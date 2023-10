escuchar

Cuando en 1992 David Beckham pisó por primera vez un estadio profesional de fútbol no imaginaba que su belleza, su estilo, y su vida privada iban a trascender su destreza deportiva. A los 17 años, sus sueños y objetivos estaban fijados en la pelota, pero una vez que eso empezó a germinar su apellido no solo aterrizó en las portadas de los suplementos deportivos sino también en las revistas de chimentos y en los flashes de los paparazzis. El fenómeno Beckham fue un antes y un después para el ecosistema mediático: la estrella del Manchester United fue la primera en maridar el mundo del fútbol y del espectáculo, algo que encontró su punto más álgido tras su romance con Victoria Adams. Beckham, el documental, estrenado este miércoles 4 de octubre en Netflix, hace un repaso de la vida del excapitán de la selección inglesa en orden cronológico.

A lo largo de cuatro capítulos de algo más de una hora cada uno, y en primera persona, el protagonista de 48 años mira a cámara y se dispone a recorrer su estrepitoso camino profesional y mediático. Su infancia en una casa modesta, los inicios de su carrera futbolística, y el revuelo que causó su historia de amor con la Spice Girl son algunos de los ejes más atractivos de su vida y del documental. La producción narra con fluidez cómo el interés que despierta Beckham siempre fue mucho más allá de su faceta como deportista y revela detalles sobre sus hobbies, su hogar y su ambición.

Más que un futbolista, un galán

Una de las claves del éxito del documental sobre David Beckham se debe al interés creciente del público por las historias reales

A medio camino entre el reality show y el documental, la serie indaga cómo el jugador era cuestionado por su personalidad y sus aires de celebrity. Cuando empezó a destacar dentro y fuera de la cancha, Beckham se preocupó por mantener un perfil alto. Lo cierto es que le gustó volverse un rockstar del fútbol. Si bien su manager intentó protegerlo del mundo exterior, el inglés despertó pasiones irrefrenables entre sus fanáticas que le enviaban toda clase de declaraciones de amor y hasta ropa interior por correo. Ese joven seductor y bien vestido atraía muchísimo a los medios y la exposición de David se les fue de las manos.

La chica picante y el niño mimado del fútbol inglés: un romance explosivo

Victoria Adams y David Beckham: el romance ícono de los 90 RUSSELL BOYCE

La mezcla entre cultura pop y deportes que derramaban el futbolista y la cantante, cristalizó el romance entre David Beckham y Victoria Adams como un ícono de los 90. Según el relato de Gary Neville, la primera vez que Beckham vio a Victoria fue en la pantalla de una televisión. Ella cantaba en un videoclip de las Spice Girls y él quedó flechado. “Voy a casarme con la chica elegante del vestido negro”, le dijo a Gary. Lo que nadie esperaba es que ese deseo disparado al aire se volviera realidad, pero así fue. Un tiempo después, en 1997, se conocieron personalmente en un partido de fútbol benéfico y la atracción fue instantánea.

David Beckham y Victoria Adams se conocieron en 1997, se comprometieron el 25 de enero de 1998 y se casaron el 4 de julio de 1999 MATTHEW FEARN - AP

La segunda vez que se vieron, Victoria (conocida como Posh Spice en ese entonces) le escribió su número de teléfono en un ticket de avión y le dijo a David que la llamara. A partir de ese momento, el romance no hizo más que crecer, primero en secreto y después a viva voz. Fue el manager de Victoria quien sugirió que mantuvieran el affaire oculto así que, según cuentan sus protagonistas, solían verse solamente en estacionamientos. Allí fue su primer beso y el inicio de una historia de amor consolidada que hoy, 24 años más tarde, sigue firme.

