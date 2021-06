Home Before Dark: Jim Sturgess y Brooklynn Prince revelan secretos de la segunda temporada de la serie

La serie de Dana Fox y Dara Resnik regresa hoy a Apple TV+ con un nuevo misterio a resolver y LA NACION habló con sus protagonistas, quienes rescataron la importancia de las ficciones juveniles en el panorama actual

“Las nuevas generaciones van a cambiar el mundo”, asevera, en diálogo con LA NACION, la guionista y showrunner Dana Fox, quien en abril de 2020 estrenó en la plataforma de streaming Apple TV+ el thriller Home Before Dark -cocreado junto a Dara Resnik-, que este viernes 11 llega con una nueva temporada a la que Fox describe como “más sofisticada”.

La premisa de la serie está basada en la vida de la joven Hilde Lysiak, quien a sus 14 años publica artículos periodísticos tomando como referente a su padre, y quien en el drama es interpretada por la talentosa Brooklynn Prince, de 11 años de edad, quien ya había brillado en el film de Sean Baker, Proyecto Florida. “Ella es una actriz que tiene una sensibilidad muy especial que incorporé al personaje de Hilde y siempre quise que el programa creciera a la par, y que los misterios que ella investiga se volvieran más grandes, como si fueran su espejo”, expresó Fox.

En efecto, en esta segunda temporada se retoma el cliffhanger de la primera entrega (¿qué pasó con el niño Richie Fife?), pero se le suman otros aditamentos que le permiten a Hilde, junto a la compañía de su padre, el periodista Matt Lisko (Jim Sturgess), y a sus mejores amigos, ahondar en esa suerte de “lado B” del pueblo Erie Harbor de donde es oriundo Matt, y cuya naturaleza apacible contrasta con lo que sucede bajo la superficie. Sin dudas, en muchos puntos Home Before Dark tiene influencias de Veronica Mars, pero apunta a una audiencia infanto-juvenil porque, como su creadora lo manifiesta, el objetivo era homenajear a la Hilde real y a los niños en general.

Entrevista a Jim Sturgess, coprotagonista de Home Before Dark - LA NACION

“Los chicos son siempre subestimados. Yo de chica me sentía como una adulta en cuerpo de niña, sentía que no me entendían, y ahora veo a mis hijos que son tan maduros, que se expresan tan bien y tienen cosas tan interesantes para aportar que me inspiran muchísimo. No solo ellos. Las nuevas generaciones son inspiradoras porque tienen esa convicción de que pueden lograr todo, cumplir cualquier propósito, y por eso quise que en la serie se vieran chicos así, los que siempre nos están enseñando a los adultos”, remarca Fox, quien incluye en su thriller momentos de animación bien dosificados, toques de humor negro y las convenciones de las historias de pequeños pueblos/grandes fachadas, pero bajo la perspectiva de una joven periodista en formación que se mueve impulsada por la curiosidad.

Brooklynn Prince y Jim Sturgess también hablaron vía Zoom con LA NACION sobre cómo será el regreso de Home Before Dark, y sobre lo importante que es el punto de vista de un niño al momento de abordar un relato que tiene múltiples ramificaciones y vueltas de tuerca.

Deric McCabe, Brooklynn Prince y Jibrail Nantambu en Home Before Dark Apple TV+

-¿Con qué nos vamos a encontrar en esta segunda temporada?

Sturgess: -Lo que pueden esperar es que la historia se vuelva más grande mientras Hilde investiga más y más sobre las cosas que suceden en Erie Harbor, ella empieza a descubrir hechos que de manera loca y extraña están conectados con la historia de Richie Fife que vimos en la primera temporada. Así que Hilde se involucra de manera más profunda e investiga con mayor detenimiento y abre por completo la historia, la deja al descubierto.

Prince: -Estoy muy entusiasmada con la segunda temporada, van a suceder cosas muy importantes, pero sobre todo lo que me más importa es ver cómo van a reaccionar los espectadores cuando la vean. Por supuesto que yo ya la vi, por lo cual hay ciertos detalles que me afecta no poder compartir con los seguidores de la serie.

"Los chicos tienen una perspectiva más fresca del mundo, especialmente cuando son más pequeños, cuando saben exactamente qué es lo que quieren hacer" Brooklynn Prince

-Con Dana Fox hablamos sobre cómo los niños son subestimados en muchas ocasiones y cómo no tienen un lugar predominante en TV, ¿qué opinan al respecto?

Prince: -Los chicos tienen una perspectiva más fresca del mundo, especialmente cuando son más pequeños, cuando saben exactamente qué es lo que quieren hacer. Hilde, que es una inspiración para niños y niñas, sabe la verdad y se aferra a ella, sigue adelante y nada le impide continuar en esa búsqueda de la verdad. El programa es muy bueno porque no es infantil. Los ilumina con otra luz. Hilde está buscando su voz, Donnie y Spoon [sus amigos] están buscando sus voces también y haciéndose escuchar esta temporada. Creo que es muy importante que no solo las series sino que todo incluya a los niños y que los represente.

-Jim, ¿coincidís con Brooklynn? ¿Cómo fue tu experiencia trabajando con ella en gran parte de las escenas?

-Sí, claro. Y respecto de lo otro, quiero decir que trabajar con Brooklynn es una de las cosas más emocionantes que me han pasado tanto en mi vida como en mi carrera. Es tan buena actriz que siento que nunca voy a estar a su altura, es un honor trabajar con ella. Nos divertimos mucho juntos...

Entrevista a Broklynn Prince, quien interpreta en Home Before Dark a Hilde Lisko,una joven que resuelve casos en un pueblo que tiene mucho para esconder - LA NACION

-Además tienen que transmitir esa dinámica cómplice de padre-hija...

Sturgess: -Sí, nos metimos de lleno en ese vínculo, en la historia. A ambos como actores nos importa mucho lo que la serie está contando y lo que atraviesa toda la familia Lisko, las situaciones que se les van presentando, y Brooklynn siempre llegaba al set con tanta alegría, estaba tan feliz de estar ahí y ese espíritu se trasladó a todo el equipo de trabajo que absorbió esa energía. Siempre hubo un respeto por el relato, por la ficción, pero la personalidad de Brooklynn hizo que no nos olvidáramos que podíamos divertirnos también. Fue una experiencia positiva que no siempre vivís como actor.

Prince: -Sí, en la serie cuando estaban todos los adultos yo aparecía y ofrecía cupcakes, azúcar, y hablaba de arcoíris, saltaba de un lado para el otro (risas).

Sturgess: -(risas) Es que a veces cuando trabajás con intérpretes adultos todo se puede volver medio serio y te olvidás del placer que implica actuar, de la alegría que genera. Actuar es jugar y divertirse, siempre debería ser una experiencia divertida y eso es lo que le aportó Brooklynn al programa.

Trailer de la segunda temporada de Home Before Dark - Fuente: Apple TV+

Dónde verla. La segunda temporada de Home Before Dark ya se encuentra disponible en Apple TV+