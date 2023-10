escuchar

El estreno de una nueva temporada de CSI Vegas no es una noticia menor. Cuando la primera CSI se estrenó en el año 2000, nada podía anticipar que ese título estaba destinado a convertirse en punta de lanza de una revolución del policial en la televisión . Y luego de un punto final que resulto ser un punto y aparte, hoy llega a la pantalla una nueva temporada de CSI Vegas, que presentan ni más ni menos que el regreso de Grissom (William Petersen) y Sara (Jorja Fox), dos de los mayores embajadores de esa franquicia.

Contra la corriente

El productor Jerry Bruckheimer, responsable de éxitos en cine como Top Gun, Armageddon o La Roca, se topó con una idea que le resultó muy atractiva. El guionista Anthony Zuiker había esbozado un libreto para un piloto televisivo centrado en las nuevas formas de investigación policiales. Lejos de los tiroteos o los tipos rudos, aquí la mirada estaba puesta en los procesos analíticos de un grupo de peritos forenses y criminólogos, que utilizaban sofisticadas tecnologías y técnicas de investigación para descubrir toda clase de delitos. El campo de estos personajes no eran las calles, sino más bien las morgues y los laboratorios. Sus principales herramientas tampoco eran las armas, sino los procesos deductivos. Sin lugar a dudas, ese equipo representaba una nueva manera de heroicidad, y quizá por eso es que ningún canal se mostraba interesado en la propuesta.

Jerry Bruckheimer, uno de los grandes responsables de CSI; en la foto, junto a Tom Cruise en la presentación de Top Gun: Maverick

“Todo es muy confuso para el televidente promedio”, le llegaron a decir a Bruckheimer, cuando presentó el piloto en la cadena ABC (en un eco directo de la mítica frase de David Simon, cuando exclamó “al diablo el espectador promedio”, frente a las constantes negativas que recibía cuando proponía The Wire, otro policial de coyuntura). En FOX también rebotaron ese piloto, y lo cierto es que CSI nunca viera visto la luz si no hubiera aparecido la CBS, que se animó a darle una oportunidad, aunque sin demasiadas expectativas.

El crimen bajo la lupa (o el microscopio)

Bruckheimer y Zuiker sabían que el atractivo de su show consistía en presentar una serie que se mantuviera cerca de la realidad de esos peritos o, mejor dicho, con la fantasía que tenían los espectadores sobre cuál era la realidad de esos peritos. Por eso, el trabajo del guionista consistió en buscar delitos que pudiera trasladar a la ficción, más allá de las inevitables licencias artísticas. Otra decisión fue la de ubicar la acción en Las Vegas, en donde se encuentra el segundo laboratorio más importante de Estados Unidos, dedicado a combatir el crimen (el primero es el de Quantico, lugar que sirve de formación para el FBI, y que también fue núcleo de otra ficción).

En el transcurso de su investigación para la serie, el guionista Zuiker conoció a Daniel Holstein, un prestigioso criminólogo que a los 14 años había comenzado su carrera trabajando en un depósito de cadáveres. Holstein era un excéntrico, conservaba sangre de cerdo en su heladera (un rasgo clave en su personalidad y en la de su alter ego televisivo), pero también era considerado un número uno en el departamento de criminalística de Las Vegas. Cuando el escritor lo conoció, comprendió que ahí estaba la materia prima para su protagonista, el criminólogo llamado Gil Sheinbaum.

El de Sheinbaum era un rol atípico para la pantalla chica, y por ese motivo es que la aparición de William Petersen fue tan importante. Con casi cincuenta años a cuestas, y dueño de una carrera que lo había llevado a trabajar para directores del calibre de Michael Mann o William Friedkin, Petersen tenía el temple que exigía ese rol televisivo, y le alcanzó leer el piloto para involucrarse en el proyecto . Pero a Petersen había una única cosa que no le gustaba de ese rol, y era el nombre. En ese momento recordó a una figura que admiraba profundamente. Gus Grissom fue uno de los astronautas más reconocidos de la denominada “carrera espacial”, que murió en 1967, a bordo del Apolo I. Y en homenaje a ese amante de las aventuras y pionero de lo desconocido, es que Petersen le propuso a Zuiker elegir ese apellido, para dárselo a otro ávido explorador no del espacio, sino de la ciencia aplicada a la investigación.

