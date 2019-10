El spin off de la exitosa serie Merlí, ya tiene trailer

Carlos Cuevas, quien interpreta a Pol Rubio en el spin off de Merlí, junto a su nueva profesora de Filosofía Crédito: Instagram

E l spin off de Merlí, la famosa serie española que se convirtió en un éxito en Netflix, ya tiene un nuevo trailer. La historia se centra ahora en Pol Rubio -interpretado por Carlos Cuevas-, el alumno que se enamoró de la filosofía gracias a los métodos no tradicionales de enseñanza de su querido profesor Merlí Bergeron.

En abril, Cuevas le adelantó a LA NACION : "Esta nueva historia cuenta la nueva vida de Pol después del instituto. Empieza cuando Merlí ha muerto y Pol decide empezar sus estudios en la facultad de filosofía. Es un nuevo universo, con nuevos amigos, y se va a mostrar mucho más la ciudad de Barcelona, porque como la universidad está en el centro, se van a ver lugares conocidos".

Tal como anunció el joven actor, la ficción será una continuación de la historia original, ahora bajo el nombre Merlí: atrévete a saber, y estará centrada en la vida del personaje de Rubio, que tras la muerte de su mentor inicia sus estudios universitarios.

El trailer del spin off de "Merlí" - Fuente: YouTube 01:47

Video

El esperado estreno será el 5 de diciembre por Movistar TV y contará con ocho capítulos de 50 minutos cada uno. Los fanáticos de la serie están ansiosos porque llegue el gran día, y mientras tanto, festejaron la llegada del adelanto.

En este avance se devela que Pol conocerá a una nueva maestra de filosofía, interpretada por la actriz española María Bolaño (María Pujalte). También para esta nueva entrega se sumó una argentina al reparto: Azul Fernández, conocida por su personaje de Bruna en Campanas en la noche, la ficción que protagonizó junto a Calu Rivero, Esteban Lamothe y Federico Amador. Ella se pondrá en la piel de Minerva, una nueva compañera de aventuras de Pol. A

Además en el video se puede ver a Bruno (David Solans), su viejo compañero y pareja, quien continúa en esta historia.

La palabra del protagonista del Spin Off

Cuando Cuevas fue consultado por LA NACION sobre qué es lo que más le gusta de la serie, el actor dijo: "Me fascina la capacidad que tiene de interpelar al espectador y de hacerlo cuestionarse cosas, convertirlo en activo y crítico y no pasivo. Tengo la sensación de que los espectadores de Merlí estuvieron atentos y no miraron la serie en el sofá dormitando".

También el joven de 23 años confesó que comparte algunas características con su personaje: "Al igual que Pol, estuve a punto de estudiar filosofía gracias a un profesor excelente. Me encantaba su clase y dudé, pero finalmente elegí la literatura".

El afiche oficial del spin off de Merlí Crédito: Instagram

Cuevas expresó una gran admiración por la trama, ya que considera que logró acercar la filosofía a todas las edades: "Se trata de que la gente se cuestione la conducta humana y el pensamiento. Y es importante que los adolescentes, sobre todo, que son las personas que están en formación -y también los adultos- se planteen cosas".

"La serie te lleva a cuestionar si somos consecuentes con lo que pensamos, si somos éticos y justos, si vivimos de acuerdo a nuestros principios, si las acciones que llevamos a cabo tienen que ver con lo que queremos que se proyecte en nosotros. Es ponerse a indagar, deconstruir, repensar y preguntarse", agregó.

Pol y Bruno vuelven a las andadas en la secuela de Merlí Crédito: Instagram

En la misma entrevista, el actor confirmó que Héctor Lozano, el guionista de la tira, fue quien escribió toda esta nueva parte de la historia y también fue producida por el mismo equipo creativo y técnico de las temporadas anteriores. "Está garantizando el sello Merlí que tanto le gustó a los seguidores de la serie", expresó.

La ficción original fue estrenada en septiembre de 2015, creada y producida por la productora Veranda TV. Sus tres temporadas fueron emitidas con gran éxito por la cadena catalana TV3 y en nuestro país se pudo ver a través de Netflix. Cuando finalizó la serie, Movistar apostó a un spin off y actualmente promociona el esperado estreno bajo los interrogantes: "¿Cómo vivirá Pol su vida sin Merlí? ¿Cómo se adaptará en la facultad? ¿Qué nuevas amistades tendrá? ¿Se enamorará?".