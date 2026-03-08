Peaky Blinders: la serie de Netflix cierra su historia con una película, un elenco de lujo y un set que sorprendió a los actores

Los protagonistas Cillian Murphy, Rebecca Ferguson y Tim Roth y el creador de la ficción de Netflix hablaron con LA NACION sobre el rodaje

PARA LA NACION Pablo Planovsky Escuchar Nota

Aura. Entre el humo de las fábricas, los pubs y los ecos de la guerra se movía un hombre que dirigía una banda criminal con frialdad estratégica. Con su gorra de visera, tapado y corbata, como si caminara en cámara lenta, Tommy Shelby tenía aura. No tardó en convertirse en un ícono pop. Más allá de la estética, Peaky Blinders logró consolidarse como una de las series más exitosas de Netflix. En una entrevista exclusiva con LA NACION, Cillian Murphy, Rebecca Ferguson, Tim Roth y el creador de la serie, Steven Knight, hablaron del capítulo final de la historia, subtitulado El hombre inmortal, en formato de película que se estrena por la plataforma el 20 de marzo.

El escenario es el mismo, pero el contexto es diferente. La acción transcurre en los pubs y las calles de Birmingham, pero los Peaky Blinders reciben una oferta de un nuevo jugador en el escenario mundial: los nazis. Quien debe volver a encauzar a los Peaky Blinders es Tom Shelby.

T.S. Eliot decía que “la tradición no puede heredarse, y si uno la desea, debe obtenerla mediante un gran esfuerzo”. En Peaky Blinders, esa idea aparece de forma literal: nadie puede ocupar fácilmente el lugar de Tom Shelby. Y nadie puede llenar los zapatos de Cillian Murphy.

Tim Roth se suma al elenco Netflix

Murphy es un actor serio, en el mejor sentido de la palabra. El irlandés no se comporta como la típica celebridad de Hollywood. No le interesan los memes que circulan con sus gestos en redes sociales. Huye del cine dogmático que le dice al espectador cómo debería sentirse y cree que las películas solo deberían plantear preguntas.

Antes de ganar el Oscar por Oppenheimer, se hizo conocido como Tom Shelby. Impuso un estilo para toda una generación que lo acompañó a través de la pantalla chica. Aunque participó en películas como Batman inicia, Vuelo nocturno, El viento que acaricia el prado y Exterminio, su salto a la fama mundial fue con Peaky Blinders.

—Tommy Shelby ha vivido en la televisión durante muchos años. ¿Cómo lo abordás ahora en un largometraje? ¿El contexto de la guerra ha remodelado tu interpretación, si es que lo hizo?

Cillian Murphy: —Sí, creo que la guerra proyecta una sombra enorme sobre toda la historia. Si miramos el arco más amplio de la trama, comienza después de la Primera Guerra Mundial y termina en la Segunda. Creo que Steven Knight siempre tuvo eso en mente. Su experiencia militar, su vida entre guerras… No creo que ninguno de los hombres que sobrevivieron a la Primera Guerra Mundial pudiera concebir siquiera que volvería a suceder. Pero luego, gradual y progresivamente, empiezan a ver que sí puede pasar de nuevo, y él se ve arrastrado a eso. Así que sí, más allá de lo familiar y lo personal, es la presión más grande que pesa sobre él en esta historia.

—Alguna vez mencionaste que interpretar a Tommy es agotador. ¿Este cronograma de rodaje de película, más corto e intenso, te hizo más fácil o más difícil mantener ese nivel de oscuridad?

Murphy: —Para serte sincero, fue lo mismo. Simplemente te subís al tren, el tren sale de la estación y listo. Estás metido en eso y tenés que comprometerte de principio a fin. El ritmo se sintió tan loco como en la serie porque el proyecto era muy ambicioso. Realmente queríamos lograr esa calidad cinematográfica que necesitás para una película, algo que siempre fue nuestra ambición en la televisión, pero acá estuvimos por todo el país haciendo cosas muy grandes. Casi todo lo que ves en la película es real: las locaciones, los efectos prácticos en cámara... Así que no suelo diferenciar entre filmar televisión o cine. Te comprometés de la misma manera y los horarios siempre son un desafío, pero simplemente vas por ello.

El encargado de proteger la herencia de los Shelby

Esta es una historia sobre padres e hijos, sobre tradiciones y legados. El heredero del trono es Erasmus. Quien interpreta al joven es Barry Keoghan, un actor que entre Peaky Blinders, Saltburn y Los espíritus de la isla, no para de crecer en la industria.

