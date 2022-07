Stranger Things: un salto temporal, un spin-off y todo lo que se sabe de la quinta y última temporada de la serie

Luego de esas dos horas y media de capítulo final de la cuarta temporada, los fans de Stranger Things quedaron llenos de preguntas. En esta oportunidad la ficción ideada por los hermanos Duffer quedó más abierta que nunca de cara a su temporada final.

Más allá del paradero de Vecna, de las grietas, de los muertos a raíz del “terremoto” y de la salud de Max, el último episodio dejó a Hawkins descubierto ante una amenaza que ya no está del otro lado. Basta ver las cenizas cayendo y las flores marchitas para entender que los mundos están conectados y que Uno logró su objetivo. Meses atrás, los creadores de la ficción de Netflix dejaron bien claro que, más allá de las pataletas del elenco, la quinta entrega sería la última. Es por eso que este final no hace más que preparar el terreno para darle un cierre a la historia de Once (Millie Bobby Brown) y sus amigos.

“Por lo general, en las temporadas anteriores, todo termina en un bonito lazo. Las últimas temporadas están realmente conectadas. No habrá tiempo de nada. Incluso en esta temporada, podés ver a los niños y lo que están pasando en la escuela secundaria antes de que las cosas comiencen a escalar. Luego se vuelve más y más loco, esa suele ser la trayectoria. En la temporada cinco, simplemente estarás justo en el medio, así que se sentirá muy, muy diferente ”, adelantó uno de los Duffer a medios estadounidenses.

“Tenemos un final”, dijo Matt Duffer en una nota con Collider y sumó: “Estoy seguro de que mucho de esto va a cambiar, pero ahora [es] el final. Es solo una de esas cosas que se te ocurren y decís: ‘Eso es, eso es correcto, eso es inevitable, eso es lo que tiene que pasar’”.

Todo lo que se sabe del final

La sala de escritores para la temporada 5 comenzará a trabajar en la primera semana de agosto, pero los hermanos Duffer ya tienen una idea bastante clara de hacia dónde quieren ir con la última entrega. Gran parte del poder del programa radica en sus personajes increíblemente convincentes, y Ross Duffer aseguró que eso será clave. “ Queremos darles a los personajes sus momentos y muchos de estos personajes han ido evolucionando en el transcurso de estas cuatro temporadas, por lo que serán cinco temporadas de ellos. Queremos asegurarnos de que todos aterricen de una manera en la que todos nos sintamos bien ”, dijo en la nota.

Aunque la escritura aún no comenzó oficialmente, Ross Duffer le dijo a Collider que los momentos finales de la serie son algo para lo que ya tienen una visión muy clara. “Los últimos 20 minutos están bloqueados. Como les dije, mantener el aterrizaje es muy importante”, sostuvo.

Uno de los temas que más le importan a los fans es si habrá que esperar casi 3 años para ver los nuevos capítulos. Al respecto, los Duffer dijeron a Variety: “La brecha debería ser un poco más corta esta vez, debido al hecho de que ya tenemos un esquema inicial, y no podemos imaginar que habrá otra pausa forzada de seis meses”, dijeron haciendo referencia a la pandemia del coronavirus. La expectativa es que la fecha de estreno sea entre finales de 2023 y principios de 2024.

Otro de los datos que dejaron ver los Duffer fue que existirá un salto temporal. “ Estoy seguro de que haremos un salto en el tiempo. Lo ideal sería que hubiéramos filmado (las temporadas 4 y 5) una tras otra, pero simplemente no había una forma factible de hacerlo ”, dijo Ross Duffer a TV Line.

En tanto, la historia seguirá nuevamente las aventuras de Winona Ryder (Joyce), Gaten Matarazzo (Dustin), Noah Schnapp (Will), Maya Hawke (Robin), Sadie Sink (Max), Joe Keery (Steve), Natalia Dyer (Nancy), Finn Wolfhard (Mike), David Harbour (Hopper) y Caleb McLaughlin (Lucas) y aún no se sabe si se sumarán nuevos personajes. Lo más probable, dado el salto del tiempo, es que haya más de uno.