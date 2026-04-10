Moria: Netflix presentó el primer adelanto de la serie y confirmó su fecha de estreno

Es una de las grandes apuestas de Netflix para este 2026, y el proyecto genera curiosidad desde el primer momento: plasmar en pantalla la vida de Moria Casán, una vedette que sobrevivió a la revista de los 80 y consiguió convertirse en un ícono del espectáculo nacional, es todo un desafío. Y mucho más cuando son tres grandes actrices las encargadas de ponerle el cuerpo a “la One”.

Este viernes, la compañía de streaming dio a conocer el primer adelanto oficial de Moria, la serie escrita y dirigida por Javier Van de Couter que cuenta con los protagónicos de Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth. Y hay que decir que, en poco más de un minuto, el clip cumple con todo lo esperado: escenas de sus inicios en las tablas, su reconversión a reina de los talk shows, su paso como jurado del “Bailando por un sueño” y hasta varios de los latiguillos que ya forman parte de la cultura popular argentina más reciente.

Sofía Gala Castiglione, en una escena de Moria Prensa Netflix

La fecha de estreno está pautada para el 14 de agosto, apenas dos días antes de que Casán celebre sus 80 años.

“Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan. Que mi hija, Griselda y Cecilia hagan de mí me genera un gran relax porque van a captar, recrear y habitar mi sensibilidad, le van a dar un vuelo absoluto a sus personajes”, dijo Moria el año pasado, al momento de confirmar a las intérpretes que iban a ponerse en su piel. “Son primeras figuras, reconocidas, prestigiosas y populares. Me siento cómoda, feliz y van a ser mi escudo durante toda la filmación”.

Roth, a su vez, señaló: “Es la primera vez que me proponen convertirme en una persona que existe, que además es Moria. Un ícono, amada por multitudes, un ser hipnótico y único. El enorme desafío es no imitarla, no convertirme en esa Moria tantas veces recreada en sus formas, en sus maneras, en su juego hacia el afuera. Quiero descubrir su alma, lo que no conocemos de Moria, lo que no comparte, su identidad privada”.

Cecilia Roth, en la piel de Moria Prensa Netflix

“Es un desafío aterrador, por un lado, y fascinante por el otro. ´Ser´ Moria, ese instante que hay entre su pensamiento y su palabra. Ese momento en el cual aparece su espíritu y elige qué decir. Ese mecanismo en donde está sola con ella misma. Ese segundo en el que su mente se transforma, con seguridad enorme y mucha gracia, en la Moria que todos conocemos. Quiero quedarme en ese instante, en la pausa íntima de ese instante. En lo más hondo. En ella. No sé con quién me voy a encontrar, en eso estoy, en su búsqueda”.

Siciliani también lo consideró un desafío: “Me parece una gran aventura como actriz intentar captar el alma de esta mujer y al mismo tiempo entregar la mía para contar esta historia. Nada más tentador que sumergirse en este universo. Un honor que pensaran en mí para tremendo desafío”, indicó la actriz, que cosechó elogios por su interpretación de Zulema Yoma en la serie sobre Menem.

Por último, Sofía Gala señaló: “Para mí, interpretar a Moria es un hecho metafísico, psicomágico, extrañísimo y desafiante”.