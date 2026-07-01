Elle, un regreso a los años noventa comandado por el personaje más famoso de Reese Witherspoon

Natalia Trzenko 1 de julio de 2026 12:22 5 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Espectáculos > Series de tv

Teléfonos públicos, de línea, algunos pocos celulares nada inteligentes, computadoras sin internet y mucho, muchísimo rosa. Así podría describirse a la serie Elle, que estrena hoy sus ocho episodios en Prime Video. La ficción producida por Reese Witherspoon es una precuela de Legalmente rubia, la comedia de 2001 que transformó a la actriz en una estrella y a su personaje, Elle Woods, en un ícono de la pantalla grande. La premisa de la serie, que ya tiene segunda temporada confirmada, parte de una desviación del canon establecido por el film: en Elle, la acción transcurre en 1995 y pone a la rubia adolescente del título ante una encrucijada que cambiará su vida.

Por cuestiones familiares, la adolescente y sus amorosos padres, Eva (June Diane Raphael) y Wyatt (Tom Everett Scott), deben dejar atrás la California perennemente soleada por los cielos permanentemente encapotados de Seattle. De Rodeo Drive al epicentro del movimiento musical y cultural grunge que gestó a Nirvana y Pearl Jam, entre muchos otros grupos, Elle intenta mantener su optimismo natural y combinar sus atuendos rosas con la vestimenta de sus nuevos compañeros de estudio que hace juego con el clima tormentoso y sus comportamientos ídem.

Lexi Minetree es Elle Woods en la precuela de Legalmente rubia Kimberley French/Prime

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Encarnada por Lexi Minetree, una joven actriz que logra reproducir cada gesto, mirada y hasta tono de voz que Witherspoon creó para el personaje de la película, Elle está tan fuera de lugar en su nueva escuela como Merlina lo estaba en el colegio tradicional al comienzo de la serie de Netflix. De hecho, la ficción de Prime Video funciona, estéticamente, casi como la imagen en reverso del spin-off de Los locos Addams aunque ambas historias comparten el mismo mensaje dirigido al público juvenil: no importa cómo te vistas, cuáles sean tus gustos o tus hobbies, sino que lo esencial es ser auténticamente uno mismo.

Para muchos espectadores conocedores de Legalmente rubia, parte de la gracia de reencontrarse con Woods —y su perrito Bruiser—, o de conocer sus orígenes como heroína protofeminista, tendrá que ver con la nostalgia de la ambientación de mitad de los años noventa. Una catarata de guiños dirigidos al público de la generación que —para las protagonistas de la serie, Minetree, Gabrielle Policano y Chandler Kinney, quienes interpretan a sus compañeras de escuela Liz y Kimberly, respectivamente— se trató de un peculiar y refrescante experimento social.

Lexi Minetree y Chandler Kinney en Elle Justine Yeung/Prime

“El hecho de que los personajes no tengan redes sociales fue un shock. Porque nos hizo revisar el modo en que nos comunicamos ahora y cómo estamos todo el tiempo pendientes de nuevos teléfonos. Yo soy de esas personas que prefieren guardarlo cada tanto, pero muchas de las cuestiones de nuestro día a día depende de que lo usemos”, dice Kinney quien en la serie interpreta a Kimberly, la chica más popular de la secundaria de Seattle en la que recala Elle o, según la antagonista, una “Barbie de Los Ángeles” cuya personalidad se limita al uso del color rosa como si fuera su uniforme. La ausencia de redes sociales, de mensajes por Instagram o de tendencias instaladas por TikTok le aportan un encanto a la comedia que aprovecha también ese pasado más inocente para hacer referencias a este presente más complicado: en el 1995 de Elle, nadie cree que los emails lleguen a popularizarse, Brad Pitt y Gwyneth Paltrow son sinónimo de la pareja ideal y la cadena de alquileres de VHS Blockbuster es un negocio imposible de hundir. Claro que el objetivo de la historia no es hacer un retrato realista de los años noventa sino reírse y disfrutar con aquella ingenuidad como quien compara la vida actual con la que retratan las comedias de modales de la literatura de Jane Austen.

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Nostalgia noventosa

James Van Der Beek grabó su participación en la serie unos meses antes de morir Kimberley French/Prime Video

El contraste entre la hiperconexión contemporánea y los usos y costumbres de los años noventa no son el único factor nostálgico con el que cuenta Elle. Entre el elenco adulto de la serie aparece James Van Der Beek en el que resultó ser el último papel del actor fallecido en febrero de este año. La presencia del intérprete famoso por su papel protagónico en Dawson’s Creek, una de las series juveniles más emblemáticas de finales de la década que recrea la ficción de Prime Video, le aporta un certificado de autenticidad a Elle que, cuando se aparta del humor, transita un estilo de drama similar al que hizo mundialmente exitosa a su antecesora.