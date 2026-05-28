Cuenta regresiva: 10 películas y series para no perderse antes del comienzo del Mundial de Fútbol

Se trata de producciones que abordan al campeonato y sus personajes desde la ficción y el documental

LA NACION Natalia Trzenko Escuchar Nota

La cuenta regresiva comenzó a acelerarse. Faltan poco más de dos semanas para que comience la Copa Mundial y para que el fútbol se transforme en el consumo preferido de muchos y en el único tema de discusión y preocupación para todos. Ya sea por un interés genuino o por ósmosis, desde el jueves 11 de junio hasta el domingo 19 de julio, el mundo girará en torno a la pelota. Y, gracias a las plataformas de streaming, quienes quieran blindarse contra la obsesión mundialista podrán armarse una contraprogramación que esquive toda mención a la selección nacional, “la sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo” de Lionel Messi o la indignidad del espectáculo de medio tiempo. Por el contrario, quienes busquen aprovechar esta quincena conjurando al tan mentado espíritu mundialista lo que sigue es una lista de largometrajes y series, entre documentales y ficciones que cuentan historias alrededor sobre la Copa del mundo y sus protagonistas.

Una imagen de la película Dibu Martínez, el pibe que ataja el viento Netflix

Dibu Martinez: el pibe que ataja el viento

Estreno: jueves 28 de mayo.

Disponible en: Netflix

Este documental pensado por toda la familia relata la vida del arquero de la selección con una combinación de entrevistas, material de archivo y animaciones que recrean algunos de los momentos más significativos de la infancia y juventud del deportista. Basado en un cuento de Hernán Casciari, el largometraje cuenta con la palabra de su protagonista y su familia además de algunos de sus amigos y compañeros de equipo. De Lionel Messi a Scaloni, pasando por sus maestras y entrenadores lo que diferencia a Dibu Martinez: el pibe que ataja el viento de otros documentales de su tipo es que en este caso también hay un relato de ficción que apunta al público infantil e imagina un elemento mágico que el futuro arquero descubre de chico que le permite ser el mejor bajo los tres palos. En esos pasajes, animados a partir de las ilustraciones de Liniers, también cuentan con la voz de Agustín “Rada” Aristarán en el papel de la enemiga natural de todo arquero: la pelota.

El método Scaloni

El método Scaloni

Estreno: 28 de mayo

Disponible en: On Demand de Flow

A través de entrevistas inéditas a Lionel Scaloni y los testimonios de todo el equipo técnico de la selección además de reconocidos entrenadores como Diego “Cholo” Simeone y José Pekerman y de jugadores como Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Ángel Di María, Leandro Paredes, Emiliano Martínez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, entre otros, esta serie documental explora el estilo de liderazgo de Scaloni. Los tres episodios aportan una mirada en torno a lo futbolístico, pero también va más allá, haciendo foco en la sensibilidad y la conexión del técnico con los jugadores.

Brasil 70: la saga del tricampeonato

Bruno Mazzeo como Mario Zagallo, Lucas Agrícola en el papel de Pelé y Rodrigo Santoro como João Saldanha en la miniserie Brasil 70 Netflix

Estreno: 29 de mayo

Disponible en: Netflix

Esta miniserie de ocho episodios relata desde la ficción los hechos reales que llevaron a la selección brasileña de fútbol a ganar su tercera copa en el Mundial de México en 1970. Rodrigo Santoro interpreta al director técnico João Saldanha, una figura legendaria del fútbol latinoamericano que se enfrentó al poder dictatorial en su país y fue reemplazado por Mário Zagallo (Bruno Mazzeo) en la previa a la Copa de México porque se resistía a incluir a Pelé (Lucas Agrícola) en el plantel. Grabada entre Brasil y México la trama de la ficción recrea situaciones vividas tanto en la cancha como en el detrás de escena de uno de los eventos deportivos más importantes de la historia de su país.

La casaca de Dios

Estreno: 3 de junio.

Disponible en: Prime Video

La película dirigida por Fernán Mirás que se estrenó en cines a comienzos de abril llega a la plataforma de streaming apenas unos días antes del comienzo del Mundial para contar a través de la ficción una historia en la que el Mundial de México 86, la figura de Diego Maradona y la camiseta azul que usó en el partido entre la Argentina e Inglaterra, se entrelazan con el presente de Titi Malvestiti, el utilero de un club de barrio interpretado por Jorge Marrale. Cuando Malvestiti se entera de que la remera, con la que tiene un fuerte lazo emocional, será subastada, contra toda lógica decide recuperarla con la ayuda de sus amigos y a pesar de la oposición de su hija, papel a cargo de Natalia Oreiro.

