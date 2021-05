¿Qué es de la vida de Sergio Basteri, el hermano menor de Luis Miguel?

Uno de los personajes principales de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, es Sergio Basteri, el hermano menor del “Sol de México”. En el primer capítulo se puede ver como, tras la muerte de su padre en 1992, el cantante se enfrenta a su abuela para obtener la custodia del pequeño de 8 años y así llevarlo a México a vivir con él.

En pleno auge de su carrera, Luis Miguel deja a su hermano bajo la tutela de Mario Octavio Foncerrada, un médico amigo de la familia que lo cria como si fuese su propio hijo, con el apoyo económico de la estrella. Con el correr de los años, el cantante y el menor de los Basteri se distancian por completo, hasta el punto de de no tener ningún tipo de relación en el presente.

Corría el año 1992 cuando la muerte de Luisito Rey deja huérfanos a los tres hermanos. Con su madre, Marcela Basteri, desaparecida desde 1988, Sergio quedaba en Madrid a cargo de su abuela, Matilde Sánchez, y su tío, Mario Gallego, quien intentó convertir al niño en cantante. Recordando su propia infancia, el “Sol de México” quiso evitar esto y alejar al pequeño de su familia paterna.

“Yo le pregunté: ‘¿qué vas a hacer con este niño tan hermoso?’. Y le dije: ‘yo me hago cargo de él con todo el amor del mundo, pero me gustaría mucho llevarlo a Boston’. Mi idea era que no estuviera en México siendo el ‘hermano de’”, reveló “El Doc” Foncerrada durante una entrevista que brinda en 2018 al programa Ventaneando, en donde cuenta que “con muchos aciertos y errores” se convierte en el papá de Sergio.

Son diez años en total los que el joven vive en Estados Unidos. “Todas las vacaciones eran la mitad con sus hermanos y la mitad en Guadalajara con mis hermanas, que tenían hijos de la edad de él. Era parte de mi familia, un nieto más”, revela Foncerrada. “Pasábamos Navidad en Aspen, de ahí nos íbamos a Acapulco y después a Guadalajara, porque el cumpleaños de él es el 12 de enero y lo festejábamos ahí”.

Los hermanos Gallego Basteri. Alejandro, Luis Miguel y el pequeño Sergio.

Ya adolescente, Sergio comienza a pensar en su futuro. “Él quería estudiar antropología”, cuenta “El Doc”, algo a lo que su hermano se opone, “porque los antropólogos no tenían futuro. Él quería leyes ‘para que trabajes conmigo’”. Decide seguir la carrera de Derecho y aplicar a la Universidad de Harvard y al Boston College, que le abren las puertas. Pero Luismi tiene otro planes: que se forme en Inglaterra. “Me dijo que quería comprar una casa allá y que le buscara una universidad”, afirma Foncerrada.

Esta situación y la pareja de ese momento de Luis Miguel (que sería Mariah Carey), provocan las primeras diferencias entre los hermanos. “El chamaco tuvo una situación con una pareja, que fue la que más lo expuso. Sergio y yo veíamos muchas cosas, no es que tengamos que estar de acuerdo, pero notábamos que no había cien por ciento de empatía”, dice el hombre sin nombrar directamente a la cantante.

“Se dio que él no estaba muy contento, llevaba un estado de ánimo un poquito molesto”, explica sobre como se encontraba Luismi cuando empezaron los enfrentamientos con su hermano menor. “Sergio era un adolescente, y como decía Alex, yo le enseñé a defenderse hasta de mí. Tuvieron un distanciamiento y fue ahí cuando rompen la relación”.

Axel Llunas interpretará la versión más joven de Sergio Basteri, el hermano menor de Luis Miguel en la serie de Netflix. Netflix

Enojado, el cantante deja de pasarle dinero a su hermano. “Nos avisaron que entreguemos todo”, explica “El Doc” haciendo referencia a las propiedades. En ese entonces, la estrella argumenta que ya no tenía responsabilidad de mantenerlo y educarlo. “Una persona de su administración me pregunta si el joven iba a ir con mi familia, y le dije que sí”.

Con la mayoría de edad cumplida, Sergio se muda a Guadalajara y emprende un proyecto artístico ligado a la música electrónica, al que llama Decathlon. Su primer sencillo, “Car Crash”, se sube a YouTube en 2008 y genera un rápido revuelo en México. Sin embargo, poco tiempo después, el clip es misteriosamente borrado de la plataforma de videos.

Sergio y Alejandro Bastri con Pierre, hijo de Alex @lucia_miranda13 / Instagram

Según se sabe años después, el joven empieza a estudiar en la Escuela de Artes Visuales de Guadalajara. También prueba suerte como chef y se la rebusca para ganarse la vida lejos de los flashes. Si bien ya no tiene ningún tipo de relación con Luis Miguel, sí está en contacto con Alejandro, su otro hermano, con quien se lo ve en una foto publicada en Instagram poco tiempo atrás.

El menor de los Gallego Basteri, que hoy tiene 37 años y hace tiempo eligió renunciar al apellido de su padre, opta por un bajo perfil, alejado de la prensa y de las redes sociales.

