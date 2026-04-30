¡Sorpresa! Se adelantó la fecha de estreno de la cuarta temporada de El encargado, protagonizada por Guillermo Francella

Disney+ sorprendió con el anuncio de que el estreno de la cuarta temporada de El encargado, protagonizada por Guillermo Francella, se adelantó de fecha. Según informó la plataforma de streaming, los nuevos episodios de la serie creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, cuyo lanzamiento estaba previsto para mañana, ya se encuentran disponibles en su totalidad.

La cuarta temporada de El encargado ya se encuentra disponible en su totalidad en Disney+

“Fiel al estilo impredecible de su protagonista, no solo engañó a todos, sino que también logró que los nuevos episodios llegaran a la plataforma un día antes de su estreno”, destacaron en un comunicado de prensa. Asimismo, dieron a conocer que se instaló en Barrancas de Belgrano una estatua de Eliseo que el público podrá visitar desde hoy hasta el domingo 3 de mayo, de 11 a 19.

Según la sinopsis de la nueva temporada de El encargado, Eliseo se convierte en la persona más influyente del país. Sin embargo, una conspiración encabezada por su histórico rival, Matías Zambrano [Gabriel “Puma” Goity], amenaza con llevarlo a la ruina. El duelo entre ambos personajes cruzará todo tipo de límites y Eliseo irá por todo, poniendo en juego su propia vida. ¿Será su final?

“Como todo en la vida de Eliseo, incluso el final… puede no serlo. El episodio 7 guarda una sorpresa después de los créditos", advirtieron desde la plataforma sobre el último capítulo de la serie.

Junto a Francella y Goity, esta nueva entrega marca el regreso de los actores Manuel Vicente (Gómez), Gastón Cocchiarale (Miguel) y la incorporación de Arturo Puig (Presidente). También, Daniel Aráoz (Froilán), Miriam Odorico (Susana Barreto), Luis Gianneo (Garrido), Micaela Riera (Marina), Agostina Inella (Lola), Martín Slipak (Maxi), Mónica Raiola (Martucha), Azul Fernández (Chiara Di Lella), Viviana Puerta (Romina Zambrano), Alan Sabbagh (Nacho Barreto), José María Listorti (Quico Morales) y Alejandro Paker (Messina).

Guillermo Francella y Arturo Puig en una imagen del primer episodio de la cuarta temporada

Agustín "Rada" Aristarán

Francella y Brandoni, juntos otra vez

Además, cuenta con las participaciones especiales de Luis Brandoni (Polaco), Benjamín Vicuña (Gaspar Schuster), Diego Velázquez (jefe de Gabinete), Miguel Varoni (Pedro Coral), Claudia Fontán (Clarita), Adriana Aizemberg (Consuelo Salustri), Jorge D’Elía (General Salustri), Norman Briski (Román Loyola) y Mirta Busnelli (Tatiana).

Sobre el personaje de Brandoni, que falleció la madrugada del lunes 20 de abril, Cohn y Duprat revelaron en una extensa columna “In memoriam” que publicaron en el diario español El País: “A Beto siempre le gustó la idea de hacer de linyera, interpretar a un vagabundo. Escribimos juntos un papel re divertido: El Polaco, un menesteroso (decía Beto) que vive en la plaza de Barrancas de Belgrano con un perro que se llama Le Pera (compositor de tango, en homenaje a su fanatismo por ese género musical). Hizo una participación especial en la primera temporada y otra en esta última, la cuarta”. Asimismo, dejaron un gancho para el público: “Esta última es de las escenas más divertidas de todas las de El encargado. Va a ser muy recordada, ya van a ver por qué”.

Francella y Brandoni se dieron el lujo de volver a trabajar juntos en la cuarta temporada de El encargado

"A Beto siempre le gustó la idea de hacer de linyera, interpretar a un vagabundo. Escribimos juntos un papel re divertido: El Polaco, un menesteroso (decía Beto) que vive en la plaza de Barrancas de Belgrano con un perro que se llama Le Pera", explicaron los creadores de la serie, Cohn y Duprat

La cuarta temporada de El encargado tiene a Jerónimo Carranza como showrunner junto a Mariano Cohn y Gastón Duprat, a Florencia Momo como directora y a Martín Hodara como director invitado para el último capítulo. La serie cuenta además con Emanuel Diez como head writer y a Diego Bliffeld como colaborador de guion.