El cambio de rumbo de Milo Ventimiglia y el drama que atravesó con su familia

El rostro de Milo Ventimiglia se fue convirtiendo en parte de nuestra vida. A fuerza de aparecer como ese hombre querible y compañero, confiable por la transparencia de sus ojos y la tranquilidad de su presencia, forjó un protagonista atípico, con la distancia justa entre su calidez y su inaccesibilidad. El mérito fue quizás el de sus propias elecciones, primero en Gilmore Girls (2001) donde dio vida al conflictivo Jess Mariano, convertido en el eterno amor de Rory (Alexis Bledel); luego en Héroes (2006), quizás el mejor cimiento de su fama meteórica en los 2000; y, por supuesto, en los últimos años como el inolvidable Jack Pierson de This Is Us (2016), alimento de una tragedia en forma de rompecabezas que unió los misterios del amor y de la muerte. Ventimiglia fue todo eso, con su carita de ángel extrañado, recién llegado de un cielo imposible al que ya no puede regresar. Y ahora, a sus 48 años, comienza una búsqueda por reencontrar en la ficción un personaje a su medida, un destello de resurrección.

Milo Ventimiglia interpreta a un misterioso millonario en Te encontraré, la nueva miniserie de Netflix

¿Qué implica en esa búsqueda su intrigante aparición en el thriller Te encontraré, basada en una novela del exitoso escritor Harlan Coben? “No sé qué esperará el público de Hayden Payne [su personaje en la miniserie], sobre todo viniendo del ‘Padre de América’ que interpreté antes, el Jack Pearson de This Is Us“, deslizaba el actor en una entrevista con la revista People a propósito del estreno de Te encontraré en Netflix.

La aparición de Hayden Payne no ocurre de entrada: una vez sembrado el misterio del presunto crimen de Matthew Borroghs por el que su padre cumple sentencia en la cárcel, Hayden asoma como el exnovio de Rachel Mills (Britt Lower), cuñada del convicto David Burroughs (Sam Worthington) y aliada en la búsqueda de la verdad. Hayden tiene como antesala la figura de su madre, la poderosa Gertrude Payne, quien además de estar interpretada por Madeline Stowe, ofrece todas las señales de un siniestro ejercicio de poder en las sombras. Autos de lujo, caserones y pisos en el centro de Manhattan, vestuario caro y distinguido son las señas de un personaje que nunca es todo lo que parece y que se consolida como uno de los grandes atractivos de la miniserie.

Como Jess Mariano, en la exitosa Gilmore Girls

Quizás la popularidad de Harlan Coben, o el respaldo de Netflix, o la búsqueda de correr algunos de las expectativas alrededor de su lugar como ‘Padre de América’, llevaron a Ventimiglia a salirse de la zona de confort y aventurarse en un thriller que pone menos en juego la acción -como sí había experimentado en Héroes y en otras series como Mob City y Gotham que lo tuvieron en sus filas- que la persistente vuelta de tuerca, el suspenso como forma de engaño al espectador. “Fue una especie de truco de magia: usar a nuestro favor la expectativa de la gente por el último personaje que interpreté y evitar que se imagine lo que le espera esta vez”, contaba divertido a People. Sin embargo, en ese tiempo la diversión solo estuvo en el terreno de la ficción ya que mientras el actor estaba en conversaciones con Coben y el equipo de Te encontraré, él y su esposa se enteraron de la pérdida de su casa en Malibú debido a los incendios forestales en Los Ángeles.

En Héroes, la serie de fantasía que lo convirtió en una celebridad en los años 2000

“Casi al mismo tiempo tuvimos que mudarnos a Nashville para el rodaje de Si solo pudiera imaginar 2 y nos convertimos en padres”, señalaba sobre los contratiempos que agitaron el mes de enero del año pasado, cuando además estaba en tratativas para sumarse al reciente éxito de Netflix. Por entonces, tenía el compromiso de Si solo pudiera imaginar 2, de la dupla Andrew Erwin y Brett Mccorkle, secuela de la historia de superación de un cantante marcado por el abuso en su infancia que se había estrenado en 2018. En esta continuación, Ventimiglia se suma como Tim, un compositor y vocalista que acompaña al protagonista en una nueva prueba para superar la crisis personal. Para el actor, el salto entre ese set en el corazón del estado de Tennessee y sus compromisos en Toronto para Te encontraré duró apenas dos semanas en las que tuvo que adaptarse rápidamente. “Interpretar a Hayden fue la parte más divertida de toda aquella travesía. La logística de mudarnos y ampliar la familia cuando no teníamos un hogar debido al incendio, ir a una ciudad nueva y establecernos junto a mi esposa [Jarah Mariano], el bebé y el perro, fue la parte más difícil”, concluía.

