Los anillos del poder: montañas nevadas, el ojo de Sauron y una guerra que se aproxima en el impactante nuevo teaser de las serie

“Hubo una era cuando el mundo era joven en la que aún no había un amanecer, pero aún así había luz”, se escucha decir a uno de los protagonistas de Los anillos del poder, la serie inspirada en la historia de J. J. R. Tolkien que Amazon Prime Video estrenará en septiembre. De fondo, cambian los paisajes: hay montañas nevadas, mares anchos, bosques verdes y hasta escenarios apocalípticos llenos de fuego.

“Los elfos protegen sus bosques, los enanos, sus minas, los hombres, sus cultivos, los pelosos nos tenemos a nosotros. Estamos a salvo”, dice una de las criaturas que parece ser pariente de los hobbits, aunque situada en la Segunda Era, que describió el escritor inglés en el Silmarillion, no existían todavía los medianos aún. “Ya peleaste suficiente Galadriel. Baja tu espada”, le dice otro elfo (sí, Galadriel es el mismo personaje que interpreta Cate Blanchett en El señor de los anillos) y ella contesta: “El enemigo sigue ahí, no preguntés en dónde”. Y ante la insistencia de su compañero, ella da indicios de lo que se viene: “No has visto lo que yo he visto” e insiste: “No has visto… Lo que yo he visto”.

Teaser de Los anillos de poder

Así, entre lugares soñados, criaturas mágicas, enanos y hombres, se puede ver el ojo que todo lo ve, el origen de ese mal que es responsable de todo lo malo, Sauron. “La oscuridad cubrirá por completo la tierra. Será el fin no solo de nuestra raza, sino, el de todas. Lo lamento. Pero su hora ha llegado”, suma otro de los personajes.

En las imágenes aparecen Galadriel (Moryfdd Clark) y Elrond (Robert Aramayo). Ellos son personajes transversales y ahora aparecen de jóvenes, millones de años antes que se forme la comunidad del anillo. En la serie podrá verse al elfo tras luchar en la Guerra de la Última Alianza y en la invasión de Eriador y a la elfa, con visiones relacionadas al peligro.

En este trailer, Amazon Prime Video adelanta la trama de Los anillos del poder, la ficción de 9 capítulos que estrena el 2 de septiembre. Según trascendió, la plataforma de streaming gastó 465 millones de dólares en esta producción que es su gran apuesta para esta segunda porción del 2022.

Millones de años antes…

Este drama épico, dice la sinopsis, está ambientado miles de años antes de los acontecimientos de El Hobbit y El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, y llevará a los espectadores a una época en la que se forjaron grandes poderes, los reinos se alzaron a la gloria y cayeron en la ruina, se pusieron a prueba héroes improbables, la esperanza pendía del más fino de los hilos, y el mayor villano que jamás haya salido de la pluma de Tolkien amenazaba con cubrir todo el mundo en la oscuridad.

La trilogía de El señor de los anillos se estrenó entre 2001 y 2003 en cines

Y suma: “Comenzando en una época de relativa paz, la serie sigue a un conjunto de personajes, tanto conocidos como nuevos, mientras se enfrentan a la tan temida reaparición del mal en la Tierra Media. Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Brumosas, pasando por los majestuosos bosques de la capital elfa de Lindon, hasta el impresionante reino insular de Númenor, y llegando a los lugares más recónditos del mapa, estos reinos y personajes forjarán legados que perdurarán mucho tiempo después de su desaparición. Así, con pocas precisiones se da a entender que el momento en que se centrará la serie es cuando se forjaron los anillos.

Todo lo que se sabe

Para los fanáticos de El señor de los anillos no es novedad que la historia de la Tierra Media se divide en cuatro eras. La tercera es justamente donde sucede la trama de El Hobbit y El señor de los anillos. En la segunda, que se cuenta en El Silmarillion, se recorre el camino de Sauron, desde su ascenso a su posterior derrota. También es cuando los hombres con herencia élfica se asientan en la isla de Númenor, hasta que caen bajo el dominio de Sauron, quienes los insta a pelear contra los dioses. La tierra se vuelve redonda por el enojo de los dioses y Númenor es absorbido por el océano. Los que logran escapar se dirigen a la Tierra Media, donde fundan Gondor y construyen Minas-tirith. Es en estos incidentes en los que, al parecer, la serie harán hincapié.

Tráiler oficial de la serie de El Señor de los Anillos

En el trailer también se pueden ver lo que parecen ser los Árboles de Valinor, presentes en la primera era. Por lo que se especula con que la historia no sea tan lineal. Además se sabe que en la Segunda Era, los orcos estaban al borde de la extinción y dispersos, por lo que, al parecer, veremos orcos más personalizados. Y habrá hasta orcas.

Respecto al elenco general, se sabe que Maxim Baldry se pone en la piel de Isildur, Lloyd Owen, en la de Elendil, Trystan Gravelle es Pharazôn y Cynthia Addai-Robinson se convierte en la Reina Regente Míriel. También que Ismael Cruz Cordova interpreta al elfo Arondir, Nazanin Boniadi es Bronwyn, una curandera, Charlie Vickers es Halbrand, un hombre que “huye de su pasado”, Benjamin Walker es Gil-Galad, un elfo del clan Noldor y Joseph Mawle interpreta a Oren, el villano principal.

En tanto, Sir Lenny Henry interpreta a un Harfoot, una especie de hobbit “de piel más oscura”, Owain Arthur se convierte en Durin IV, el príncipe enano de Khazad Dum, Sophia Nomvete es la princesa enana Disa, hermana de Thorin II Escudo de Roble y Megan Richards y Markella Kavenagh se convierten en dos harfoots.

También se anunciaron otros Númenóreanos que participarán de la historia como Kemen (Leon Wadham) y Eärien (Ema Horvath).