Barry Keoghan interpreta al hijo de Tommy, Erasmus Netflix

Como si fuera la pintura de Francisco de Goya Saturno devorando a su hijo, Shelby debe volver a la acción para detener a su sucesor, que está negociando con los nazis para hacer colapsar al Reino Unido. El impetuoso Erasmus, como si tuviera que elegir entre ser amado o ser temido, obedece a la máxima maquiavélica que sugiere que es preferible optar por lo segundo. Gobierna los Peaky Blinders con puño de acero.

Steven Knight tiene experiencia como guionista en el cine. Estuvo nominado al Oscar por Negocios entrañables y también se encargó de escribir los libretos de películas como María Callas, Spencer y otra historia sobre mafiosos, Promesas del este. Pero su proyecto más ambicioso, sin dudas, fue Peaky Blinders.

−Hay recursos propios de las serie de televisión, como el cliffhanger (el gancho que genera el efecto expectativa de un capítulo a otro), que en el cine no existen. ¿Cómo abordaste la estructura de los picos emocionales para esta película?

Steven Knight: —Sí, son formatos diferentes. Yo hago ambos, pero para mí, curiosamente, la televisión de formato largo es como una novela y la película es más como un cuento corto. En una película tenés que tener principio, nudo y desenlace, y el final tiene que ser “el final”. Cualquier cosa que plantees, tenés que cerrarla rápido. Afortunadamente, esta película llega al final de una serie larga, porque en el cine solo podés tener a alguien siendo “antipático” por un tiempo limitado; tenés que redimirlo más rápido. En la televisión podés tener a un personaje haciendo todo tipo de cosas durante mucho tiempo y luego traerlo de vuelta, y eso es lo que satisface al público. El reloj es el que manda.

Peaky Blinders: el hombre inmortal se estrena el 20 de marzo Netflix

—¿Cómo te sentís respecto a que la serie se haya convertido en un ícono cultural global, llegando a audiencias tan lejanas como en la Argentina? ¿Cambia eso tu sentido de responsabilidad al entregar este capítulo final?

Knight: —En mi caso, trato de no pensarlo porque es un honor tan grande que personas que están tan lejos de la Birmingham de 1920 como es posible, se identifiquen con los personajes. Tengo gente de South Central en Los Ángeles, de Harlem, y de los lugares más duros del mundo para quienes Tommy Shelby es… no digo un modelo a seguir, pero sí parte de su visión del mundo, y eso es fantástico. Me hace muy feliz saber que, por ejemplo, está por empezar el ballet de Peaky Blinders en China (risas). Es una locura que esté en todo el mundo. Me encanta.

—Cillian, ¿alguna vez estuviste en Argentina? Imagino que sabés que, incluso en Buenos Aires, hay gente que se viste como Tommy Shelby.

Murphy:—La verdad es que nunca estuve en la Argentina. Me encantaría ir algún día.

—Cuando ves a la gente vestirse como Tommy, ¿lo ves como un tributo al personaje o te hace sentir cierto peso de responsabilidad por cómo termina la historia?

Murphy: —Es como dice Steve, intentás no pensarlo mucho porque es algo difícil de procesar, pero obviamente es increíblemente halagador y me hace sentir muy humilde que la gente abrace al personaje y a la serie a ese nivel.

Nuevos enemigos y fantasmas

Dos caras nuevas se suman al elenco de Peaky Blinders, la serie que supo albergar talentos como el de Stephen Graham y Helen McCrory.

Uno de ellos es Tim Roth. El actor tiene experiencia con las películas de pandilleros, mafiosos o compadritos: Perros de la calle, Tiempos violentos y hasta Los 8 más odiados, entre otras producciones para la pantalla grande.

—Trabajaste con directores legendarios como Quentin Tarantino, que priorizan la experiencia cinematográfica en salas. ¿Qué tiene la visión de Steven Knight para Peaky Blinders: El hombre inmortal, que exigía una pantalla de cine en lugar de una temporada de televisión tradicional?

Tim Roth: —Es una buena pregunta (risas). Se sentía así. Cuando leí el guion, me pareció que era puro cine, lo cual ya era interesante de por sí. Creo que fue escrito con eso en mente. Yo traté de dejar eso en un segundo plano, pensando que sería lo que tuviera que ser, pero cuando pisé el set construyeron todo de verdad. No había pantallas verdes ni nada de eso. Tampoco se sentía esa actuación de “cámara en mano” frenética. Se sentía cinematográfico. Realmente parecía, como decíamos antes, que Gregory Peck o Richard Burton iban a aparecer a la vuelta de la esquina. Tenía esa atmósfera de las viejas películas de la Segunda Guerra Mundial. Fue maravilloso.

