La determinante decisión de la Justicia que perjudica a Mauro Icardi y beneficia a Wanda Nara

El Wanda Gate no da tregua y esta vez fue Mauro Icardi quien volvió a quedar en la mira. El exfutbolista lleva más de un año enfrentado legal y mediáticamente con su exesposa Wanda Nara y ahora se confirmó que la justicia lo intimó por el incumplimiento del pago de la cuota alimentaria de sus hijas Francesca e Isabella.

“Un fallo en contra de Mauro Icardi y a favor de Wanda Nara”, anunció Ángel de Brito en la emisión del viernes 6 de marzo de LAM (América). Acto seguido, leyó un documento con la resolución del Juzgado en lo Civil N.º 106: “Rechazar el planteo de caducidad de alimentos provisorios fijados con fecha del 14 de noviembre de 2024 efectuado a fs. 893/902 por el señor Icardi, con costas conforme al Artículo 69 del CPN”.

La justicia intimó a Mauro Icardi (Foto: X @AngeldebritoOk)

“Intimar al señor Mauro Emanuel Icardi para que en el plazo de cinco días presente en autos la documentación que acredite la totalidad de sus ingresos actuales, bajo apercibimiento de comunicar su incumplimiento al Comité de Disciplina de la FIFA a través de la Asociación del Fútbol Argentino (artículo 553 del Código Civil y Comercial de la Nación), conforme se requiera y se dispusiera a fs.578″, leyó de Brito. También compartió la documentación en sus redes sociales.

“Lo importante es que todo lo de [Nicolás] Payarola quedó borrado y todo se retrotrajo a lo que hizo Ana Rosenfeld cuando era defensora, que ahora volvió a serlo”, explicó el conductor.

Según contó Wanda Nara en febrero, Mauro Icardi debe 600.000 dólares de cuota alimentaria (Foto: Instagram @mauroicardi)

Hace un mes, Wanda Nara habló públicamente de la millonaria deuda de alimentos que tiene su exmarido. “Es una vergüenza, es un padre que solamente está pagando el tres por ciento de su salario. Las abogadas están cobrando 30 mil dólares por defender a un deudor alimentario, la misma cantidad de dinero que el padre no les está pagando a Francesca e Isabella. Cada uno tiene sus prioridades. Estoy pagando lo que Mauro hoy no paga y en algún momento va a hacerlo, porque tiene su casa de La Isla embargada”, afirmó en diálogo con DDM (América TV). Asimismo, confirmó que el monto a pagar era de 600.000 dólares. “Acá, si le paga los alimentos a las nenas, se termina el problema“, aseguró.