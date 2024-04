La miniserie que hoy llega a Max, hace foco en un personaje que lealtades divididas, con los protagónicos de Robert Downey Jr., Sandra Oh y Hoa Xuande

Escuchar

La guerra de Vietnam es, desde hace décadas, materia prima para todo tipo de relatos de ficción. Desde Pelotón a Apocalypse Now, pasando por Pecados de guerra o Forrest Gump, las películas que visitaron ese conflicto bélico (usualmente desde un tono muy crítico) son innumerables. Sin embargo, Hollywood se acercó poco al período posterior a una guerra que dejó huella en ambos países. Y justamente hacia allá va El simpatizante, la nueva serie producida por Robert Downey Jr., y dirigida por Park Chan-wook, y de la que hablaron con LA NACION dos de sus protagonistas, Sandra Oh y Hoa Xuande.

Cuando el escritor vietnamita-estadounidense Viet Thanh Nguyen publicó El simpatizante, jamás imaginó que lograría un éxito de ese calibre. Editado en el 2015, ese libro se convirtió en un best-seller automático que le valió al autor el premio Pulitzer como mejor ficción. Se trataba de un debut más que auspicioso para un profesor de literatura que, a los 44 años, se arriesgaba a publicar su primera novela. Claro que lejos de ser un feliz accidente, el valor de El Simpatizante tenía que ver con que allí se recogían muchos de los interrogantes que habían atravesado al propio Nguyen, quien de niño fue testigo de la caída de Saigón y debió emigrar con su familia a los Estados Unidos . En ese país, el pequeño vivía una nueva realidad en la que intentaba preservar su identidad vietnamita, a medida que crecía y se educaba en California, dentro de un contexto que poco tenía que ver con sus raíces culturales.

El simpatizante, que llega este domingo a Max, cuenta la historia de El Capitán (interpretado por Hoa Xuande), un hombre mitad francés y mitad vietnamita, que durante los años setenta lleva una peligrosa vida en Saigón. El relato transcurre luego de la guerra de Vietnam, y en medio de un momento de grandes cimbronazos para ese país, el Capitán será convocado por la CIA para realizar una misión secreta en los Estados Unidos. Pero pronto se revela que este personaje no solo trabaja para la CIA, sino que también es un doble agente al servicio de Vietnam del Norte. De esa manera, y aunque tenga un pie en cada lado, el protagonista deberá resolver consigo mismo cuál siente que es su verdadera identidad, a medida que se sumerge en un complot adentro del otro, en un mundo en el que abundan las traiciones y los secretos.

El éxito de la novela, como era de esperar, pronto llamó la atención de distintos productores de Hollywood, que comenzaron a fantasear con la intención de trasladar ese texto a la pantalla. De ese modo, en 2021 el propio escritor anunció que el director Park Chan-wook (referente ineludible del cine surcoreano actual, y responsable de la imprescindible Oldboy) iba a estar al frente de una adaptación de la novela al formato miniserie. Poco tiempo después, Robert Downey Jr. se sumó al proyecto como productor ejecutivo, y la sorpresa fue mayor cuando el actor reveló que en el marco de la historia interpretaría no a un personaje, sino a cuatro.

Park Chan-wook es uno de los principales responsables de llevar el exitoso libro El simpatizante, a la pantalla chica Jordan Strauss - Invision

“El proceso de casting empezó en enero del 2022, y luego de varias semanas de hablar con Park por Zoom, finalmente me llevaron a Corea del Sur”, recuerda con entusiasmo Hoa Xuande. El actor, nacido en Australia pero de ascendencia vietnamita, compone al protagonista de la historia. Y para Xuande conseguir ese rol fue un viaje apasionante, como él mismo contó a LA NACION: “Cuando conocí a Park Chan-wook, él estaba en una pequeña habitación; luego fuimos a comer, y toda esa situación ya me parecía increíble. Durante horas hablamos de todo, especialmente de la historia de Corea del Sur y de Vietnam, dos naciones de un pasado con muchos momentos difíciles. Y cuando empezamos a filmar, él se mostró como alguien que sabía muy bien lo que quería, era muy específico con respecto a los detalles, y aunque en el set hablaba en coreano y un traductor estaba a su lado, viendo su lenguaje corporal sus indicaciones eran claras ”.

