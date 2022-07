Los hermanos Duffer fortalecen su alianza con Netflix y se viene el spin-off de Stranger Things

Los hermanos Duffer tienen una gran noticia para todos aquellos amantes del universo de Stranger Things: su alianza con Netflix, lejos de terminarse, está a punto de potenciarse y seguir creciendo. Después de algunos rumores que corrieron en los últimos días, este miércoles por la tarde se confirmó la noticia de que están trabajando con la plataforma en varios proyectos.

“Stranger Things es solo el principio, los hermanos Duffer están creando todo un universo de historias” , comunicó Netflix a a través de sus redes sociales para luego describir lo diferentes proyectos que están en marcha.

“Los hermanos Duffer han anunciado la creación de Upside Down Pictures, un estudio que en colaboración con Netflix está desarrollando nuevos proyectos como: una historia nueva basada en el universo de Stranger Things, The Talisman, adaptación de la novela de Stephen King y Peter Traub; Death Note, una nueva adaptación live-action del famoso manga y una nueva serie de los creadores de Dark Crystal: Age of Resistance, Jeffrey Addiss y Will Matthews”, resume el anuncio.

Hace unos días, los hermanos hablaron con los medios estadounidenses y revelaron algunas cosas que planean para la quinta temporada de la popular serie que crearon, además, dieron un primer indicio de lo que se viene de la mano de Netflix. “Tenemos una idea para un spin-off que nos entusiasma mucho... Pero aún no le hemos dicho a nadie la idea, y mucho menos la hemos escrito“, dijeron a Variety.

Según contaron, haciendo referencia a Stranger Things, la sala de escritores comenzará a trabajar en la primera semana de agosto, pero ellos ya tienen una idea bastante clara de hacia dónde quieren ir con la última entrega. Gran parte del poder del programa radica en sus personajes increíblemente convincentes, y Ross Duffer aseguró que eso será clave. “Queremos darles a los personajes sus momentos y muchos de estos personajes han ido evolucionando en el transcurso de estas cuatro temporadas, por lo que serán cinco temporadas de ellos. Queremos asegurarnos de que todos aterricen de una manera en la que todos nos sintamos bien”, expresó.

Aunque la escritura aún no comenzó oficialmente, Ross Duffer le dijo a Collider que ambos autores ya tienen una idea bien clara de cómo serán los momentos finales de la famosa serie. “Los últimos 20 minutos están bloqueados. Como les dije, mantener el aterrizaje es muy importante” , sostuvo.

Otro de los datos que dejaron ver los Duffer fue que existirá un salto temporal. “Estoy seguro de que haremos un salto en el tiempo. Lo ideal sería que hubiéramos filmado (las temporadas 4 y 5) una tras otra, pero simplemente no hubo forma de hacerlo”, dijo Ross Duffer a TV Line.