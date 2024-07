Netflix: de los estrenos de Kaos y Accidente al regreso de Emily en París, las series que llegan a la plataforma este mes

Un recorrido por las producciones que llegan a la plataforma de streaming este mes

En agosto, la plataforma de streaming despide a uno de sus grandes éxitos, The Umbrella Academy, pero también le da la bienvenida a la cuarta temporada de otra producción esperada por la audiencia: Emily en París. Por otro lado, se suman las seis temporadas de la emblemática serie de J.J. Abrams y Damon Lindelof, Lost , y se estrenan, entre otras ficciones, un atractivo drama médico del creador de Élite y una ambiciosa producción anclada en la mitología con Jeff Goldblum al frente.

Estas son las principales series que llegan a Netflix en agosto:

*Asesinato para principiantes (primera temporada)

Asesinato para principiantes Netflix

La talentosísima Emma Myers (quien tiene un papel notable en Merlina, también disponible en Netflix) comanda la primera entrega de una serie con ecos a la excelente Veronica Mars. En Asesinato para principiantes, basada en el primer libro de la saga de Holly Jackson A Good Girl’s Guide to Murder, Myers interpreta a “Pip” Fitz-Amobi, una adolescente que no puede dejar atrás el asesinato de una estudiante y decide realizar una investigación para reabrir la causa. “Años después del homicidio de una chica en un tranquilo pueblo inglés, una estudiante se propone resolver el caso y encontrar al verdadero asesino”, adelanta Netflix sobre esta producción británica que tiene a Poppy Cogan como showrunner y a Dolly Wells y Tom Vaughan como directores de los seis episodios.

“Es una serie que te mantiene en vilo todo el tiempo”, aseguró Myers en diálogo con la publicación NME. “Recuerdo que cuando leí los libros me estresaba muchísimo, el corazón se me aceleraba, Holly es muy buena creando cliffhangers y haciéndote creer que sabes las respuestas cuando en realidad no es así, y con la adaptación se verá lo mismo: el suspenso se mantiene constantemente”, apuntó la joven actriz sobre esta prometedora adaptación de la que también forman parte Asha Banks, Zain Iqbal, Henry Ashton, y Matthew Baynton. Disponible desde el 1° de agosto.

*The Umbrella Academy (temporada final)

The Umbrella Academy Netflix

A lo largo de sus cuatro temporadas, The Umbrella Academy supo cómo generar una audiencia fiel. Desde el estreno de la ficción en febrero de 2019, que esa base de fanáticos se mantuvo hasta el inminente momento de la despedida . Este mes, la producción sobre unos peculiares superhéroes llega a su fin y Netflix se reserva los detalles de lo que será un desenlace intenso. “Cuando una misteriosa asociación empieza a cuestionar la realidad, depende de la Academia Umbrella arreglar las cosas... una última vez”, comunicó la plataforma de streaming sobre la cuarta y última temporada de la producción de Steve Blackman basada en el cómic de Dark Horse escrito por el ex My Chemical Romance Gerard Way e ilustrado por Gabriel Bá.

The Umbrella Academy nos situaba originalmente en 1989, cuando 43 niños nacían de un momento a otro sin que sus madres hayan presentado previamente señales de embarazo. Como consecuencia, Reginald Hargreeves (Colm Feore), funda la Academia Umbrella para que algunos de ellos puedan perfeccionar sus superpoderes. Tiempo después, los pequeños se distanciarán hasta que la muerte del patriarca los obligará a reunirse y dejar sus diferencias de lado para salvar al mundo.

Con protagónicos de Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Elliot Page y Aidan Gallagher, The Umbrella Academy baja el telón con episodios adrenalínicos, como reveló su showrunner: “El apocalipsis que verán será muy distinto a cualquier otro y creemos que los fans van a estar contentos porque muchas preguntas que se hicieron finalmente serán respondidas” . Disponible desde el 8 de agosto.

*Emily en París (cuarta temporada, primera parte)

Emily en París Netflix

En octubre de 2020, Netflix sumó a su catálogo la producción original de Darren Star y el éxito fue instantáneo . El retrato edulcorado de una joven ejecutiva de cuentas que debe adaptarse al cambio cultural y trabajar en una agencia parisina conquistó a una parte del público que, en un año muy particular como consecuencia de la pandemia de coronavirus, estaba buscando una ficción feel-good, con buen ritmo y más de una vuelta de tuerca.