El episodio con Simeone que desató la depresión

David Beckham tenía 23 años recién cumplidos el 30 de junio de 1998, en Saint-Etienne, cuando fue expulsado tras una jugada en la que agredió a Diego Simeone Instagram: @davidbeckham

En 1998, David Beckham era el astro de la escena deportiva inglesa. El público no hacía más que halagar su talento y carisma cuando una tarjeta roja en pleno Mundial de Francia dejó su vida patas para arriba. Para el londinense, su expulsión ante Argentina en octavos de final por un cruce con Diego Simeone fue letal. Los medios lo culparon de la derrota y las críticas fueron despiadadas al punto que algunos diarios sensacionalistas cambiaron su apodo Spice Boy por Stupid Boy. Y Beckham cayó en un pozo depresivo que parecía no tener fin. En el documental, Diego Simeone es consultado por el episodio que tanto tormento le causó al londinense “¿Crees que merecía la tarjeta roja?”, le preguntan al futbolista argentino, “Absolutamente no”, responde sin titubear. Por su parte, Beckham recuerda que el acoso fue tan intenso que recibió amenazas de muerte y de secuestro. El peso del evento también dejó huella en la salud mental del deportista. “No comía, no dormía. Fue “acoso público a otro nivel”, revela Victoria, asegurando que su marido estaba “clínicamente deprimido”.

Los rumores de infidelidad y la angustia de Victoria

David y Victoria llevan 24 años de casados y construyeron un imperio. Son los laderos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en el Inter Miami MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Otra de las revelaciones del documental es la mirada de Victoria sobre las consecuencias de los rumores de infidelidades que giraron en torno a la figura del exfutbolista durante su fichaje para el Real Madrid en 2003. En la serie, la empresaria y diseñadora habla abiertamente del tema por primera vez y cuenta cómo atravesó la pareja aquellos tiempos en que la exasistenta personal de su marido, Rebecca Loos, aseguró haber vivido un romance con el deportista. “Fue lo más infeliz que viví en toda mi vida”, aseguró Victoria. Tanto ella como su marido, padres de cuatro hijos, negaron siempre las acusaciones de infidelidad. Victoria Beckham, a corazón abierto y mirando a cámara, reconoce que sintió “resentimiento” hacia su esposo tras las afirmaciones que lo relacionaron sentimentalmente tanto con Rebecca Loos como con otras mujeres. “Si soy totalmente honesta, sí, estaba resentida”, apunta en la serie.

Juntos tienen cuatro hijos: después de su primogénito, Brooklyn, nacieron Romeo, en 2002, Cruz, en 2005 y su única hija mujer, Harper, en 2011. La familia vivió entre Manchester, Londres, Madrid, Milán, Miami y Paris, por el trabajo del futbolista IG

Por su parte, David Beckham también se refirió a las acusaciones de infidelidad en el documental. “Hubo algunas historias horribles que fueron difíciles de afrontar. El deportista reconoce que hubo días en que no sabía cómo hacer frente a la presión mediática . “Me despertaba y pensaba ‘cómo voy a ir a trabajar, cómo voy a caminar hasta ese campo de entrenamiento, cómo voy a mostrarme como si no pasara nada’. Me sentía mal cada día ni bien abría los ojos”. El matrimonio Beckham negó las acusaciones y decidió en ese momento poner en manos de sus abogados el escándalo desatado, al que se sumó la palabra de Sarah Marbeck, una modelo que también aseguró haber vivido una aventura amorosa con el deportista.

La vida después del fútbol

Tras retirarse del fútbol, Beckham se convirtió en copropietario del Inter de Miami y buscó nuevas formas de ocupar su tiempo, como la apicultura y la cocina

Tras retirarse del fútbol, Beckham se convirtió en copropietario de Inter Miami y se sumergió dentro de nuevas pasiones, como la apicultura y la cocina. De hecho, la serie comienza con él practicando apicultura, donde se lo puede ver recolectando miel de una colmena de abejas. Otro de sus intereses son los Lego, según le cuenta al director del documental, Fisher Stevens. Hacia el final se lo puede cocinando para su familia en su terraza con esmero y dedicación. “El futbol es una droga muy fuerte, cuando te retiras necesitas compensar esa adrenalina con algo más” . Sus hobbies, su veta empresarial y su obsesión por la limpieza son las aficiones que hoy ocupan la mayor parte del tiempo de quien supo ser uno de los futbolistas más reconocidos del mundo.