Linda Hamilton y el motivo que la llevó a pensar en retirarse de la actuación: “Me cansé”

Escuchar

A los 67 años, Linda Hamilton ha decidido sincerarse sobre los desafíos físicos y emocionales que enfrentó antes de unirse al elenco de la temporada final de la exitosa serie Stranger Things. La actriz consideró seriamente retirarse de la actuación debido a problemas de salud que la afectaron en el último tiempo .

En una entrevista con The Hollywood Reporter, la estrella que inmortalizó a Sarah Connor en la franquicia Terminator admitió que “hubo momentos” en los que pensó que su carrera “había llegado a su fin”.

La intérprete estaba resignada a dejar atrás los intensos papeles de acción que la habían definido en el pasado y deseaba dar paso a una nueva etapa en su vida. “Necesitaba algo que desafiara mis límites de una manera diferente”, apuntó. Y agregó: “Pensé en la jubilación, no porque no haya suficiente que hacer, sino simplemente porque me cansé de ser la chica ruda en la pantalla”.

Hamilton reveló, además, que un dolor crónico de cadera que venía experimentando desde hacía tiempo se había convertido en un impedimento a la hora de realizar tareas cotidianas, lo cual dificultaba a mayores su desempeño frente a cámara.

Sin embargo, justo cuando parecía que estaba lista para retirarse, la actriz recibió una oferta que cambió su perspectiva por completo. La posibilidad de desempeñar un papel en Stranger Things llegó en el momento adecuado, desafiando sus expectativas y brindándole la oportunidad de explorar un territorio creativo distinto.

Linda Hamilton, en la piel de Sarah Connor, en la última Terminator: Destino oculto

“Stranger Things llamó a mi agente y le dijo: ‘¿Linda Hamilton está disponible de junio a junio?’ Y él dijo: ‘Sí’. Ni siquiera me preguntó”, reveló la artista. Tras haber dejado en segundo plano la idea de jubilarse, la actriz se mostró entonces dispuesta a asumir un nuevo papel que no fuese meramente “sangre y enredos”.

“ Durante toda mi carrera se me ha acercado gente y me ha dicho: ‘¡Sos tan bella en persona! Y es que nunca me vieron sonreír en una película ”, apuntó con humor. Hamilton se muestra ahora “muy feliz” con las ofertas laborales que recibe. “No se trata sólo de Resident Alien y Stranger Things, sino que también estoy consiguiendo algunos buenos papeles en películas que me permiten no ser una agente militar y realmente me encanta el desafío”, comparte.

En la entrevista, la actriz hizo repaso a sus últimas interpretaciones y recordó que se entrenó durante un año para ponerse en forma para su personaje en Terminator: Destino oculto. Se muestra “muy contenta” con el resultado, aunque insiste en que sus días de caza de cyborgs asesinos han terminado. “ Es más probable que la próxima película de Terminator se escriba por inteligencia artificial y me maten antes de empezar ”, bromeó.

Linda Hamilton, como Sarah Connor en la primera entrega de la franquicia

Su papel en la última entrega de la saga protagonizada por Arnold Schwarzenegger supuso para Hamilton “el mejor y el peor momento” de su vida, “todo en una sola película”, dijo sobre la última entrega de Terminator. “Cada día era como un triatlón: ‘Ahora vamos a nadar durante dos horas y luego vamos a correr durante otras dos’”, recordó la actriz.

La película estrenada en 2019 recibió algunas críticas, entre ellas la de James Cameron, productor del film. En diálogo con Deadline, el cineasta llegó a considerar que la edad de los protagonistas (Schwarzenegger tenía entonces 72 años y Hamilton, 63), tuvo injerencia en el fracaso comercial del largometraje que funcionaba como una secuela directa de Terminator (1984) y Terminator 2: el juicio final (1991). “ Se convirtió en la película de Terminator para tus abuelos ”, deslizó sobre el film que recaudó 261 millones a nivel mundial, algo que anuló la posibilidad de expandir el universo con una nueva entrega.

Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton, en su último proyecto juntos

El director de Avatar también brindó detalles de cómo la producción no estuvo bien concebida desde el inicio. “Creo que el problema, y voy a asumir esto, es que me negué a hacerla sin Arnold. Tim [Miller] no quería a Arnold, pero dije: ‘Mirá, no quiero eso. Arnold y yo hemos sido amigos durante 40 años’ y podía escucharlo diciéndome: ‘Jim, no puedo creer que estés haciendo una película de Terminator sin mí’”, explicó.

LA NACION