Lily Collins interpreta a Emily Cooper, quien originalmente pone en duda su capacidad de adaptación en un contexto que le es ajeno (y hostil), luego encuentra la forma de adaptarse gracias a su carisma y manejo del pulso de las redes sociales. La nueva temporada de Emily en París se divide en dos partes. Los primeros cinco episodios se podrán disfrutar a partir del 15 de agosto, mientras que los cinco restantes se sumarán al servicio de streaming el 12 de septiembre .

“La vida de Emily en París podrá tener mucho drama, pero ella está decidida a obtener todo lo que busca de la ciudad -y del hombre- de sus sueños”, adelantó Netflix sobre la cuarta entrega en la que Emily no solo tendrá nuevos desafíos profesionales por delante sino también un conflicto amoroso complejo ya que siente cosas muy fuertes tanto por Gabriel (Lucas Bravo) como por Alfie (Lucien Laviscount). “Esta temporada será caótica, nos mostrará momentos vulnerables, pero también episodios de venganza y sorpresas muy grandes”, adelantó el elenco de la serie. Disponible desde el 15 de agosto.

*Accidente (primera temporada)

Accidente Netflix

La nueva serie del prolífico escritor, guionista y showrunner venezolano Leonardo Padrón tiene una premisa irresistible para los fanáticos del thriller. Como su título lo indica, el punto de inflexión del relato es un accidente que se suscita en una situación de jolgorio, como reveló la plataforma de streaming sobre esta atrapante ficción que llega en agosto. “Una fiesta de cumpleaños da un giro trágico, y sus efectos hacen eco en una comunidad unida y adinerada, lo cual rompe familias, amistades y corazones”, reveló Netflix.

En cuanto al accidente en cuestión, este arrebatará vidas e iniciará una investigación policial. Al mismo tiempo, los sobrevivientes del hecho lidiarán con toda clase de sentimientos, desde la angustia y la incredulidad hasta la culpa y el deseo de venganza. Accidente tiene en su elenco a Ana Claudia Talancón, Sebastián Martínez, Alberto Guerra, Macarena García y Eréndira Ibarra, entre otras figuras . Disponible desde el 21 de agosto.

*Kaos (primera temporada)

Kaos Netflix

La comedia negra con ribetes mitológicos que desembarca en agosto en Netflix fue creada por Charlie Covell, responsable de una gran producción de la plataforma: The End of The F***ing World . Kaos, dirigida por Georgi Banks-Davies y Runyararo Mapfumo, comienza con una implosión, como lo adelantó el servicio de streaming con su prometedora premisa: “Mientras el descontento reina en el Monte Olimpo y la paranoia del todopoderoso Zeus se descontrola, tres mortales deciden el futuro de la humanidad” . En el rol central de Zeus lo podremos ver a Jeff Goldblum.

Por otro lado, Kaos mostrará la conexión entre tres personas que, inicialmente, parecen no tener nada en común hasta que una investigación los llevará a una antigua profecía que los unirá de manera impensada. “Es una serie que imagina la mitología griega desde una historia contemporánea, es una serie de grandes proporciones”, adelantó Covell en una entrevista concedida a RadioTimes. “Se trata de una producción de 10 horas que espero que tenga la misma escala que Game of Thrones , aunque en su tono se acerca mucho a The End of The F***ing World, no solo por el humor sino también por cómo decidí usar el soundtrack ”, sumó Covell, quien también reveló que su máxima inspiración para esta ambiciosa ficción fue la adaptación de Baz Luhrmann de Romeo y Julieta. El elenco de Kaos se completa con Janet McTeer, Cliff Curtis, David Thewlis, y Killian Scott. Disponible desde el 29 de agosto.

*Respira (primera temporada)

Respira Netflix

Entre las grandes novedades de Netflix del mes se encuentra el drama médico del showrunner español Carlos Montero, el hombre detrás de éxitos como Física o Química, Élite y El desorden que dejas. Respira estrenará sus 8 episodios el 30 de agosto, pero ya ha sido renovada para una segunda temporada . “Un dedicado equipo médico trabaja sin parar en un hospital público en el que las tensiones -y el romance- mantienen los latidos a tope”, comunicó Netflix sobre la premisa de la anticipada serie que tiene en sus filas a grandes actrices como Najwa Nimri, Blanca Suárez y Aitana Sánchez Gijón.

Los conflictos argumentales de Respira se inician cuando al Hospital Joaquín Sorolla, un centro médico público en Valencia, llega una paciente de renombre que no hace más que dejar en evidencia las carencias del sistema de salud y los reclamos de los profesionales que trabajan de manera incansable para salvar vidas. Manu Ríos, Borja Luna, y Alfonso Bassave también integran la producción dirigida por Marta Font y David Pinillos . Disponible desde el 30 de agosto.