México 86

Memo Villegas interpreta al goleador Hugo Sánchez y Diego Luna es Martín de la Torre, el personaje de ficción que logró convencer a la FIFA de que el Mundial se hiciera en su país Netflix

Estreno: 5 de junio.

Disponible en: Netflix

Uno de los relatos más fascinantes y menos conocidos alrededor de las copas mundiales fue el detrás de escena de cómo México logró quedarse con la organización del Mundial 86. A cuarenta años de aquel hito, esta película protagonizada por Diego Luna recrea las negociaciones que llevaron a que el país, todavía golpeado por el terremoto ocurrido un año antes, pudiera convencer a la FIFA de elegirlos como sede luego de retirarle el lugar a Colombia debido a la grave crisis económica y el recrudecimiento del conflicto armado que atravesaba ese país. Si bien el film narra hechos reales lo hace a través del personaje ficticio, Martín de la Torre, que encarna Luna.

El último tren a Norteamérica

Ya disponible en ESPN y Disney+

En el marco de la serie documental Último tren que ya combinó la cobertura de eventos deportivos como la Copa Mundial y los Juegos Olímpicos con los modos de un ciclo de viajes, esta vez el programa dedica nueve episodios a recorrer las sedes del Mundial 2026 repartidas entre los Estados Unidos, México y Canadá. Producido por ESPN Originals y conducido por el periodista argentino Martín Ainstein, el programa abre el plano del relato para explorar cómo el fútbol conecta a las personas atravesando fronteras, idiomas y tradiciones. Con seis capítulos ya emitidos disponibles en Disney+, el próximo martes, a las 20, por ESPN se podrá ver la conclusión del viaje con los episodios dedicados a Houston, Dallas, Kansas City, Los Ángeles, San Francisco, Seattle y Vancouver

Tetracampeones

Estreno: 7 de junio

Disponible en: Netflix

A través de material de archivo inédito filmado por los propios futbolistas y entrevistas a muchos de los protagonistas de la hazaña, este documental repasa el camino que llevó a la selección brasileña a consagrarse campeona del Mundial de 1994.

El autobús. La huelga de la selección francesa

Ya disponible en Netflix

Entre el true crime y el documental deportivo el largometraje reconstruye uno de los escándalos más resonantes de la historia de los mundiales recientes y el conflicto de aristas casi delirantes que sacudió a la selección francesa durante la Copa del Mundo en Sudáfrica. Un director técnico excéntrico, un plantel que casi queda afuera del campeonato y una trama casi de espionaje que derivó en una inédita huelga de jugadores transmitida por la TV, El autobús resulta un atrapante relato digno de una final definida por penales.

The Rest is Football

Estreno: 10 de junio

Disponible en: Netflix

Un día antes del partido que dará por comenzado el Mundial 2026, se podrá ver la primera entrega de este ciclo adaptado del podcast del mismo nombre conducido por Gary Linecker, Alan Shearer y Micah Richards. Los tres exfutbolistas británicos, legendarios integrantes de la selección inglesa y reconocidos comentaristas, encabezarán las entregas diarias del ciclo que se emitirá desde un estudio en Nueva York. A pesar de que Netflix no tiene los derechos para transmitir partidos ni resúmenes, el programa promete análisis de las instancias más destacadas de la jornada y la aparición de invitados en el estudio.

El partido

En salas de cine

“Partimos de tres premisas: tenía que ser un relato que excediera a lo futbolístico y deportivo, teníamos que unir en un mismo espacio a ambos equipos para ver qué sucedía y tenía que durar 91 minutos, como ocurrió en la cancha”, explicaron a LA NACION Santiago Franco y Juan Cabral, los realizadores de este documental, una crónica de la larga historia que culminó el 22 de junio de 1986 en el Estado Azteca de la Ciudad de México con el encuentro disputado entre la selección argentina y la inglesa. Ya en las salas locales después de su estreno mundial, fuera de concurso, en el Festival de Cannes el film cuenta con un prodigioso trabajo de archivo y valiosas entrevistas a los protagonistas de uno y otro equipo y logra recuperar la leyenda y al tiempo que amplía su alcance político, social e histórico sin caer en excesos pedagógicos y privilegiando la emoción sin sucumbir al sentimentalismo que el tema podría haber incitado.