Como el "Padre de América" en This Is Us

Paso a paso

No fue la primera vez que Milo Ventimiglia aceptaba un reto en su carrera. En 2023, cuando la despedida de This Is Us todavía era muy reciente y el duelo por Jack Pierson embargaba a los fans, el actor encontraba en su camino un personaje “tan común como él mismo”, según revelaba en un extenso reportaje con la revista In Style a propósito del estreno de The Company You Keep en TNT. Su partenaire era Catherine Haena Kim, quien interpretaba a un agente del FBI en su pesquisa por el estafador Charlie Nicoletti. Como camarero de noche, el Charlie de Ventimiglia sostenía la fachada de una vida familiar que encubría un entramado delictivo en el que él era la cabeza de una banda de estafadores que operaba desde su propio bar en Baltimore. La serie jugaba a la dinámica del gato y el ratón, el perseguidor y el perseguido, siguiendo el éxito de series del momento como Killing Eve, en las que la pesquisa policial se entremezclaba con la tensión romántica.

Como un estafador en The Company You Keep para TNT

The Company You Keep estaba basada en My Fellow Citizens!, una popular comedia surcoreana y le permitió al actor nacido en California seducir a otro público que el que había conquistado con sus anteriores personajes. “Con un encanto camaleónico innato, Nicoletti se adapta fácilmente. Eso me atrajo, en parte por lo similar que resulta al oficio del actor”, explicaba el actor en la entrevista. “Charlie tiene que vivir vidas extravagantes, representando diversos personajes. Y creo que eso es similar a lo que yo mismo intento: pasar desapercibido, camuflarme en la vida de otros. Intento limitar lo que la gente sabe de mí... para que cuando vean un personaje que interpreto, vean al personaje. Para que no me vean a mí disfrazado. Simplemente piensen: ‘Jack está vivo. Jess está vivo. Charlie está vivo’”.

Como un abogado de mafiosos en Mob City, una serie de gángsters creada por Frank Darabont que duró apenas una temporada

Cuando menciona a Jack, lógicamente habla de Jack Pearson de This Is Us, el personaje que le dio la identidad definitiva. A lo largo de seis temporadas, la creación de Dan Fogelman ocupó un lugar único en el mundo de la televisión: el cruce inesperado entre el melodrama familiar y una estrategia de suspenso temporal digna del mejor Alfred Hitchcock. Ventimiglia y Mandy Moore dieron vida a una pareja cuyos tres hijos abrieron la historia a interrogantes como el legado, las verdaderas dimensiones del amor, los lazos biológicos y la fraternidad como territorios dignos de una nueva exploración. Ventimiglia fue ese padre ejemplar al mismo tiempo que un hombre esquivo en los retazos del recuerdo que cada uno de sus amores iba aportando al rompecabezas sobre la verdad de quien había sido. “Jack era alguien a quien todos podemos aspirar a ser”, explica el actor. “Pero, en esencia, ¿quién era verdaderamente Jack? Era simplemente un hombre bueno e íntegro”.

Si Jack se ganó un lugar en el corazón de la audiencia como el marido y padre ejemplar, como la personificación del altruismo y un modelo a menudo más cercano a la utopía que a la realidad, Jess Mariano representaba todas las contradicciones del amor juvenil. Inmaduro y a menudo infantil, fue el “novio” para toda una generación que creció con Gilmore Girls. Era aquel muchacho recién llegado junto a los acordes de “This Is Hell” de Elvis Costello, parado en la escalera de Luke’s Diner, sin coordenadas de hacia dónde ir. Más de veinte años pasaron desde entonces y Ventimiglia se resiste a volver su mirada hacia aquella lejana juventud. “Jess era un chico”, repite en su reportaje con In Style, asegurando que, pese a que muchos lo consideraron el mejor novio de Rory, distaba bastante de ser un modelo para seguir. “Creo que tenía mucho por aprender, que su infancia había sido difícil y que tuvo que abrirse camino por sí mismo. Y creo que lo logró un poco más rápido que los demás, llegando a un punto de... aceptación de quién era, de lo que quería ser y de con quién quería estar”, insistía.

Con un look diferente en la secuela de Si solo pudiera imaginar, una historia de resiliencia y superación.

Probablemente Ventimiglia dialoga sin saberlo con todas las especulaciones que todavía circulan por internet sobre la relación de Jess y Rory, sobre ese ideal de noviazgo que permeó en el imaginario de los fans aun habiendo pasado más de dos décadas. También hace unos años reconocía que la popularidad primero de Jess y luego de Peter Petrelli en Héroes habían marcado el despegue de su carrera, pero que era necesario dejarlos atrás. En 2013 se entusiasmaba con el estreno de Mob City, una serie de mafiosos creada por Frank Darabont, artífice de The Walking Dead, en la que interpretaba a Ned Stax, un abogado todoterreno del célebre mafioso de los casinos de Las Vegas, Bugsy Siegel. Con una exigente producción de época ambientada en Los Ángeles y con actores como Edward Burns y Joe Berthal, Mob City prometía mucho más de lo que dio al ser cancelada apenas después de su primera temporada de seis episodios.

