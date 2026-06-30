Netflix, en julio: del regreso de Charles Ingalls a una miniserie sobre un estremecedor atentado aéreo

Una remake que genera grandes expectativas, una prometedora comedia, la recreación de un dramático atentado y la conclusión de una entrañable serie son algunos de los platos fuertes que Netflix tiene listos para lanzar durante el mes de julio.

La casa de la pradera (primera temporada)

Entre 1974 y 1983, La familia Ingalls fue una de las series más populares de la televisión. Basada en las memorias de Laura Ingalls Wilder, y protagonizada por Michael Landon, esta ficción se prolongó a lo largo de 200 episodios con un éxito arrollador, a través de una fórmula que combinaba el drama familiar con el retrato de época. Al día de hoy, el recuerdo de Charles Ingalls permanece intacto en la memoria del público que vio esa serie durante su infancia, a lo largo de sus incontables repeticiones. Y justamente por esa carga sentimental que mantiene la versión original, es que lanzar una remake de esa misma historia es una apuesta muy audaz a la que Netflix no le temió.

La casa de la pradera llega para aggiornar el universo de esa entrañable familia de pioneros que deciden establecerse en la frontera del oeste. En ese nuevo lugar ellos no solo deberán encontrar un hogar, sino también superar desafíos de toda índole que surgen en un terreno tan hostil como encantador.

La primera temporada de <i>La casa de la pradera</i>, integrada por 10 episodios, estará disponible a partir del 9 de julio.

El Halcón (primera temporada)

Will Ferrell protagoniza esta comedia que tiene al mundo del golf profesional como telón de fondo. En esta ficción, el carismático comediante compone a Lonnie Hawkins, también conocido como El Halcón, una leyenda del golf que vive más del pasado que del presente. Sus años de gloria quedaron atrás y su actualidad es una pálida sombra de una carrera perdida. Pero sin intención de bajar los brazos, Hawkins se anota en un importante torneo profesional en el que hará lo imposible con tal de quedarse con el primer lugar. Alrededor de él, su exesposa, su propio hijo (una estrella ascendente del golf), como también viejos rivales y aliados, le plantearán al protagonista toda clase de obstáculos que podrían entorpecer su regreso a la fama.

El Halcón es una serie que tiene el sello de calidad de Ferrell, un comediante enorme, quien se encuentra acompañado de un elenco de lujo que completan Molly Shannon, Luke Wilson y Chris Parnell.

<i><b>El Halcón</b></i><b> está disponible a partir del 16 de julio. </b>

El mapa de los anhelos (miniserie)

Esta producción española de seis episodios gira alrededor de Greta (Alicia Falcó), una joven cuyo nacimiento tuvo como propósito salvar a su hermana Lucy (Georgina Amorós), que padece leucemia. A través de un tratamiento de células madre, una hermana iba a salvar la vida de la otra; pero cuando Lucy muere, Greta se derrumba al no poder cumplir su cometido. Sin embargo, ella pronto descubre que la propia Lucy contempló ese desenlace y le dejó el mapa de los anhelos, un recorrido que lleva a la protagonista a atravesar el duelo y superar ese dolor que tanto la angustia. A lo largo del viaje, Greta conocerá nuevas historias, distintas personas y conectará de manera tan profunda como inesperada con un enigmático muchacho llamado Will (Pablo Álvarez).

Basada en la novela homónima de Alice Kellen, El mapa de los anhelos cuenta con los libretos de Isa Sánchez, una prestigiosa guionista responsable de grandes series como El ministerio del tiempo.

<i>El mapa de los anhelos</i> estará disponible a partir del 17 de julio.

Heartstopper Forever (película)

Luego de tres temporadas de gran éxito, la historia de amor entre Nick (Kit Connor) y Charlie (Joe Locke) llega a su conclusión. La saga romántica creada en las historietas por Alice Oseman, se consagró como un título emblema del orgullo LGBTQ+ para una generación joven de lectores y lectoras, que encontraron en este relato una defensa del amor por sobre cualquier tipo de prejuicio. Y justamente por esa razón es que despedirse de los protagonistas supone un momento de profunda emoción para el público, que fue testigo de ese entrañable romance y de dos actores que le imprimieron verdad a dicha historia.

Escrita por la propia Oseman, esta película supone el broche de cierre a Heartstopper y encuentra a Nick y a Charlie en el final de su etapa escolar, decididos a continuar con su amor pero temerosos de qué pueda pasarles a ambos frente a una nueva fase de sus vidas.

<i>Heartstopper Forever</i> estrena el 17 de julio.

Los creyentes (película)

El popular actor José Coronado (protagonista de Entrevías) se convierte en un inquietante padre que parece esconderle a su propia hija un terrible secreto. La historia de Los creyentes comienza con Ruth (Stéphanie Magnin), una mujer que luego de años de tomar distancia de su familia regresa a su hogar de la infancia ante la muerte de su madre. Ruth falleció en circunstancias que nunca fueron claras, y allí pudo tener algo que ver su marido Martín, un hombre taciturno que abraza de manera irracional una perturbadora teoría que quizá, lo llevó a cometer el homicidio de su propia esposa. Ruth sospecha que su padre puede ser culpable, pero no lo sabe a ciencia cierta; por ese motivo, debe avanzar con cuidado si desea descubrir qué sucedió en esa casa.

Los creyentes se presenta como un título perturbador y un thriller inquietante que mantendrá al espectador aferrado a su sillón.

<i>Los creyentes</i> estará disponible a partir del 24 de julio.

72 horas (película)

A sus 40 y pico, Joe (Kevin Hart) siente que perdió contacto con los gustos de la juventud y cree que eso está directamente relacionado con el declive de su carrera como publicista. Y cuando le llega por error una invitación para celebrar una despedida de soltero en Miami, él no duda en sumarse y vivir un fin de semana a pura fiesta, sin saber que su cuerpo quizá ya no está para esos trotes.

72 horas es una comedia atravesada por los excesos, que propone el choque de generaciones como principal herramienta para el humor.

<i>72 horas</i> estrena el 24 de julio.

Bomba en el Pan Am 103 (miniserie)

Basada en un episodio real ocurrido en 1988, esta miniserie hace foco en el ataque que sufrió un avión comercial cuando una bomba estalló durante el vuelo. Un viaje de rutina que partía desde el aeropuerto de Londres con destino a Nueva York, se convirtió en el eje de uno de los atentados más terribles ocurridos en la historia de la aviación.

Cuando el avión ya había despegado y se encontraba sobre el cielo de Lockerbie, una localidad de Escocia, una bomba explotó y la aeronave se vino abajo. El feroz ataque dejó un saldo de 243 muertos, mientras que los trozos de avión en llamas descendieron sobre el pueblo, sumando 11 víctimas a la tragedia. A partir de esa premisa, Bomba en el Pan Am 103 recrea la meticulosa investigación que llevaron a cabo autoridades de distintos países, que trabajaron en conjunto para descubrir la identidad de quién o quiénes habían perpetrado ese ataque que afectó a varias de las más importantes potencias del mundo.