Paramount+ y HBO Max se unirán en una única plataforma para competir con Netflix

“Esto no se trata de una fusión sino de reinventar el negocio. Queremos expandir nuestro alcance y mejorar nuestra habilidad para crear las historias y experiencias más irresistibles del mundo. Estamos increíblemente entusiasmados por esta transacción que nos permitirá acelerar ese objetivo”. Así presentaba hoy, David Ellison, el dueño del estudio Paramount Skydance, la adquisición de Warner, en una conversación con periodistas especializados en Wall Street.

Después de la batalla que libraron Ellison y su equipo por quedarse con el negocio que parecía casi decidido para el lado de Netflix, el otro gigante interesado en comprar el histórico estudio de Hollywood y su plataforma de streaming, el ejecutivo adelantó algunos de sus planes para el futuro del conglomerado que preside. Un primer paso significativo aunque todavía falte que los entes regulatorios aprueben la fusión, un paso que muchos consideran prácticamente superado dada la cercanía de los Ellison-el padre de David, Larry, es el dueño de Oracle y uno de los donantes de campaña de Donald Trump-, con el actual gobierno.

Ellison aseguró que HBO mantendrá su calidad e independencia Archivo

Para lograr su ambiciosa misión, el ejecutivo confirmó esta mañana que las plataformas de streaming Paramount+ y HBO Max se unirán en un solo servicio que les permitirá competir de igual a igual con “las plataformas que lideran hoy el mercado”, en referencia tácita pero directa a Netflix, que sigue manteniendo una ventaja frente a sus rivales en el ecosistema del streaming.

“En los próximos años vamos a combinar los contenidos de ambas plataformas que al día de hoy tienen más de 200 millones de suscriptores repartidos en más de 100 países alrededor del mundo, lo que nos permitirá estar a la altura de los que lideran la competencia en la actualidad”, explicó Ellison sin dar más detalle de esa futura fusión aunque sí aclaró qué sucederá con una de las usinas de contenido más exitosas y reconocidas de la TV paga.

“HBO deberá seguir siendo HBO. Casey Bloys y su equipo construyeron una marca fenomenal. Son líderes en su espacio y nosotros queremos que sigan siéndolo. Al unir las plataformas todo nuestro contenido podrá alcanzar a más audiencia de la que pueden acceder por separado. HBO es la joya de la corona de este negocio, responsable de haber creado poderosas historias que atraviesan generaciones. Con nosotros seguirá teniendo los recursos y la independencia que le permiten hacer lo que mejor hacen”, dijo Ellison, un confeso fanático de Game of Thrones, en referencia al trabajo realizado por Bloys, histórico responsable del canal premium y su plataforma de streaming.

Aunque también agregó un plan que podría cambiar el camino que HBO recorre hace décadas. “Nosotros creemos en licenciar nuestro contenido a otras plataformas y en producir para otros canales en nuestros estudios”. La cuestión de las licencias de programas de HBO siempre fue un tema de discusión para sus ejecutivos, que hasta ahora aseguraban que la mejor estrategia era mantener su exclusividad dentro de las diferentes fuentes de emisión dentro de Warner. Con los nuevos dueños que parecen estar más preocupados por ampliar el acceso de los suscriptores que por mantener barreras que lo impidan, no hay dudas que eventualmente HBO sufrirá modificaciones. Habrá que esperar para ver si el rediseño de su distribución afecta también a las historias que vayan a contar.

Por ahora, Ellison prometió que no hay intenciones de recortar producciones y que los ajustes de más seis mil millones de dólares que deberán encarar en los primeros tres años de su gestión no estarán focalizados en la fuerza de trabajo ni en rematar parte del conglomerado que compraron, que incluye a señales televisivas como TNT, CNN, MTV, Nickelodeon y HGTV, entre otros canales de la TV paga que, aunque está en claro declive, sigue siendo lucrativa.

“Como en el caso de Paramount, creemos en los bienes que estamos comprando”, aportó Andy Gordon, jefe de estrategia de Paramount Skydance que acompañó a Ellis en su charla con los expertos de Wall Street.

El nuevo dueño de los estudios Warner mantendrá las ventanas de distribución para defender al cine en salas Jae C. Hong - AP

Más allá de la TV y el streaming, por el lado cinematográfico sin entrar en demasiados detalles los ejecutivos reiteraron su plan de producir 15 películas por estudio al año y de establecer ventanas de exhibición de 45 días para cada film antes de que puedan estar disponibles en las plataformas. Esos mismos plazos figuraban en la propuesta, ahora descartada, que hizo Netflix para quedarse con Warner. Un ofrecimiento que fue muy cuestionado en Hollywood justamente por el poco interés que los responsables de la plataforma de streaming habían demostrado hasta ahora por apoyar los estrenos en salas de cine.

En el caso de Ellis, su experiencia al frente de Skydance, un estudio concentrado en la industria cinematográfica, vuelve más creíble sus intenciones en relación a la exhibición en salas. “Las franquicias y los grandes tanques deben ser estrenados en cine. Punto final. Creemos en eso porque nos parecen uno de los espacios más importantes para crear y expandir tus propiedades intelectuales”, detalló Ellison sobre el porvenir de la empresa que acaba de adquirir por cerca de 111 mil millones de dólares y que según dijo esta mañana le dará “la oportunidad de darle forma al futuro y construir los medios y la compañía de entretenimiento para la nueva generación. Esa ha sido nuestra meta desde el primer día”.