—¿Cómo cambió este período histórico específico la forma en que abordaste la parte física de tu actuación, en comparación con otros roles anteriores?

Roth: —Para serte honesto, en lo único que pensaba era en cuál era la etiqueta para... por ejemplo, cuándo usar el sombrero. Eso dice algo del personaje, ¿no? El vestuario y todo eso. Pero cuando pone los pies sobre el escritorio, debería tener un cigarrillo, o rastros de uno. Él es ese tipo de persona. Si es o no esa persona en el fondo, el público nunca lo sabrá. Está interpretando a un personaje, pero dicho esto, es un muy buen tipo. Un tipo muy agradable... solo que es un individuo incomprendido (risas).

La hechicera que llega a Birmingham

Otro de los nuevos rostros de Peaky Blinders es el de una hechicera que cautiva a los hombres con su mirada. Rebecca Ferguson saltó a la fama con Misión Imposible: Nación secreta, como la seductora asesina Ilsa Faust. Pero entre cada entrega de la franquicia de acción, la actriz cultivó el perfil de femme fatale amante de las artes místicas.

Rebecca Ferguson Netflix

En Doctor Sueño, la secuela de El resplandor, interpretó a la sádica Rose, la líder del siniestro grupo que tortura niños para mantenerse siempre joven. En las películas de Duna interpreta a Lady Jessica Atreides, una Bene Gesserit: es decir, una mujer mística. La madre de Paul, el personaje de Timotheé Chalamet.

No conviene adelantar demasiado cuál es la identidad de su personaje en la película de Peaky Blinders, pero sí se puede asegurar que guarda ciertos rasgos en común con otros de los personajes de su filmografía.

—Rebecca, venís de producciones épicas como Duna y sus dos secuelas. ¿Cómo se compara hacer esas películas con esta?

Rebecca Ferguson: —Yo no comparo. Sé que cuando hacemos entrevistas es lindo tender puentes entre los trabajos anteriores, pero para serte honesta, como persona soy muy “episódica”. Me meto en algo y lo hago por una razón específica. Quería trabajar con Cillian y este era un personaje divertido. Además, como ya hablamos, la base de fans es inmensa. Nunca experimenté algo así. Duna es grande, pero es su propio universo y los fans son bastante silenciosos. No es que te encontrás a mucha gente que la vea; por ahí aparece alguien que te dice: “Ah, leí el libro a los 14 años”. Pero con Peaky, la base de fans está activa constantemente y va desde jóvenes hasta ancianos. Eso fue muy divertido, fue increíble. Y como dijo Tim, tenés que crear un personaje que encaje en algo que ya está creado, y ese se vuelve el desafío del momento. Además, los sets son fenomenales. No podés compararlos porque son mundos distintos. Esta es una película independiente basada en una serie que puede ser vista tanto por gente que no vio el show como por los que sí lo hicieron. Steven realmente dio en el clavo con eso.

—Solés interpretar mujeres que tienen un poder inmenso en entornos masculinos muy rígidos. ¿Cómo navega o irrumpe este personaje en la jerarquía patriarcal, no solo de la familia Shelby, sino de la época en sí?

Ferguson: —Es complicado, ¿no? Porque yo no entro a un set de manera rebelde diciendo: “Acá estoy, llegaron las tetas y la vagina”. No es mi estilo. Pero lo que me parece interesante es la base que ya dejó el personaje de Helen (McCrory), Polly; ella ya había establecido la matriarca y el poder. Si lo pensás, volviendo a la época medieval o La guerra de las Dos Rosas, los hombres estaban en el campo de batalla, pero las mujeres eran las que realmente conspiraban y navegaban el linaje de la familia. Eran poderosísimas, y algo de eso todavía perdura. Es muy diferente, pero hay una fuerza y un poder enorme en este personaje. De todas formas, no sobreanalizo la cuestión de género. Ella tiene poder por derecho propio, tiene magia, capacidad de persuasión, autoridad y autenticidad en sus necesidades. Creo que eso la hace comparable a la mayoría de los hombres de la serie. Ella habita su propio mundo. Ella también “se presenta”, da una imagen. Mientras tanto, por detrás, está armando todo eso que presenta. Es impredecible.

Como sugería Eliot, la tradición no solo se hereda, se conquista. Borges pensaba en la tradición como la herencia no solo de un lugar, sino también de un idioma. Para los personajes de Peaky Blinders, gitanos mafiosos que comparten códigos de honor, la tradición es importante. Para los realizadores de la película, también. Pero la tradición que deben conquistar es doble: la de la serie… y la del cine.