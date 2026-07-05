La casa de la pradera: quién es quién en la nueva versión de La familia Ingalls de Netflix

Drama familiar donde la esperanza es lo último que se pierde. Épico relato de supervivencia enclavado en la frontera entre la civilización blanca, la cosmogonía indoamericana y el imperio de la naturaleza salvaje. Historia de la conquista del oeste norteamericano, contada desde las agridulces vicisitudes de los pioneros que sobrevivieron a la Guerra de Secesión, y el trauma identitario de la Nación Osage, pueblo originario de los Estados Unidos atravesado por un debate irresuelto: resistir con violencia al avance del gobierno o negociar un proceso pacífico de integración.

Al igual que la clásica serie de los años ‘70, la nueva versión de La familia Ingalls echa una mirada progresista sobre valores conservadores Prensa Netflix - LittleHouse_EZ_101_062125_173

Al igual que la clásica serie de los años 70, la nueva versión de La familia Ingalls echa una mirada progresista sobre valores conservadores. Y adoptando como título una traducción casi textual de su título original, La casa de la pradera (Little House on the Prairie), estrena su primera temporada en Netflix el 9 de julio. En esta entrevista exclusiva, realizada vía Zoom, LA NACION conversó con sus cuatro protagonistas: Luke Bracey (Charles Ingalls), Crosby Fitzgerald (Caroline Ingalls), Alice Halsey (Laura Ingalls) y Skywalker Hughes (Mary Ingalls).

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-En esta nueva serie, el optimismo sigue estando en el corazón del relato, pero todo se siente más frágil y vulnerable que antes. ¿Están de acuerdo?

Luke Bracey: -Sí. Es que tratamos de ser lo más realistas posible. Y está claro que los Estados Unidos del 1600 no eran un lugar cómodo ni una época fácil para nadie. Tampoco para los Ingalls, porque nada es del color de rosa que imaginaba Charles antes de meter a su familia en esta aventura.

Crosby Fitzgerald: -Empezar de nuevo es siempre costoso e implica atravesar dolores y angustias. No tiene que ver con el amor sino con la adaptación a nuevas circunstancias. Al principio de la temporada, dejan atrás todo lo que conocían y eso es simplemente aterrador.

Skywalker Hughes como Mary Ingalls y Alice Halsey como Laura Ingalls Prensa Netflix - LittleHouse_EZ_101_061125_181

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Skywalker Hughes: -No son sólo una familia; son lo único que tienen en este nuevo mundo. Y es lógico que ante lo desconocido aparezcan roces, miedos, dudas. El amor que se tienen les da esperanza; y esa esperanza es la que les permitirá cambiar las incertidumbres por certezas.

Alice Halsey: -Los Ingalls tuvieron que dar muchísimas batallas, pero nunca se dieron por vencidos. Todo lo que tuvieron que enfrentar lo enfrentaron juntos. Y eso es algo que la serie deja muy en claro.

Lo primero es la familia

Antes, mucho antes de la familia Ingalls que conocimos por TV, existió una familia Ingalls real. Y tomando sus precoces vivencias nómadas, una adulta Laura Ingalls reconvirtió aquellas memorias en nueve libros infantojuveniles que calaron muy hondo en el corazón estadounidense. Entre 1932 y 1943 (más un tomo publicado post mortem en 1971), Laura firmó la saga que pasaría a ser conocida como Little House, debido al éxito descomunal de su tercer volumen: Little House on the Prairie (1935). Sirviendo de base a la serie televisiva comandada por Michael Landon, la franquicia alcanzó su definitivo estatus de icono internacional, con nueve temporadas y cinco telefilmes estrenados entre 1974 y 1983.

La Familia Ingalls tuvo nueve temporadas y cinco telefilmes estrenados entre 1974 y 1983 instagram

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A mitad de camino entre la áspera resiliencia establecida por las novelas y el melodrama moralista de la serie clásica, La casa de la pradera propone un enfoque menos idílico y edulcorado de la vida rural, pero sumamente reconocible para los fanáticos de La familia Ingalls. Si bien explota la carga dramática de un entorno mucho más agreste y riesgoso, la nueva versión potencia el peso de los vínculos afectivos, aprovechando las típicas escenas de Charles tocando el violín, las chicas comiendo sus bastones de caramelo y la familia entera colaborando para salir adelante.

Luke Bracey como Charles Ingalls Prensa Netflix - LittleHouse_EZ_101_062325_076

-¿Qué pueden contarnos de sus personajes?

Bracey: -Charles es un hombre valiente e inteligente, con mucho coraje y valores morales. Por sobre todas las cosas, ama a su familia. Y como todo soñador, quiere ser mejor persona, mejor esposo, mejor padre y mejor vecino. Pero lo más importante que tiene, al menos para mí, es que está dispuesto a cambiar cuando está equivocado. No tiene miedo de aprender.