Paseando junto a su esposa y su perro tiempo antes del incendio de su casa en Malibú en enero de 2025

En una entrevista con la revista Interview, el actor revelaba que al interpretar a Stax, con sus mañas y sus tejes y manejes legales en plena década de los 40, intentaba asumir roles más maduros, con cierta oscuridad latente, y que corrieran esa sombra persistente que traía desde sus éxitos anteriores. “Me inspiré en gente como Sidney Korshak, un abogado legendario de los Teamsters y de muchos otros sindicatos. Leí que era un tipo tan inteligente que ni siquiera necesitaba anotar nada, lo recordaba todo y conocía todos los entresijos del crimen organizado. También intentaba comprender quiénes eran estas personas, mientras que mi personaje era completamente ficticio. Frank [Darabont] y yo hablamos mucho sobre los orígenes de Ned Stax y por qué se encuentra en este mundo”. El mundo de los gánsters —inspirado en el libro L.A. Noir de John Buntin— le ofrecía un escenario opuesto al de la fantasía de Héroes y expandía la manera en la que Ventimiglia había pensado su propio oficio.

“Fue muy diferente respecto a lo que había significado Peter Petrelli en mi carrera. Peter siempre tuvo una mentalidad de boy scout. No quería hacerle daño a nadie, ni siquiera después de lo que había visto o vivido. Lo he dicho claramente, incluso en paneles de la Comic-Con: si yo fuera Peter, habría matado a Sylar. No creo que hubiera gente así en los años 40”, destacaba en su charla con Interview. Pero Peter había vivido varios años y las cuatro temporadas de Héroes dejaron una huella imborrable. Solo This Is Us logró disolver aquel recuerdo para grabar a fuego el de Jack Pearson en la piel de un Ventimigla ya maduro, con ese bigote ochentoso y sus aires de buen padre. “Intento encontrar algo en cada personaje que interpreto, incluso en los más despreciables. Hay que encontrar algo real y vulnerable en cada papel. Hace tiempo filmé una película con Jason Statham [Wild Card] y hago de un tipo horrible que les hace cosas horribles a las mujeres, pero que a la vez es un chico asustado. Hay que sentir empatía por el villano. Incluso con los más repugnantes, hay que encontrar algo con lo que conectar”.

El mundo de la serie Mob City fue la que le resultó más desafiante para su oficio

“Me casé con mi mejor amigo”

Con el correr de los años, el actor parece tranquilo con relación a sus personajes pasados y su permanencia en los eternos debates virtuales en los resquicios de internet. Asegura no usar demasiado las redes sociales para no obsesionarse, más allá de la publicación de alguna fotografía, noticias sobre sus próximos proyectos o los recorridos de algún viaje. Sin embargo, en septiembre de 2023 irrumpió en las redes sociales una noticia inesperada: su casamiento con la modelo Jarah Mariano en una ceremonia íntima en Hawái. Fue ella quien posteó las fotos de la ceremonia con la leyenda “Me casé con mi mejor amigo”.

En enero de 2026 nuevamente Mariano publicó en Instagram, esta vez anunciando el nacimiento de la primera hija del matrimonio. “Sin casa, pero nunca sin hogar” escribía a propósito de la llegada de la pequeña Ke’ala Coral justo cuando se incendiaba la casa a la que esperaban mudarse en Malibú. Un año después, en enero de este año, ambos compartían la noticia de la llegada de un nuevo hijo.

Hace poco la pareja anunció que esperaba un nuevo hijo

El presente de Ventimiglia tiene nuevas luces en el horizonte. Por un lado, el estreno en Netflix proyectado para fines de este año de una película navideña titulada A Dog’s Perfect Christmas -basada en la novela de W. Bruce Cameron-, dirigida por Cathryn Michon y en la que el actor comparte cartel con Dennis Quaid, Jennifer Tilly y Mary Steenburgen. Y por el otro, es el elegido como protagonista de un nuevo drama para HBO Max —en la línea de The Pitt con muchos episodios— con el mundo policial como epicentro. El creador de Supernatural, Jeremy Carver, oficiará de showrunner y Ventimiglia interpretará a Brian “Milk” Milkovich, quien regresa a Joliet, su ciudad natal en el estado de Illinois, para mejorar la eficiencia de un destacamento policial en crisis mientras persigue su propia redención. Quizás resuene como un nuevo regreso a esa vieja televisión que lo tuvo como niño mimado en los tiempos de Gilmore Girls, que lo reencontró como el padre estrella de This Is Us, y que ahora le pone un uniforme para su próxima resurrección.