y logramos nada más y nada menos que la absolución. Ella fue absuelta. Acá se dicen muchas cosas inexactas y hay mucha gente que opina sin saber. Andrea tiene su principio de inocencia intacto. Un tribunal oral, tres jueces de cámara, analizaron más de ciento y pico de testigos, un montón de prueba documental, un montón de prueba pericial y los tres llegaron a la misma conclusión: no se cometió ningún delito por parte de la señora Andrea del Boca en absoluto”, sostuvo.

Sobre la nueva apelación de la fiscal Fabiana León al fallo del Tribunal Oral Federal N°7, el abogado explicó que esa es la función del Ministerio Público: “Apelar, impulsar la acción, pedir una pena y oponerse a las medidas que pida la defensa o que saque el Tribunal”. Además, reconoció que León es una fiscal “muy buena y muy bien formada”, pero también “muy dura, implacable”. De inmediato, agregó que su equipo fue más sólido en sus argumentos, y por eso se llegó a la absolución.

Fioribello expresó que en este caso “se instaló un relato social y mediático que nada tenía que ver con la realidad jurídica. A uno le puede o no gustar Andrea. Eso está perfecto. La gente está en todo su derecho de opinar y está buenísimo que pase. Lo que no se puede hablar es sin fundamento y con una ignorancia jurídica enorme”, sostuvo. También explicó que el Tribunal “no juzga lo moral”. “Eso le corresponde a Dios”, remató.

Luego de que Cinthia Fernández dijera que le gustaría ver la novela y saber “a dónde fue la plata del esfuerzo del pueblo”, el letrado coincidió en que también le pareció “llamativa” la forma de contratación. “En el juicio quedó demostrado, y las autoridades que la contrataron explicaron el porqué, que no hubo ningún tipo de irregularidad ni delito alguno”, argumentó.

La actriz y su representante legal y cercano amigo, Juan Pablo Fioribello Archivo

“La contratación a mí también me pareció que no era la forma, pero era la manera que tenía de contratar el Estado”, sostuvo y despegó a Del Boca de esa responsabilidad: explicó que el hecho de que la novela salga al aire o no no era competencia de la actriz. “Ella no tenía que exhibirla. Ella dio el contenido. Para eso fue contratada”, sentenció.

También sostuvo que los fondos “fueron destinados para lo que se dieron”. “Hay una pericia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dio vuelta todas las cuentas de la productora de Andrea y todos los fondos fueron destinados para lo que habían sido asignados: para los recursos de esa ficción”, sostuvo.

Por qué Andrea del Boca entró a Gran Hermano

Andrea del Boca en la casa de Gran Hermano (Foto: Captura TV)

“¿No pensás que la nueva exposición que tiene Andrea ayuda a abrir la causa?”, quiso saber Moria y sumó a la pregunta el motivo del ingreso de la actriz a la casa de Gran Hermano. “¿Tiene una necesidad de ganar plata, de que la aprueben, de lavar su imagen o de hacer ficción porque no tiene?”, sumó. “Andrea está en otra etapa de su vida. Luego de esta absolución, donde limpió su imagen judicialmente, entró en una nueva etapa. Ella quería hacer algo totalmente disruptivo. Es una persona que quería hacer un contrato totalmente nuevo, un formato totalmente nuevo. Algo que no la encasille en el formato de novelas. Y logró lo que todos quieren: hoy está toda la colonia artística, en lo que hace a este programa, hablando de ella”, reveló.

En medio del ida y vuelta, Moria confió que hace un tiempo alguien cercano a la actriz le comentó que Andrea del Boca estaba deprimida. “¿En algún momento la viste decaer, vos que estuviste tan cerca de ella?”, consultó. “Yo la quiero mucho a Andrea”, reaccionó el letrado, y aclaró que nunca fueron novios ni pareja. “Yo la conocí como profesional y hoy soy una persona muy cercana a ella: soy su abogado y su apoderado”, agregó. Luego, confirmó que la artista estuvo muy triste y angustiada. “Una persona que pasa por una cosa así, y te imputan y te hacen una campaña de que te robaste un montón de cosas, es lógico que estés triste”, aclaró.

“¿Sentís que Andrea se metió en la casa sobre todo para limpiar su imagen?”, volvió de nuevo Moria sobre la participación de la actriz en el reality de Telefe. “Ella quería jugar. Me dijo: ‘quiero jugar, quiero ser disruptiva’”, reiteró el abogado y antes de despedirse resaltó la “fuerte personalidad” de su defendida.