Jodie Foster reveló el profético llamado de atención que le dio a Robert Downey Jr. en 1995: “Tengo miedo de lo que pueda pasarte”

Escuchar

Mientras dirigía su segunda película, Jodie Foster se cruzó con Robert Downey Jr., un prometedor actor que por aquel entonces peleaba contra sus propios demonios. Ese encuentro creativo quedó plasmado en la película de 1995 Feriados en familia, una típica comedia de Acción de Gracias, pero recién esta semana la actriz reveló cuál fue la conversación que mantuvieron y el poderoso consejo que le brindó a su colega.

La protagonista de El silencio de los inocentes brindó su testimonio en la revista Esquire que forma parte de la nota de tapa, centrado en la vida y obra del actor. Allí, Foster reveló que en un momento de la producción, que se llevó a cabo en 1995, antes de que Downey Jr. fuera arrestado por posesión de heroína, cocaína y un arma descargada, le dijo: “Mirá, no podría estar más agradecida por lo que has dado en esta película. Pero tengo miedo de lo que pueda pasarte después. En este momento sos increíblemente bueno manteniendo el equilibrio en el taburete del bar. Pero es un equilibrio realmente precario y no estoy segura de cómo terminará ”.

Foster junto a Robert Downey Jr y Claire Danes, en la avant premier neoyorkina de Feriados en Familia Grosby Group

“ Él realmente era un genio, había más creatividad en su dedo meñique de la que jamás tendré en toda mi vida, pero no tenía la disciplina ”, explicó Foster, rememorando la experiencia de haberlo dirigido en aquel momento. “De alguna manera, él estaba tan ausente que todo ese maravilloso talento era como agitar los brazos en el agua y hacer un gran desastre. Pero estaba ahí en alguna parte, ¿verdad? Porque ahora es alguien que se ha disciplinado casi como una forma de sobrevivir”, agregó.

Feriados en familia se centró en las vivencias Claudia Larson (Holly Hunter), una madre soltera que viaja a Chicago para pasar el Día de Acción de Gracias con su familia disfuncional. Downey interpretó al hermano menor de Claudia. El reparto también incluía a Anne Bancroft, Dylan McDermott, Geraldine Chaplin, Steve Guttenberg, Claire Danes, Cynthia Stevenson y Charles Durning. La película se estrenó en los cines en noviembre de 1995.

Holly Hunter y Robert Downey Jr. en una escena de la película dirigida por Foster

Unos meses más tarde, Downey recibió tres años de libertad condicional debido a su arresto, ocurrido en 1996. Luego, fue encarcelado durante casi cuatro meses después de no presentarse uno de los exámenes médicos para determinar si había consumido drogas, ordenado por el tribunal. En 1999 se salteó otra prueba y fue condenado a tres años de prisión. Después de haber cumplido un encierro de 15 meses, volvió a ser arrestado otros cuatro meses por posesión de drogas.

A pesar de su innegable talento, sus problemas legales convirtieron a Downey Jr. en una especie de paria de Hollywood. Su regreso con gloria fue con el heroico traje de Iron Man, de la saga de Marvel Comics Avengers, pero aquel rol que lo consagró como uno de los actores más famosos del mundo y más convocados no fue fácil de conseguir.

Si bien fue la primera elección del expresidente de Marvel Studios, David Maisel, su nombre fue resistido por la compañía. “La junta directiva pensó que estaba loco por poner el futuro de la empresa en manos de un adicto”, recordó Maisel en 2022. Y agregó: “Les ayudé a comprender lo fantástico que era para el papel. Y al fin todos entendieron que estaba limpio y tuvieron confianza en que lo seguiría estando”.

LA NACION