Sandra Oh como Sofia Mori Max

De los siete episodios que integran la miniserie, Park se ocupó de dirigir los primeros cuatro, mientras que el quinto fue realizado por el brasilero Fernando Meirelles. “Él es encantador, genuino y muy espontáneo. Me acuerdo de la primera vez que lo vi en set, que simplemente dijo ‘acción’ y su energía nos contagió”, admitió Hoa sobre el realizador de Ciudad de Dios y El jardinero fiel. Por su parte, Sandra Oh subraya sobre Meirelles: “Fernando también dirigió Ceguera, en la que yo tuve un breve papel, así que para mí fue genial trabajar nuevamente con él”.

Desde luego que Downey Jr. en la producción y dentro del elenco también fue otro de los grandes polos creativos alrededor de este título. El intérprete que le dio vida a Tony Stark, aquí realiza la titánica tarea de ponerle el cuerpo a cuatro roles muy distintos, que de alguna manera simbolizan distintos aspectos culturales y políticos de los Estados Unidos de finales de los setenta. A lo largo de la serie, los personajes de Downey Jr. son una presencia constante, quizá no tanto desde la cantidad de tiempo en pantalla, sino desde lo que representan para El Capitán. Y en la cotidianidad del rodaje, la relación entre ese actor y sus compañeros fue de gran fluidez, según resalta Xuande: “No hubiera podido pedir una mejor primera experiencia en una gran superproducción, junto a alguien tan famoso y perseverante. A él lo vi toda la vida en la tele y en el cine, y cuando de golpe me tocó trabajar a su lado, descubrí a alguien muy humilde, abocado a su tarea, inteligente y divertido ”.

Robert Downey Jr. y Sandra Oh, dos de los protagonistas de El simpatizante CHRIS DELMAS - AFP

Con respecto a la dinámica diaria, Hoa destaca el liderazgo natural de Downey Jr.: “El primer día estableció el tono con el que íbamos a trabajar. Recuerdo que me puso la mano en el hombro y me dijo: ‘Vamos a divertirnos un poco’, y a partir de ahí me hizo sentir que podía relajarme, y pasarlo bien en todas las escenas. Y así fue durante todos los meses de rodaje, cuando comíamos juntos, pasábamos el rato, y las cosas se daban de manera orgánica y natural”.

En el marco de una serie que gira alrededor de la identidad, con personajes que deben elegir cuál es su patria y a quiénes serles fieles, la presencia de actores que representen esa dicotomía era vital para la autenticidad del relato. “ Creo que cuando empecé mi carrera, quería ser definida como una actriz y tener la misma identidad y las mismas oportunidades que cualquier otra intérprete blanca; entonces había una parte mía que no quería definirse como asiática canadiense . Pero ante mi personaje de Sofía, me encontré con esto mismo, porque ella se cuestiona mucho el qué significa ser norteamericana y si se perdió su propia historia y contexto. Y en donde yo estoy parada, me interesa abrazar la etnicidad completa de Sofía, dado que a ella necesitaba darle todo lo que soy yo”, remarca Oh.

Hoa Xuande es el protagonista de El simpatizante Captura

“Yo intenté sumergirme en los sucesos de esos días, y en la psicología de las personas y en las ideologías de esa época” , reconoce Xuande en referencia a la investigación que realizó para encarnar a El Capitán. Porque desde esa cáscara de thriller con pincelazos de humor absurdo y cinismo, esta historia se sumerge no solo al momento político post guerra de Vietnam, sino también en cómo afectó ese contexto a los individuos que tenían un pie en cada lado del conflicto. “Cuando uno habla de sobrevivir en un lugar que no es el propio, y que encima es un territorio enemigo, tus perspectivas cambian. Y supongo que volqué mucho de mis dilemas personales hacia El Capitán, debido a que quería aferrarme a eso para brindárselo a mi personaje”, señala.