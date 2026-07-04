El streaming Mejunje TV se renueva con figuras de la pantalla chica

El canal de streaming Menjunje TV (@MenjunjeTV) continúa con su plan de expansión y anunció importantes novedades en su grilla de programación de julio. La señal, que inauguró sus transmisiones oficiales en febrero pasado, renueva su pantalla apostando por figuras de peso y formatos dinámicos.

Entre los principales estrenos que se suman a la grilla se destacan Mira quién habla, un ciclo de charlas íntimas conducido por Marina Calabró que se emitirá los martes a las 21, +CHUS+, un espacio dedicado al espectáculo y el entretenimiento integrado por Matías Vázquez y Barbie Ferrari que se emitirá los martes, miércoles y jueves a las 16,30 e Iván y vienen, la propuesta de humor e ingenio comandada por el reconocido humorista e imitador Iván Ramírez, programada para los miércoles a las 19.

Detrás de este fuerte desembarco en el universo del streaming se encuentra Vuelo Producciones, la destacada productora audiovisual dirigida por Alejandro Korol. La firma viene de consolidar grandes éxitos en la televisión abierta, siendo la creadora de ciclos como Argentina 100% y La casta está en orden, ambos emitidos por la pantalla de El Nueve.

Cambios en C5N: Julián Guarino dejó la señal y no habrá más ciclos grabados

Se viven días de profundos cambios en C5N, la señal de noticias del Grupo Indalo. Con el inicio de julio, se confirmó la salida del periodista y economista Julián Guarino, quien formaba parte del canal desde 2013, cuando desembarcó junto a Antonio Laje en el recordado pase desde la pantalla de A24.

A lo largo de más de una década, Guarino lideró y formó parte de varios ciclos de la señal, además de aportar su análisis en otros medios del multimedio. Hasta hace unos días, se desempeñaba en la franja vespertina al frente de El Diario (de 18 a 20) junto a Daniela Ballester, quien a partir de ahora quedó a cargo de la conducción del programa.

De aquí en adelante, el economista se enfocará de lleno en su proyecto personal, Shale 24, una plataforma digital de noticias y análisis especializada en el sector energético global.

En paralelo, las autoridades de C5N terminan de definir más cambios su programación, donde pronto Andrés Lerner conduciría un nuevo ciclo de política y economía, los domingos entre 19,30 a 21. También el objetivo principal por estos días es reducir al mínimo los espacios grabados para que la grilla sea en vivo en su gran mayoría. En los próximos días se resolverá si los ciclos que no se ajusten a esta modalidad continuarán con modificaciones o serán dados de baja definitivamente.

Blender acomoda su grilla con el debut de nuevos ciclos

Tras una breve pausa temporal (que abarcó parte del jueves, viernes y el domingo de la semana pasada) en sus transmisiones en vivo, el canal de streaming Blender avanza en el rearmado de su programación. Según trascendió, la plataforma renovará su pantalla con el debut de dos nuevos ciclos que ocuparán las franjas estratégicas de 19 a 21 y de 21 a 23.

Mientras se terminan de definir los detalles de estos lanzamientos, esta semana se reactivó la programación en vivo con el regreso de dos de sus propuestas principales. Qué día?, el ciclo conducido por Mauro Szeta, retomó sus emisiones habituales de lunes a viernes de 17 a 19; mientras que el late night show liderado por José María Listorti, Blender At Night (de lunes a jueves, de 23 a 0), también volvió a la pantalla. Con estos movimientos, el canal empieza a delinear una fuerte apuesta de cara a la segunda mitad del año.