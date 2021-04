Tom Hiddleston, sobre su retiro temporal de la pantalla: “Fue un momento de consideración”

Cuando faltan tan solo dos meses para que vuelva a ponerse en la piel de Loki, el personaje de Marvel que interpretó en las sagas de Thor y Avengers, en la serie de Disney+ que lleva el mismo nombre, Tom Hiddleston contó que el break que se tomó de la actuación llegó tras “un momento de consideración” para él. “Varias cosas se cruzaron en mi camino y las contemplé con atención, pero no se sintieron del todo adecuadas, así que no las hice”, confesó el británico de 40 años en diálogo con el portal Empire, sin dar mayores precisiones.

A principios de 2017, el actor había expresado su deseo de regresar a trabajar en teatro. En septiembre de ese año, obtuvo el papel protagónico de una producción de Hamlet dirigida por Kenneth Branagh -con quien ya había trabajado en Thor (2011)-, que fue montada en una pequeña sala de Londres, con lugar para 160 personas. Dos años más tarde, hizo su debut en Broadway, en una obra del dramaturgo Harold Pinter dirigida por Jamie Lloyd. Su último proyecto fílmico previo al rodaje de Loki había sido la cuarta entrega de la saga Avengers.

El tiempo que pasó fuera de los sets de filmación le permitió a Hiddleston pasar más tiempo en casa, algo que aprendió a apreciar. “Había estado interpretando a tantas personas distintas en tantas partes diferentes del mundo, y es muy importante distinguir qué es real en la vida de uno y cuidar esas cosas”, explicó y agregó: “Porque si no los cuidás, pueden estar perdidos o marginados y entonces un día llegás a casa y no están más ahí”.

El actor relacionó ese último punto a las palabras del personaje de Tilda Swinton en Solo los amantes sobreviven (2013), la película de vampiros que coprotagonizó con ella. “Dice que la vida se trata de sobrevivir cosas, apreciar la naturaleza, alimentar la bondad y las amistades, y bailar”, señaló y cerró: “Así que quizás, en el momento, necesitaba volver y hacerlo. No sé, honestamente, si bailé demasiado. Debería haber bailado más. Pero estoy seguro de que hay gente que diría que bailé demasiado”.

Estreno

Tom Hiddleston como Loki, junto a Owen Wilson, su compañero de elenco de la serie de Disney + Disney+

Loki llegará a Disney+ el 11 de junio. La historia tendrá como puntapié inicial los sucesos de Avengers: Endgame, pero en una línea temporal alternativa creada a partir del escape del dios de la mentira con el Teseracto. El protagonista emprenderá un viaje que lo llevará a trabajar para la TVA (sigla de Time Variance Autorithy). Ese grupo liderado por Mobius M. Mobius (Owen Wilson) procura que el tiempo fluya con normalidad, sin sufrir ningún tipo de alteración. Sin embargo, ante la llegada de una nueva amenaza, Loki será el encargado de velar para que determinados hechos históricos transcurran según lo pautado.

Michael Waldron, productor de Rick and Morty y Community, es el showrunner y principal guionista de la serie, cuyos sucesos conectarán de forma directa con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que se estrenará en 2022. En tanto, Kate Herron dirigirá la primera temporada, compuesta de seis episodios. Si bien aún no fue confirmado oficialmente, la segunda entrega, también a cargo de Waldron, ya estaría en marcha. En tanto, Hiddleston participará de una miniserie de Apple TV+ titulada The Essex Serpent, que está basada en un libro de la autora Sarah Perry.

LA NACION