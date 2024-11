Es hija de un famoso cantante venezolano y triunfa en Hollywood junto a Nicole Kidman y Zoe Saldaña

Génesis Rodríguez interpreta a una agente latina de la CIA en la segunda temporada de Lioness; habló con LA NACIÓN sobre los desafíos que debió enfrentar para estar a la altura de su rol

Desde muy chica supo que su camino sería la actuación. Génesis Rodríguez, la hija menor de José Luis “El Puma” Rodríguez y de la modelo cubana Carolina Pérez, dio un paso más en su carrera al sumarse al elenco de la segunda temporada de Operativo: Lioness (Paramount+), el thriller de espías creado por Taylor Sheridan en el que comparte pantalla con estrellas como Zoe Saldaña, Nicole Kidman, Morgan Freeman, Michael Kelly y Laysla De Oliveira. “Trabajar con ellos es un sueño cumplido”, confiesa a LA NACIÓN.

En esta nueva temporada, la ficción cambia de escenario e incorpora a Génesis al elenco como Josephina “Josie” Carrillo, quien se convierte en la candidata perfecta para ser reclutada por la CIA como “la nueva leona” para otra misión de alto riesgo: infiltrarse en el cartel mexicano ‘Los Tigres’ por sus vínculos de sangre con el líder de la banda y su destreza como piloto de helicópteros.

Génesis Rodríguez se pone en la piel de Josie Carillo en la segunda temporada de Lioness Paramount+

La serie, que explora los dilemas morales y personales que enfrentan los agentes de la CIA en el cumplimiento de sus misiones, está inspirada en un programa real de la Marina de los Estados Unidos, Lioness, que entrenaba a mujeres para interactuar con civiles en zonas de combate en Medio Oriente. Se trató de un grupo logístico –Lioness Team– cuyo trabajo comenzó de manera ad-hoc, cumpliendo misiones en parte militares y en parte diplomáticas, y terminaron teniendo un rol fundamental aunque poco reconocido y no exento de controversia.

La carrera de Génesis Rodríguez comenzó en las populares telenovelas de Telemundo como Prisionera, Dame Chocolate y Doña Bárbara, donde se ganó al público latino. Con el tiempo, su talento la llevó a consolidarse en Hollywood. Entre sus primeros éxitos en inglés estuvo su coprotagónico en Horas desesperadas (Hours) junto a Paul Walker. También actuó con Arnold Schwarzenegger en El último desafío (The Last Stand) y con Liam Neeson en Una noche para sobrevivir (Run All Night). Luego, dio su voz a Honey Lemon en la película animada Grandes héroes (Big Hero 6), y siguió con roles en producciones de alto perfil. Más recientemente, fue parte del elenco de la serie de Netflix The Umbrella Academy, donde interpretó a Sloane Hargreeves.

–Josie, tu personaje en Lioness, es alguien muy distinto a tus anteriores roles, ¿qué significó este desafío?

–Josie es una capitana del army, pero también es piloto de helicópteros, tiene una personalidad que puedes sentir o escuchar incluso antes de verla; es una persona realmente explosiva. Para mí fue un reto muy grande. Nunca me había tocado un papel así. Primero, porque no sabía cómo volar un helicóptero y me preguntaba cómo uno aprende eso en tan poco tiempo. Pero, bueno, lo logré en ciertos momentos y al final, sí pude volar yo sola, obviamente con un acompañante a mi lado. Y lo cierto es que no me esperaba en mi carrera tener este reto tan grande.

–¿Qué te demandó este rol física y emocionalmente?

–Todo. Es algo tan opuesto a lo que soy yo. La razón por la que soy actriz es porque me permite vivir muchas vidas y probarme en diferentes personajes. Y este personaje en particular fue el desafío más grande. Josie tiene muchas facetas, muchas emociones encontradas en esta situación tan extrema que está viviendo. Para mí, tener la oportunidad de vivir todos esos sentimientos a la vez y además trabajar con Zoe [Saldaña], es un sueño cumplido. Compartir pantalla y escenas con ella es algo que siempre deseé.

Una escena entre Joe (Zoe Saldaña) y Josie (Génesis Rodríguez) en la segunda temporada que muestra al escuadrón de agentes mujeres de la CIA Lioness

–La serie cuenta con personajes femeninos fuertes que representan el empoderamiento de la mujer, ¿qué te deja esa experiencia?

–Lo que vi y lo que pude lograr, aunque solo estoy actuando, es impresionante. Ver lo que las mujeres están logrando en la vida real en este tipo de trabajo, defendiendo a muchas personas y arriesgando sus propias vidas, es algo que hay que tener en cuenta. Yo, que no lo tenía tanto en mente, ahora sí. Tengo un respeto hacia todas las mujeres que están en el servicio y toman ese riesgo con sus vidas.

– ¿Dirías que este es el mayor desafío de tu carrera?

–Oh, sí, sin duda. Este ha sido el reto de mi vida y la oportunidad de mi vida. Aquí he podido mostrar partes de mí que nunca antes había podido demostrar y creo que Taylor Sheridan me dio esa oportunidad. Obviamente, me la tuve que ganar. Audicioné y peleé por este papel y se dio . Es un sueño hecho realidad.

Parte del elenco de Lioness: Nicole Kidman, Génesis Rodríguez, Morgan Freeman y Zoe Saldaña durante la premier de la segunda temporada de la serie CHRIS DELMAS - AFP

–Mencionaste a Zoe Saldaña, ¿pero cómo te sentís actuando junto a figuras como Nicole Kidman y Morgan Freeman?

–Son íconos. El solo hecho de estar en su presencia, escucharlos, verlos actuar... Ah, me siento expandida. Son increíbles. Uno siempre sigue aprendiendo en esta profesión ; nunca dejás de aprender. Poder tener la oportunidad de verlos actuar, verlos en escena, vulnerables y presentes, es un regalo.

–Venís de una familia de artistas, ¿eso facilitó tu camino?

– No del todo, porque el peso de ser hija de alguien tan famoso tiene sus obstáculos . La gente siempre te va a comparar; pensará que es mucho más fácil para alguien con el apellido de alguien famoso. Pero siento que existe una presión mucho más grande que para alguien que no tenga ese apellido o esa fama. Yo simplemente nací ahí; no sabía que iba a ser la hija del Puma. Me gustó la actuación porque yo podía ser otra persona y no ser la hija del Puma, y así encontré mi propio camino.

–Hoy sos Génesis Rodríguez y no todo el mundo sabe quién es tu padre. ¿Dejaste de ser “la hija de...”?

–Pues no lo sé. De igual manera, nada me da más orgullo que ser la hija de mi papá. Mi papá es mi ídolo y siempre lo será. Si tengo que llevar eso el resto de mi carrera, soy feliz, porque amo a mi padre.

–A pesar de haber nacido y crecido en los Estados Unidos, ¿te sentís una latina en Hollywood?

– Por supuesto, soy latina; no puedo ser más latina. No importa lo “Hollywood” que sea [dice mientras dibuja comillas en el aire con sus manos]. Soy venezolana y soy cubana, esa es mi bandera.

Génesis Rodríguez está en pareja con el actor Brian Geraghty, a quién conoció durante el rodaje de la serie The Fugitive, en 2020 Alberto E. Rodriguez - Getty Images North America

–¿Tenés algún mensaje para Venezuela?

–Son momentos difíciles para todos, pero de verdad los tengo en mi mente, en mi corazón y en oración todos los días.

–¿Te interesaría trabajar detrás de cámaras, en dirección o producción?

–Me encantaría.