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Fitzgerald: -Caroline es mucho más estructurada y tradicional. No muy convencida, renunció a una vida establecida y aceptó seguir el sueño de su esposo. En esta primera temporada debe hacer una transición muy importante. Y es gracias a Charles, sus hijas y la gente que va encontrando en el camino, que Caroline llega a entender la diferencia que hay entre una casa y un hogar.

Alice Halsey: "Laura es quien cuenta la historia. Es muy curiosa, idealista y extrovertida, tiene una cabeza muy abierta y es capaz de hacer muchos amigos. Es corajuda como su papá y, a veces, eso la termina metiendo en problemas" Prensa Netflix - LittleHouse_EZ_101_061325_066

Halsey: -Como en los libros, Laura es quien cuenta la historia. Es muy curiosa, idealista y extrovertida, tiene una cabeza muy abierta y es capaz de hacer muchos amigos. Es corajuda como su papá y, a veces, eso la termina metiendo en problemas.

Hughes: -Mary es estudiosa e introvertida. También es orgullosa y muy autoexigente. Quiere ser la perfecta hermana mayor y se siente culpable cuando cree que no está a la altura de sus responsabilidades.

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Halsey: -Las dos son muy buenas amigas, aunque a veces parezca que son enemigas.

"En un momento de la serie, Charles se da cuenta de que no podrá llegar a cumplir con sus responsabilidades si no se apoya en los demás; y entonces se abre a la experiencia comunitaria. Y entiende que la necesidad de uno es la necesidad de todos", subraya Luke Bracey Prensa Netflix - LittleHouse_EZ_103_070725_029

Hughes: -Es cierto que pelean demasiado. Pero es que están juntas todo el día, todos los días. ¡Si hasta duermen en la misma cama! Son tan distintas que, al final, es inevitable que choquen. Pero se quieren mucho. Y se eligen.

La comunidad organizada

Inclemencias climáticas, presencia de animales salvajes, aislamiento, escasez de recursos, enfermedades mortales, problemas de adaptación, prejuicios y preconceptos varios, incumplimientos gubernamentales, tensión social y territorial con la Nación Osage. En consonancia con el entorno extremo de esa Kansas salvaje, la serie de Netflix construye una atmósfera amenazante y opresiva, de peligro inminente para los Ingalls. Obstáculos físicos y dilemas éticos que encuentran contención en la acción colectiva de los pioneros.

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-¿La solidaridad y empatía entre colonos es la única respuesta posible ante la adversidad?

Bracey: -Siempre. La salida siempre tiene que ver con algún tipo de organización comunitaria. En un momento de la serie, Charles se da cuenta de que no podrá llegar a cumplir con sus responsabilidades si no se apoya en los demás; y entonces se abre a la experiencia comunitaria. Y entiende que la necesidad de uno es la necesidad de todos. Casas, iglesias, escuelas…

Fitzgerald: -Sobre todo escuelas. Caroline es maestra y sabe que la educación y la fe no sólo permiten forjar una comunidad, sino que ayudan a las personas a encajar en ellas.

Halsey: -Y a superar las diferencias. Laura es la primera en confiar en los Osage y se hace muy amiga de la niña Águila Buena (interpretada por Wren Zhawenim Gotts). Se llevan muy bien; y eso se ve en las sonrisas que ambas tienen cada vez que se encuentran. Y es algo que también se nota mucho en el set, porque las dos la pasamos muy bien juntas. Las tres, en realidad, porque siempre estamos con Skywalker.

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Más para contar

Nueve libros que se siguen reimprimiendo. Una serie que continúa emitiéndose en todo el mundo, con notable suceso de público. Un animé japonés, una miniserie televisiva, una comedia musical y varios documentales. Poderoso símbolo cultural global contemporáneo, La familia Ingalls es mucho más que un programa de TV. Funciona como refugio nostálgico y fuente de debate actual sobre la deconstrucción histórica y la vigencia de los ideales comunitarios.

-¿Conocían a los Ingalls antes de ser convocados para el programa?

Bracey: -No vi la serie, pero la voy a ver.

Fitzgerald: -Yo sólo vi algunos episodios; me debo el resto.

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Hugues: -Crecí con los libros en mi mesa de luz. Siempre le pedía a mi mamá que me los lea antes de dormir. Y vi un par de episodios de la serie.

"Estos ocho episodios están basados en el tercer libro original; y sabemos que la segunda temporada va a adaptar el cuarto volumen de la saga" LittleHouse_EZ_101_061125_123

Halsey: -Amo los libros, los tengo desde que nací. Antes de que empezáramos a grabar, también vi un par de capítulos de la serie. Y me encantaron.

-La casa de la pradera todavía no se estrenó y Netflix ya confirmó la realización de una segunda temporada. ¿Qué nos pueden adelantar?

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