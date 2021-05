Manolo Cardona adelanta la segunda temporada de ¿Quién mató a Sara?: “Va a mostrar cosas que son incómodas”

El protagonista de la serie éxito de Netflix da pistas de los nuevos episodios y reflexiona sobre por qué la ficción mexicana se convirtió en un fenómeno a nivel mundial

Guillermo Courau PARA LA NACION

Los números son irrefutables, y consignan que ¿Quién mató a Sara? es la serie de habla no inglesa más vista en la historia de Netflix a nivel mundial. Es mucho, sí, pero hay otro dato que resulta aún más importante, y es que en la génesis de su creación se resume el enorme talento que hay en América Latina: filmada en México, creada y escrita por el chileno José Ignacio “Chascas” Valenzuela, protagonizada por el colombiano Manolo Cardona, y con un elenco heterogéneo donde, por supuesto, no faltan argentinos.

Con el estreno de su segunda temporada, en la que se resuelven muchos de los interrogantes en torno a la pregunta del título y que comienza exactamente donde terminó la anterior, sus responsables apuestan a la consolidación del proyecto, con un ojo puesto en el presente y otro puesto en el futuro. ¿Existe la fórmula del éxito? Manolo Cardona cree que sí.

-¿Existe?

-Te diría que es una combinación de cosas. Primero contar con una plataforma como Netflix detrás, y que de esta manera tengas la oportunidad de llegar a más de 190 países en simultáneo. Luego tener una buena historia, un buen director, buenos escritores, buenos actores. Y también mirar qué es lo que le interesa al mercado, intuir, ver y ser honesto.

La segunda temporada de la serie promete resolver muchos de los misterios planteados en los primeros episodios NETFLIX

-Casi nada...

-Es que son elementos que tenés que tener, y aun cuando los tengas también hay sorpresas. A veces uno no tiene idea “por dónde llegan los tiros”.

-Claro, ese componente de la ecuación que nadie sabe bien cuál es pero termina siendo el determinante.

-Lo que pasa es que son apuestas que tienes que hacer. Lo bueno es que ahora las plataformas están ávidas de contenido porque se están dando cuenta obviamente de que hay una buena respuesta del público, que podemos llegar a hacer productos de interés global y sabemos hacerlos.

Trailer de la segunda temporada de ¿Quién mató a Sara?

-Cuando decís “sabemos hacerlos”, ¿te referís a la producción latinoamericana?

-Claro, sabemos producir muy bien en Latinoamérica. Hablo desde Argentina hasta México. Somos países cuyas cinematografías han crecido muchísimo y van a seguir creciendo por la necesidad de la gente de ver todo ese contenido. Por supuesto que los que trabajamos ellas vamos a salir ganando, pero también lo va a hacer el público, porque cada vez le vas a dar mejores historias, mejor producidas, con todo lo mejor que se pueda tener. Como dicen ustedes: “con toda la carne en el asador”.

-¿Cuándo te enterarse que ¿Quién mató a Sara? iba a tener una segunda temporada?

-Nos avisaron en medio de la pandemia y fue una bendición, porque llevábamos seis meses parados y todavía nos quedaba un mes de filmación de la primera. Pero por suerte habían tenido tiempo de editar el primer capítulo completo y a la gente de Netflix le había encantado.

-¿Se va a saber finalmente quién mató a Sara?

-El público va a encontrar muchas respuestas en esta segunda temporada, y estoy seguro de que lo iban a agradecer mucho, porque uno como espectador quiere saber cosas, entender cada vez más la historia. Van a estar esas respuestas, y además la gente va a conocer otra parte de todos los personajes, que no vio en la temporada anterior.

-¿Entonces no hay posibilidad de una tercera entrega?

-Posibilidades hay siempre. Mira, el Chascas es un escritor tan talentoso que puede ser que la haya. Ojalá que podamos hacer una tercera, a mí me encantaría realmente.

El argentino Leo Deluglio compone a Alex en su juventud

-¿Cómo fue el trabajo conjunto que hicieron con el argentino Leo Deluglio, que hace tu mismo personaje pero de joven?

-Excelente. Es un gran actor y una persona muy linda, hicimos un gran equipo. Siempre hubo mucho diálogo entre nosotros, nos escribíamos por celular y nos preguntábamos: “¿Oye, qué vas a hacer aquí tú, cómo vas a resolver esto?” o, “Yo voy a usar esta mano...”. Siempre entre los dos metiendo detallitos.

-¿Incluso el de usar una mano u otra?

-Es que aunque no lo creas, son mucho más importantes de lo que todo el mundo piensa. Por eso también la gente no se pierde en una historia que tiene tantos giros. Fue muy interesante la experiencia que tuvimos, de mucha comunicación, mucho diálogo, y creo que Leo hace un trabajo hermoso.

Alex (Manolo Cardona) descubrirá en la segunda temporada que su hermana Sara guardaba muchos secretos. NETFLIX

-¿Hay algún gesto de tu personaje, Alex, que reconozcas como propio?

-En realidad no tanto. De hecho incluso físicamente traté de hacerlo muy distinto a como soy yo.

-Bueno, por ejemplo se te ve muy relajado y Alex está siempre tenso.

-(Se ríe). Ahí tienes un ejemplo. Yo tengo una gesticulación corporal completamente distinta a él. Me gusta meterle esas cosas a mis personajes, que cada uno de ellos tenga el bagaje que necesite tener, independientemente de cómo soy yo en mi vida cotidiana.

La segunda temporada de ¿Quién mató a Sara? está disponible desde este miércoles en Netflix NETFLIX

-¿Y cómo fue esa vida cotidiana de rodaje con la pandemia de por medio?

-Hubo muchas cosas que fueron muy complicadas. Eso de llegar al set y que te hagan pruebas casi todos los días, tener protocolos, hablar detrás de una mascarilla y una careta, no poder ver a la persona con la que estás interactuando hasta que no dicen “Acción”. Pero es la forma de hacerlo ahora y hay que acostumbrarse. Así nos tocó, tenemos que adaptarnos y seguir trabajando hasta que obtengamos muchas vacunas o tengamos la inmunidad de rebaño. No hay otra manera.

-Difícil crear un vínculo profesional en esas condiciones.

-Igual hubo muy buena onda entre todos siempre, con o sin mascarilla las risas estuvieron. Y creo que esa química que logramos entre todos los miembros de la serie, tanto delante como detrás de cámara, también se ve reflejado en la pantalla.

-Cómo le explicarías ¿Quién mató a Sara? a alguien que no la vio.

-Es una serie que mezcla una gran historia con una gran producción, muy bien dirigida, y con un elenco maravilloso que hace un trabajo espectacular. Y aparte de entretener, que eso es algo muy importante, le va a mostrar cosas que son incómodas, incluso tabúes en nuestros países. Eso también puede llegar a ser disruptivo para el espectador, pero para mí está muy bueno.