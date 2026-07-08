Julio, en streaming: de la nueva serie de Anya Taylor-Joy al inesperado spin off de The Big Bang Theory

Un repaso por los títulos más relevantes que llegarán a las plataformas a lo largo de este mes

Julio tiene preparados grandes lanzamientos en materia de películas y series. Las principales plataformas de streaming recibirán una importante batería de estrenos que vale la pena no dejar pasar. Acción, animación, un documental musical y un relato de ciencia ficción son solo algunos de los platos fuertes de este mes.

El talento

La actriz Ester Expósito se pone al frente de esta producción española, en la que interpreta a Elsa, una talentosa violonchelista que se enfrenta a una encrucijada moral. Durante el cumpleaños de una amiga, ella ve empañado su inminente estrellato cuando recibe un llamado de su propia madre, que hace tambalear su futuro. La economía familiar está en crisis, la posición de privilegio de la que goza su clan está a un paso de derrumbarse, y la única forma de salvarlo todo es aceptar un pacto que le significará entregar su dignidad.

Ante esa disyuntiva, Elsa no tendrá más remedio que elegir qué camino tomar, el de salvarse económicamente o el de preservar su integridad ética. Este dilema lleva a la violonchelista a indagar en sus propios infiernos y a descubrir las perturbadoras capas ocultas que subyacen debajo de una clase acomodada de la que ella siempre formó parte.

publicidad

publicidad

El talento ya se encuentra disponible en Flow.

Elle (primera temporada)

En el año 2001, Legalmente rubia se consolidó como una comedia de un éxito mucho mayor al esperado. El film protagonizado por Reese Witherspoon se encolumnaba dentro de un período de esplendor para la comedia norteamericana, en donde el desparpajo, la falta de prejuicios y el ingenio se convertían en emblema de numerosas producciones que elevaron los estandartes del humor de la época.

Para Witherspoon, la fama de ese título fue un trampolín inmejorable, y si bien Legalmente rubia 2 fue una secuela mucho menos inspirada, la calidad de la primera entrega fue una recomendación que trascendió generaciones. Y esa popularidad sostenida alrededor de su personaje derivó en el estreno de Elle, una serie que explora los años universitarios de esa futura abogada que interpretará el derecho desde una óptica tan curiosa como efectiva.

En esta precuela, Elle atraviesa sus años en Harvard entre amistades, intereses románticos, una obsesión por la moda y el prejuicio de quienes solo la consideran una joven frívola. Pero más interesante aún es que aquí se correrá el velo detrás de su juventud y las relaciones con los miembros de su familia.

publicidad

publicidad

Elle ya está disponible en Prime Video.

Eternamente Jeff Buckley

Apenas necesitó un disco Jeff Buckley para ingresar en el olimpo de los grandes músicos de los años 90. Publicado en 1994, Grace fue un trabajo enorme en el que Buckley regaló momentos musicales cargados de emoción y nostalgia, anticipando una carrera gigantesca que lamentablemente se truncó con su muerte en 1997, a los 30 años.

Buckley se convirtió en una presencia mítica de la cultura musical, y por eso Brad Pitt quiso durante años protagonizar una biopic que nunca llegó a concretarse por expreso pedido de la madre del músico. Como alternativa, y con la intención de rendirle un merecido homenaje a un artista de ese calibre, el protagonista de F1: la película le ofreció a la mujer al menos hacer un documental para contar su historia.

A través del testimonio de amigos, familiares y colegas, Eternamente Jeff Buckley reconstruye la leyenda detrás del artista, muestra quién era en su intimidad y por qué su pérdida significó un golpe terriblemente duro para la música. Como su padre, el carismático Tim Buckley, Jeff fue una leyenda en vida, y descubrir este documental es adentrarse en el hombre detrás del mito.

publicidad

publicidad

Eternamente Jeff Buckley estará disponible a partir del 10 de julio en HBO Max.

Lucky (miniserie)

Una de las grandes apuestas del mes es esta serie de acción protagonizada por Anya Taylor-Joy. Basada en la novela homónima escrita por Marissa Stapley, Lucky cuenta la historia de una joven que hace años se retiró de una vida criminal de estafas y engaños. Claro que la tentación por dar un último golpe que le permita obtener un suculento botín termina por devolver a Lucky Armstrong a un sendero atravesado por numerosos peligros, entre ellos la figura de un líder mafioso que intenta recuperar su dinero y varios agentes del FBI que buscarán por todos los medios capturar a la astuta criminal.

A partir de esa premisa la ficción presentará imponentes escenas de acción, un ritmo cargado de adrenalina y una Anya Taylor-Joy que demuestra su versatilidad y carisma en pantalla. Producida por Reese Witherspoon, el elenco de Lucky cuenta también con las actuaciones de Annette Bening y Timothy Olyphant.

Lucky estrena el 15 de julio en Apple TV.

Stuart no logra salvar el universo (primera temporada)

Emitida entre 2007 y 2019, The Big Bang Theory fue quizá la última sitcom tradicional televisiva. Los personajes que pasaron por esa comedia fueron numerosos, pero hubo un secundario que pronto entusiasmó al público: Stuart Bloom (Kevin Sussman), el dueño de un local de cómics.

publicidad

publicidad

A varios años del cierre de esa sitcom, el propio Stuart se convierte en la estrella de su propia aventura, en la que deberá salvar nuestra realidad luego de romper accidentalmente un sofisticado dispositivo que altera los universos. Junto a Barry Kripke (John Ross Bowie, otro conocido de The Big Bang Theory) y un improbable grupo de aliados, Stuart viajará entre dimensiones, enfrentará amenazas extravagantes y deberá sobrevivir a una misión para la cual no está preparado en absoluto. Stuart no logra salvar el universo es un spin off muy original que puede convertirse en una de las grandes sorpresas del mes.

Stuart no logra salvar el universo estrena el 23 de julio en HBO Max.

Furia (miniserie)

Alice Black (Emmy Rossum) es una agente del FBI que se encuentra ante una compleja misión: atrapar a una asesina en serie. La homicida ejecuta sus delitos de forma milimétrica, sin dejar pistas ni ningún tipo de huella que le permita a la policía encontrarla. Sin embargo, Alice podría ser la única que cuenta con la experiencia e inteligencia deductiva para cumplir esa tarea, aunque la situación pronto se volverá cada vez más densa.

publicidad

publicidad

A medida que Black se acerque a su objetivo, los límites entre la justicia y la venganza comenzarán a confundirse, y el rol heroico de la ley quedará en un segundo lugar frente a la ética personal de la protagonista. Desde hace varios años, los policiales centrados en ambiguas detectives se convirtieron en un atractivo nicho para el mundo de las series (como sucedió con Mare of Easttown o Killing Eve), y Furia es una propuesta que intentará ganarse un puesto adentro de ese podio.

Furia estrena el 27 de julio en Disney+.

De yapa: X-Men 97 (segunda temporada)

En 2024, Marvel Television puso en marcha una continuación de la ficción animada noventosa de los X-Men, y los resultados no pudieron ser mejores. Y el estreno de esta segunda temporada es evidencia de la riqueza narrativa que tienen los mutantes de Marvel, personajes de poderes extravagantes que deben combatir contra variopintos villanos y defender a una raza humana que les teme. En medio de tantas películas de superhéroes que parecen contar siempre lo mismo, X-Men 97 es una serie para reconciliarse con estos mundos de héroes y villanos.