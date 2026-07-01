Elle, un regreso a los años noventa comandado por el personaje más famoso de Reese Witherspoon

Teléfonos públicos, de línea, algunos pocos celulares nada inteligentes, computadoras sin internet y mucho, muchísimo rosa. Así podría describirse a la serie Elle, que estrena hoy sus ocho episodios en Prime Video. La ficción producida por Reese Witherspoon es una precuela de Legalmente rubia, la comedia de 2001 que transformó a la actriz en una estrella y a su personaje, Elle Woods, en un ícono de la pantalla grande. La premisa de la serie, que ya tiene segunda temporada confirmada, parte de una desviación del canon establecido por el film: en Elle, la acción transcurre en 1995 y pone a la rubia adolescente del título ante una encrucijada que cambiará su vida.
Por cuestiones familiares, la adolescente y sus amorosos padres, Eva (June Diane Raphael) y Wyatt (Tom Everett Scott), deben dejar atrás la California perennemente soleada por los cielos permanentemente encapotados de Seattle. De Rodeo Drive al epicentro del movimiento musical y cultural grunge que gestó a Nirvana y Pearl Jam, entre muchos otros grupos, Elle intenta mantener su optimismo natural y combinar sus atuendos rosas con la vestimenta de sus nuevos compañeros de estudio que hace juego con el clima tormentoso y sus comportamientos ídem.
Encarnada por Lexi Minetree, una joven actriz que logra reproducir cada gesto, mirada y hasta tono de voz que Witherspoon creó para el personaje de la película, Elle está tan fuera de lugar en su nueva escuela como Merlina lo estaba en el colegio tradicional al comienzo de la serie de Netflix. De hecho, la ficción de Prime Video funciona, estéticamente, casi como la imagen en reverso del spin-off de Los locos Addams aunque ambas historias comparten el mismo mensaje dirigido al público juvenil: no importa cómo te vistas, cuáles sean tus gustos o tus hobbies, sino que lo esencial es ser auténticamente uno mismo.
Para muchos espectadores conocedores de Legalmente rubia, parte de la gracia de reencontrarse con Woods —y su perrito Bruiser—, o de conocer sus orígenes como heroína protofeminista, tendrá que ver con la nostalgia de la ambientación de mitad de los años noventa. Una catarata de guiños dirigidos al público de la generación que —para las protagonistas de la serie, Minetree, Gabrielle Policano y Chandler Kinney, quienes interpretan a sus compañeras de escuela Liz y Kimberly, respectivamente— se trató de un peculiar y refrescante experimento social.
“El hecho de que los personajes no tengan redes sociales fue un shock. Porque nos hizo revisar el modo en que nos comunicamos ahora y cómo estamos todo el tiempo pendientes de nuevos teléfonos. Yo soy de esas personas que prefieren guardarlo cada tanto, pero muchas de las cuestiones de nuestro día a día depende de que lo usemos”, dice Kinney quien en la serie interpreta a Kimberly, la chica más popular de la secundaria de Seattle en la que recala Elle o, según la antagonista, una “Barbie de Los Ángeles” cuya personalidad se limita al uso del color rosa como si fuera su uniforme. La ausencia de redes sociales, de mensajes por Instagram o de tendencias instaladas por TikTok le aportan un encanto a la comedia que aprovecha también ese pasado más inocente para hacer referencias a este presente más complicado: en el 1995 de Elle, nadie cree que los emails lleguen a popularizarse, Brad Pitt y Gwyneth Paltrow son sinónimo de la pareja ideal y la cadena de alquileres de VHS Blockbuster es un negocio imposible de hundir. Claro que el objetivo de la historia no es hacer un retrato realista de los años noventa sino reírse y disfrutar con aquella ingenuidad como quien compara la vida actual con la que retratan las comedias de modales de la literatura de Jane Austen.
Nostalgia noventosa
El contraste entre la hiperconexión contemporánea y los usos y costumbres de los años noventa no son el único factor nostálgico con el que cuenta Elle. Entre el elenco adulto de la serie aparece James Van Der Beek en el que resultó ser el último papel del actor fallecido en febrero de este año. La presencia del intérprete famoso por su papel protagónico en Dawson’s Creek, una de las series juveniles más emblemáticas de finales de la década que recrea la ficción de Prime Video, le aporta un certificado de autenticidad a Elle que, cuando se aparta del humor, transita un estilo de drama similar al que hizo mundialmente exitosa a su antecesora.
Por momentos casi una comedia dramática, la precuela aprovecha la falta de teléfonos celulares en escena como instrumento para hacer avanzar la trama. Así, los pocos que se ven en pantalla son tamaño extra grande, con antenas extensibles tan largas que, según Minetree, no parecían algo que hubiese existido en la vida real. Y, lo más importante en términos narrativos, solo un puñado de adultos tiene acceso a ellos. La mudanza de Elle, la distancia con sus amigas y los diversos malentendidos que atraviesa por su escaso conocimiento del estilo de vida de Seattle no tendrían sentido en una historia contemporánea, pero sí son coherentes con el mundo analógico en el que existen los personajes. Un universo en el que las disquerías alternativas, las bandas de garage y las películas de John Hughes son el modelo a seguir y la coqueta mamá de la rubia adolescente puede afirmar sin sonrojarse que “el cuello es el pedestal del rostro” y opinar sin tapujos de los nuevos compañeros de su hija que son chicos que “no saben nada, son pálidos a propósito” mientras de fondo se escucha a Lisa Loeb cantando “Stay (I Missed You)”, uno de tantos himnos de la generación X que forma parte de la banda de sonido de la serie.