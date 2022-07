Amber Heard sufrió un nuevo revés en la justicia

Una jueza de Virginia le negó a la actriz Amber Heard la petición de realizar un nuevo juicio por difamación en contra de su expareja, Johnny Depp. Los abogados de Heard presentaron una moción en la que pedían a la jueza anular el veredicto, el cual benefició con 10,35 millones de dólares a Depp. La razón, según la defensa, es que la sentencia no cumplía con las suficientes pruebas durante el juicio.

La decisión de la jueza Penny Azcarate mantiene la condena a favor del actor y se deberá cumplir con la sentencia en el caso. Depp deberá pagar a su expareja dos millones de dólares por unas afirmaciones de sus abogados acusando a Heard y a sus amigos de fabricar pruebas falsas para demostrar el maltrato. Sin embargo, las afirmaciones en las que se decía que el maltrato era mentira no se consideraron difamatorias.

Amber Heard ofreció su primera entrevista a un medio, la NBC, tras el juicio, el pasado 17 de junio. La actriz aseguró que mantenía todo lo que había declarado y que lo mantendrá hasta sus últimos días. “Escuchás mi voz en estos videos y no es mi voz de ahora. No es quien soy ahora. Hice y dije cosas horribles y lamentables a lo largo de mi relación. Me comporté de manera horrible, casi irreconocible para mí. Hay muchas cosas de las que me arrepiento”, dijo en referencia a su comportamiento.

El juicio fue seguido en todo el mundo. Colectivos feministas consideran que puede hacer mucho daño al movimiento MeToo. El riesgo de que una mujer que ha sufrido maltrato, abusos o violencia sexual y lo denuncie se vea sometida a una demanda por difamación puede disuadir de levantar la voz, según creen.

¿Fin de la cancelación?

Los tiempos parecen haber cambiado para Johnny Depp y su carrera, tras haber ganado la comentada batalla legal frente a Amber Heard en el juicio por difamación. Recordemos que los abogados del actor aseguraban que los dichos de su exesposa en el artículo de The Washington Post de 2016 habían perjudicado su carrera en cifras millonarias.

Si bien todavía resulta muy poco probable que el actor vuelva a encarnar al famoso Jack Sparrow en la exitosa saga Piratas del Caribe, lo cierto es que el intérprete ya tiene garantizado un gran alcance con su próxima película. Se trata de La favorita, una producción francesa en la que el artista se pondrá en la piel del rey Luis XV. Será su primer proyecto tras el escandaloso litigio mediático con su exesposa y, según se informó hoy, será Netflix Francia la compañía que dispondrá de sus derechos de transmisión.

Un informe de Bloomberg señala que el gigante del streaming tendrá los permisos para la difusión de la película en ese país. Programado para rodarse en los próximos meses, el film llegará previsiblemente a los cines franceses el año que viene. Según indicó el medio norteamericano, el título no estará disponible en Netflix en otros territorios.

La Favorita será dirigida por la directora Maïwenn, quien también coprotagonizará la película junto a Depp, encarnando a la última amante del rey Luis XV, Jeanne Bécu. Aunque el verdadero Luis XV gobernó Francia durante casi 59 años, murió como un rey impopular, acusado de corrupción y libertinaje.

La producción será la primera película de Depp desde Minamata, una historia biográfica de 2020 sobre el fotógrafo de guerra W. Eugene Smith, dirigida por Andrew Levitas y cuyo lanzamiento se archivó durante aproximadamente un año en medio de los problemas legales del actor. Ese año también se materializó el despido del protagonista de la saga Animales Fantásticos. El villano Grindelwald, personaje que interpretó, fue encarnado por Mads Mikkelsen.

La noticia de que la próxima película de Depp será transmitida en el extranjero es un indicador de su persistente influencia en Europa. Tanto el festival de cine de Karlovy Vary como el de San Sebastián rindieron homenaje al actor y su carrera el año pasado. También fue honrado en el Festival de Cine Americano de Deauville y recibió un premio de Catherine Deneuve en 2020. Cabe recordar que, desde la celebración del juicio, ha abundado la especulación sobre lo que sucederá con las carreras de Depp y Heard.