“Fabiola, la verdad”. A cara lavada y mirando a cámara: cómo es la serie documental que grabó Fabiola Yañez sobre sus días en Olivos

Los detalles de la grabación que tiene en vilo a Alberto Fernández, según el testimonio de la periodista que dijo haber visto "algunos cortes", a los que calificó de "impactantes"

Fabiola Yañez se embarcó rumbo a España el viernes 1 de diciembre de 2023 a las 15 horas en el vuelo 1134 de Aerolíneas Argentinas desde Ezeiza. Viajó acompañada por su madre y su hijo Francisco. Nunca más volvió a la Argentina. A su pareja, Alberto Fernández, todavía le quedaban 9 días más como presidente.

Desde que se radicó en Madrid, abandonó sus redes sociales. Tampoco concedió entrevistas. Todo lo que se supo sobre su vida fue a través de trascendidos o de filmaciones que se volvieron virales en internet. A fines de diciembre, por ejemplo, se conoció un video donde aparecía junto a Alberto Fernández en una sucursal de Salamanca del Banco Santander. Hacían trámites con un oficial de cuentas. Y el 1 de enero de 2024 se viralizó una nueva filmación que los mostraba recibiendo el Año Nuevo en el hotel Four Seasons de Madrid. Las crónicas periodísticas hicieron foco en el precio del menú: 695 euros por persona.

En los últimos días de mayo comenzó a circular por las redacciones el rumor que decía que Alberto Fernández y Fabiola Yañez estaban separados. Prácticamente al mismo tiempo se instaló la idea de que ella -que se habría mudado con su hijo a un “modesto” dos ambientes en Madrid- estaba preparando “un documental y un libro” sobre sus días en la Quinta de Olivos. No parecía descabellado, ya que Yañez es periodista y actriz. Justamente, conoció a Alberto Fernández cuando estudiaba periodismo y trabajaba en Relaciones Institucionales de la Universidad de Palermo. Lo entrevistó para su tesis final, en la que obtuvo un 10. Antes había actuado en las comedias Entretelones, con Fabián Gianola y Darío Lopilato, y en ¡Otra vez papá! Después de los 50..., con Manuel Wirtz.

Fabiola fotografiada en Madrid, cuando fue a recibir a Alberto Fernández Facundo Pechervsky - LA NACION

Se dijo que estaba trabajando en silencio, en hermetismo total, con un equipo español. Y que ella misma produciría la serie audiovisual. Sin Netflix, ni Disney, ni Prime Video. La haría con su propio dinero. Sería un relato “en primera persona” en donde ella siempre aparecería hablando a cámara y explicando cada situación de su vida . Dijeron, en un principio, que hablaría de su experiencia como “primera dama”, de su maternidad en la Quinta de Olivos y de sus trabajos sociales al frente de la Fundación Banco Nación.

El 4 de junio de 2024, la periodista Sandra Borghi publicó un hilo con información sobre Fabiola Yañez. ¿Su fuente? “El entorno”, escribió. A continuación, sus tres mensajes:

“Tengo que ponerme fuerte por mi hijo”, le cuenta Fabiola a su entorno. El mismo entorno reducido que asegura verla muy sola, extrañando a su familia que está en Buenos Aires. “No ve a nadie, algunos pocos amigos, contados con los dedos de una mano”

Fabiola Yañez lleva una vida muy austera, no tiene auto, vive en un departamento de 2 dormitorios en el centro de Madrid, que no es de ella. Sale solo a hacer las compras y a ocuparse de su hijo. Está con proyectos propios para trabajar. Acaba de terminar el documental y el libro

Tengo la confirmación de cómo se va a llamar el documental de Fabiola Yañez. El nombre es Fabiola, la verdad. Son 6 capítulos de 40 minutos cada uno. Habla de todo, de Cristina, cuenta que está separada, habla de “la fiesta de Olivos”, del vacunatorio vip, de corrupción.

Luego, Borghi contó que ella vio “algunos cortes” del testimonio de Fabiola Yañez. Y no dudó: lo calificó como “impactante” . En una entrevista, la periodista reveló más detalles de la producción: “Fabiola rompe el silencio. Se tomó su tiempo, sí. Ya está por cumplir un año en España... Decidió grabar todo el material en un documental. De hecho, está editado. Son horas de grabación... Es ella, en primera persona, hablando a cámara. Una colita en el pelo, cara lavada, sentada y hablando a cámara. No hay periodista ni un interlocutor. Es ella contando su verdad. ¿Por qué lo hace? Evidentemente tiene cosas para decir que no pudo decir antes. Ella se siente una exiliada, siente que no puede venir a la Argentina. Dice una frase ‘desde el exilio, en España’... Quiere contar todo lo que vivió antes de su relación con Alberto Fernández, durante y después . El quiebre entre ellos fue ‘la fiesta de Olivos’ y el famoso ‘mi querida Fabiola’ de Alberto Fernández. Marcó un antes y un después. Claramente habla de Alberto y del gobierno y de su rol al lado de Alberto. Son detalles impactantes de lo que ella vivió. Yo vi tramos. Es tremendo escucharlo. Tiene mucho para decir y quiere hablar. Al tomar distancia, se anima a hablar. De hecho, Alberto se enteró por la tele de que esto existía, que estaba grabado. No lo sabía”, dijo.

La foto del cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos, tomada el 14 de julio de 2020, en plena pandemia, cuando todos los argentinos debían respetar las restricciones por el covid-19. La imagen disparó el escándalo conocido como "la fiesta de Olivos"

Al mismo tiempo, desde junio, en los programas “de paneles” abordaron el tema. En A la tarde, por la pantalla de América, sostuvieron que la serie documental de Fabiola Yañez se llamaría Primera Dama. Y, sin vueltas, especularon sobre “lo oportuno” del anuncio de la biopic: se preguntaron si Fabiola realmente pretendía “contar su verdad” o “presionar” para obtener un provechoso arreglo en su separación. En aquel entonces nadie imaginaba que Fabiola Yañez denunciaría al expresidente Alberto Fernández por violencia de género.