Junto a ese protagonista, otra de las grandes figuras de la serie, era Sara Sidle. Interpretada por Jorja Fox (quien venía de una importante experiencia como actriz en ER Emergencias), Sara era otra brillante analista que colaboraba con Grissom y que eventualmente se convertía en su interés romántico, aunque con no pocas idas y vueltas. A lo largo de los episodios que protagonizaron, ambos se convirtieron en los personajes favoritos del público, y en embajadores de la popularidad de CSI.

Amores, odios y récords imbatibles

Petersen fue el eje de CSI durante sus primeras ocho temporadas, pero decidió renunciar en el transcurso del noveno año. Cuando abandonó ese papel, el actor expresó en una entrevista de la época: “ No voy a extrañar a Grissom. Fue toda una vida que llegó a su final, y esa conclusión se dio de la manera adecuada. Y así como yo no voy a extrañarlo, espero que el público tampoco lo extrañe ”. Desde luego que no fue así, y los espectadores se cansaron de pedir por su vuelta. Y aunque hubo otros grandes protagonistas como Raymond Langston (Laurence Fishburne), ninguno igualó en carisma a Grissom, que eventualmente volvió a CSI pero siempre de manera esporádica, durante las temporadas posteriores a su salida.

Por su parte, el devenir de Jorja Fox fue de todo menos sereno a lo largo de las quince temporadas que duró CSI. En el año 2004, la actriz fue despedida de la serie por orden del propio presidente de la CBS, Leslie Moonves. El motivo detrás de esa decisión, se debió a las ausencias injustificadas de Fox durante los días de rodaje, con el objetivo de presionar por un aumento salarial. Cuando el público se enteró de la desvinculación de Jorja, hubo miles y miles de cartas en apoyo a la actriz, exigiéndole al canal que volviera a contratarla. Ante ese reclamo, el canal tomó nota y volvió a convocar a Jorja, aunque sin aumentarle su sueldo (una suerte similar corrió George Eads, que en la piel de Nick Stokes quiso presionar por una suba salarial ausentándose de los rodajes).

En el 2007, volvió a circular un rumor que aseguraba que Fox quería abandonar la producción, y aunque los fans iniciaron una campaña llamada “conserven a Jorja en CSI”, la actriz confirmó su renuncia. Pero eso duró poco: dos años más tarde, regresó a ese show.

Las polémicas y los conflictos que rodearon a CSI, desde luego, no hicieron sombra al éxito del show. Desde la presencia de figuras invitadas como Justin Bieber o Taylor Swift, hasta el lujo de contar con Quentin Tarantino en la dirección del episodio final de la novena temporada, la serie se coronó como la madre fundadora de un tsunami de títulos similares, como Criminal Minds, Without a Trace, Cold Case, The Mentalist y NCIS, entre otras. Como era de esperar, CSI también contó con varios spin offs, como CSI: Miami (con diez temporadas), CSI: Nueva York (nueve temporadas) y CSI: Cyber (dos temporadas). En términos de números, treinta millones de personas llegaron a ver la séptima temporada de CSI, y setenta millones de televidentes vieron al menos uno de los tres shows que conforman dicha franquicia. La frutilla del postre a esas estadísticas surgió el 4 de marzo de 2015, cuando el episodio “Kitty” fue transmitido en simultáneo en 171 países, un logro que le significó un ingreso a los récords de Guinness.

El regreso de Grissom, Sara y la magia de CSI

“Truth Lies Here” es el nombre del primer episodio de esta nueva temporada de CSI: Vegas, que presenta nuevos personajes y viejas caras conocidas, y un equipo a cargo de la conocida Maxine Roby (Paula Newsome). Además, la serie regresa con una verdadera sorpresa: la vuelta de Grissom y Sara.

Luego de algunas diferencias en la pareja, ambos se dan una nueva oportunidad, pero lo verdaderamente importante es que frente a un ataque que sufre un colega de ambos, Jim Brass (Paul Guilfoyle), ambos deciden volver al ruedo y comenzar una investigación bajo las órdenes de Maxine. Ella es la responsable del Laboratorio de criminalística en Las Vegas, y será quien guíe al equipo en las próximas misiones. Junto a estos personajes también estarán David Hodges (Wallace Langham), Joshua Folsom (Matt Lauria) y Chris Park (Jay Lee). De esta manera, una de las series más populares del siglo XXI regresa a la televisión.

CSI: Vegas se emitirá este martes a las 22, por AXN.