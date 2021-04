Loki, la nueva serie de Marvel en Disney+, tiene trailer y fecha de estreno

Esta mañana se lanzó el trailer de Loki, la serie de Disney+ centrada en el personaje de Marvel del mismo nombre, y se reveló que llegará a la plataforma de streaming el 11 de junio. Al igual que en el adelanto que la compañía de entretenimientos compartió en diciembre pasado, en medio de una catarata de anuncios de estrenos y producciones programadas, las nuevas imágenes mostraron a Tom Hiddleston retomando el rol protagónico, con Owen Wilson como su principal compañero de elenco, en la que será la primera inmersión del actor tejano en el género de superhéroes.

Tomando como puntapié inicial los sucesos de Avengers: Endgame, pero en una línea temporal alternativa creada a partir de su escape con el Teseracto, el dios de la mentira emprenderá un viaje que lo llevará a trabajar para la TVA (sigla de Time Variance Autorithy). Ese grupo liderado por Mobius M. Mobius (Wilson) procura que el tiempo fluya con normalidad, sin sufrir ningún tipo de alteración. Sin embargo, ante la llegada de una nueva amenaza, Loki será el encargado de velar para que determinados hechos históricos transcurran según lo pautado.

Michael Waldron, productor de Rick and Morty y Community, es el showrunner y principal guionista de la serie, cuyos sucesos conectarán de forma directa con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que se estrenará en 2022. En tanto, Kate Herron dirigirá la primera temporada, compuesta de seis episodios. Si bien aún no fue confirmado oficialmente, la segunda entrega, también a cargo de Waldron, ya estaría en marcha.

El actor británico Richard E. Grant formará parte del elenco, aunque por ahora se desconoce la identidad de su personaje Tolga AKMEN - AFP

Por otro lado, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku y Richard E. Grant son algunas de las caras que se incorporarán al Universo Cinematográfico de Marvel con esta tercera producción de la franquicia para Disney+, que sigue a los lanzamientos de WandaVision y Falcon y el Soldado del Invierno, a la espera de los estrenos en cine de Black Widow, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings y The Eternals, varias veces postergados por culpa de la pandemia de coronavirus, que están previstos para el 9 de julio, el 3 de septiembre y el 5 de noviembre respectivamente, en los Estados Unidos.

LA NACION