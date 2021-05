Los adelantos de Loki y Black Widow y la docuserie de Oprah Winfrey y el príncipe Harry

Este lunes se dieron a conocer tres adelantos de estrenos de streaming y cine que llegarán próximamente. Por un lado, ya están disponibles los nuevos videos de dos producciones de Marvel: la serie de Disney+ Loki, que marcará el regreso de Tom Hiddleston a su personaje del Universo Cinematográfico, y Black Widow, la anticipada película de la franquicia de superhéroes que volverá sobre el pasado de la superespía miembro de los Vengadores, Natasha Romanoff, interpretada por Scarlett Johansson.

En tanto, Apple TV+ compartió las primeras imágenes de la docuserie sobre salud mental The Me You Can’t See, que cuenta con la producción ejecutiva de Oprah Winfrey y el príncipe Harry, quienes además se abrirán sobre sus historias personales, a la par de otras figuras célebres.

Los trailers de Loki y Black Widow

Owen Wilson y Tom Hiddleston en la serie Loki Disney+

Tras haberlos develado el domingo a la noche en ocasión de la ceremonia de los premios MTV Movie and TV Awards 2021, Disney publicó hoy dos videos que muestran imágenes inéditas de las nuevas producciones de Marvel Studios Loki y Black Widow. A diferencia de anticipos previos, no se trata de recopilaciones de momentos destacados de la trama, sino de escenas puntuales aisladas.

En el caso de la primera, que arribará a la plataforma de streaming del gigante del entretenimiento el 11 de junio, fue seleccionada la conversación en que el protagonista (Hiddleston) descubre la identidad de Mobius M. Mobius (Owen Wilson), quien será su jefe en la TVA (Time Variance Autorithy), una organización que monitorea el universo e interviene para corregir alteraciones temporales.

Por su parte, las imágenes de Black Widow muestran a Natasha Romanoff (Johansson) escapándose en auto junto a la también espía Yelena Belova (Florence Pugh) de una agresora que las persigue en moto y les dispara con una ametralladora por las calles de Budapest.

El film de Cate Shortland, que se estrenará en Estados Unidos el 9 de julio tras sufrir numerosas postergaciones debido a la pandemia de coronavirus, ocurre entre los acontecimientos de Capitán América: Civil War (2016) y las dos últimas entregas de la saga de Avengers, y plantea la reunión de la protagonista con su vieja “familia” antes de sumarse a los Vengadores, compuesta por los personajes de Red Guardian –versión soviética y entrada en años de Capitán América, interpretada por David Harbour– y Melina Vostokoff (Rachel Weisz).

La docuserie de Oprah Winfrey y el príncipe Harry

Oprah Winfrey y el príncipe Harry en el documental que coprodujeron para Apple TV+. Fuente: YouTube

Por último, Apple TV+ publicó el trailer de la serie documental The Me You Can’t See, que llegará a la plataforma el 21 de mayo. La primera producción en conjunto de la emblemática conductora Oprah Winfrey con el príncipe Harry, duque de Sussex, presentará diversas historias de salud mental y bienestar emocional, que incluirán sus propias experiencias de vida. También contará con los testimonios de diversos invitados de alto perfil, como la cantante Lady Gaga, el chef Rashad Armstead, los basquetbolistas de la NBA DeMar DeRozan (San Antonio Spurs) y Langston Galloway (Phoenix Suns) y la actriz Glenn Close.

Los invitados, que no solo incluyen a celebridades -participará, entre otros, un refugiado sirio-, relatarán cómo enfrentaron los desafíos que originaron sus respectivos problemas de salud mental y cómo abordan su bienestar emocional, con el objeto de dar visibilidad a una problemática que los creadores de la serie consideran incomprendida y estigmatizada.

LA NACION