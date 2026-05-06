Qué ver en mayo: de la esperada Spider-Noir con Nicolas Cage al regreso de Margarita, el éxito de Cris Morena

Un repaso por los lanzamientos más relevantes del mes en Disney+, Apple TV y Prime Video

Para LA NACION Martín Fernández Cruz Escuchar Nota

Comienza mayo y como es habitual todos los meses, las plataformas streaming Disney+, Apple TV y Prime Video tienen preparada una batería de estrenos a los que vale la pena prestarles mucha atención.

Familia a la deriva (película)

Casualidad o no, durante mayo llegan dos películas que sitúan la acción en una isla desierta y una de ellas es esta Familia a la deriva, una comedia mexicana que hace foco en la familia del título, la cual debe atravesar una situación extrema.

El protagonista es un hombre llamado Gonzalo Suárez (Mauricio Ochmann), un vendedor de autos usados, que vive absorbido por el trabajo, los pagos y los compromisos diarios. En el camino quedan sus cuatro hijos, de dos matrimonios distintos, con los que Suárez pasa muy poco tiempo. Pero un accidente lo llevará a recapacitar sus prioridades y es ahí cuando hará a un lado su trabajo y empezará a disfrutar de su familia. Y con este objetivo, Suárez alquila un yate para navegar por el Caribe con sus cuatro herederos, aunque todo cambiará de forma inesperada cuando el navío naufrague y todos queden varados en una isla desierta. A partir de ese momento, el clan deberá no solo aprender a sobrevivir en un entorno nuevo, sino también deberá limar las asperezas de la convivencia.

Ya disponible en Disney+.

¡Ayuda! (película)

Luego de un breve (e injusto y levemente ignorado) paso por los cines, el nuevo largometraje del director Sam Raimi se encuentra disponible en plataformas. Se trata de una gran película, en la que el realizador demuestra su inigualable solvencia para la comedia más salvaje y en la que también trata temas rabiosamente actuales.

¡Ayuda! comienza con Emma (Rachel McAdams), una torpe y desalineada analista de una importante firma, cuyas habilidades sociales le impiden ascender en la pirámide de la empresa. Y con la llegada de un nuevo jefe, que la ignora, su situación se torna cada vez peor. Hasta que un accidente aéreo en un vuelo de negocios deja a ambos protagonistas varados en una isla desierta, lugar en el que ella demuestra su habilidad para la supervivencia. Claro que en esa nueva realidad, ella no tiene por qué aceptar ni los maltratos ni los caprichos de su frívolo superior. Con esta premisa, Raimi desarrolla un relato atravesado por los giros inesperados, llevados adelante por una Rachel McAdams que entrega una de las mejores actuaciones de su carrera.

Por lejos, ¡Ayuda! es una de las mejores comedias de 2026, que merece una segunda oportunidad en su llegada a los hogares.

Disponible a partir del 7 de mayo en Disney+.

The Punisher: la última muerte (especial televisivo)

Desde su debut en la segunda temporada de Daredevil, allá por el año 2016, el Punisher de Jon Bernthal es uno de los personajes más carismáticos del universo Marvel y se convirtió en verdugo del crimen luego de ver morir a su familia a manos de un grupo de delincuentes. Es el antihéroe por antonomasia.

Hombre de pocas palabras, pero mucho arsenal, Frank Castle vaga por las calles de Nueva York en busca de mafiosos y malvivientes a quienes ajusticiar, pero su falta de escrúpulos lo lleva a enfrentarse en reiteradas ocasiones a Daredevil, otro de los vigilantes de la ciudad.

Con el paso de los años, la popularidad de este Punisher fue en aumento, al punto de protagonizar su propia serie y ser uno de los invitados de lujo en el próximo film de Spider-Man. Por este motivo y como aperitivo al nuevo largometraje del trepamuros, este vigilante estará al frente de su propio especial televisivo, en el que se cuenta una nueva aventura. Esta vez, el antihéroe se enfrentará con Ma Gnucci, una jefa mafiosa de armas tomar.

Disponible a partir del 12 de mayo en Disney+.

Spider-Noir (primera temporada)

Luego de muchísima expectativa, finalmente llega el esperadísimo Spider-Noir protagonizado por Nicolas Cage. Esta versión en clave detectivesca de Spider-Man nació hace varias décadas en las historietas, como una suerte de experimento narrativo. Y el éxito fue inmediato. Spider-Noir creció a un ritmo acelerado, apareció en videojuegos, dibujos animados y ahora también en una serie de imagen real.

Situada en la Nueva York de los años treinta, la trama presenta a Ben Reilly (Cage), un investigador privado que suele involucrarse con peligrosos casos, que incluyen a los hombres más poderosos de la ciudad. Por suerte, sus habilidades especiales, como trepar paredes, lanzar telarañas o contar con una fuerza sobrenatural, muchas veces lo ayudan a resolver esos casos, aunque también a luchar contra delincuentes.

Criminales temerarios, una ciudad corrupta y alguna que otra femme fatale hacen de esta versión noir de Spider-Man uno de los títulos más prometedores de mayo. Y como dato de color (y esto nunca mejor dicho), esta serie se estrenará en dos versiones, una en blanco y negro y otra a todo color. El mencionado Cage encabeza el elenco de esta ambiciosa producción junto a Brendan Gleeson, Li Jun Li, Lamorne Morris, Karen Rodriguez y Jack Huston.

Disponible a partir del 27 de mayo en Prime Video.

Star City (primera temporada)

Uno de los secretos mejor guardados en el mundo de las series es For All Mankind, una ficción en la que se planteaba qué podría haber sucedido en el mundo si la carrera espacial la hubiera ganado Rusia. A partir de este hecho, la trama exploraba el modo en el que impactaba en la moral del gobierno de los Estados Unidos perder esa pulseada frente a una nación rival. Y el éxito de For All Mankind ahora da pie al estreno de un spin off titulado Star City, que promete expandir y enriquecer el universo de la serie principal.

Aquí el relato se ubica detrás de la cortina de hierro y detalla qué ocurrió en la Unión Soviética, en el marco de ese universo ficticio planteado por For All Mankind. De esa manera, Star City cuenta la vida de los cosmonautas soviéticos, sus duros entrenamientos y las presiones políticas a las que fueron sometidos. A través de esos ingredientes, se pone en marcha un thriller político apasionante, que pone en juego elementos sobre un mundo que no fue, pero que pudo haber sido y que conecta de manera inesperada con nuestra realidad.

Disponible a partir del 29 de mayo en Apple TV+.

Margarita (segunda temporada)

El último éxito de Cris Morena llega con su nueva temporada. Luego del inmejorable recibimiento que tuvo el primer año de Margarita, la historia continúa con nuevos cruces románticos, pero sobre todo con un sinfín de pegadizas canciones, que son la firma de todas las tiras juveniles creadas por la icónica Cris.