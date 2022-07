La impactante revelación del creador de The Umbrella Academy sobre el futuro de la serie: “No todo es lo que parece”

Nadie se lo esperaba. [¡Alerta Spoiler!] Con destino a la estación de Yeouido (Seúl), una figura que parece similar a la de Ben Hargreeves (interpretado por Justin H. Min), viaja en el vagón del tren mientras lee un libro. Así terminó la tercera temporada de The Umbrella Academy, una de las series más exitosas de Netflix, que dejó grandes incógnitas entre sus espectadores más fieles y una gran expectativa para que se confirme a la cuarta temporada.

Pero el creador y showrunner de la serie, Steve Blackman, se adelantó y dio algunas explicaciones sobre lo que se pudo ver en los últimos episodios, en diálogo con TV Guide. En contexto, el salto a la pantalla del cómic en el que se basó tiene varios cambios significativos con respecto de la historia original.

Esta escena postcréditos generó la incógnita de si ese personaje que aparece es Ben, ya que previamente Hargreeves (interpretada por Colm Feore) intentó reprogramar el universo, antes de que Allison (de la mano de Emmy Raver-Lampman) la detuvo. Lo que sí ocasionó con esa modificación fue que los Umbrella perdieran sus poderes y que la esposa de Hargreeves, Abigail (interpretada por Liisa Repo-Martell), volviera a la vida.

¿Sería el mismo Ben de toda la temporada aquel personaje que apareció en la estación de tren?

Steve Blackman explicó el final de la tercera temporada de 'The Umbrella Academy'

El propio actor quedó tan impresionado con la escena como los seguidores de la serie: “Cuando filmé esa escena, no me dieron información sobre lo que estábamos grabando ni para qué se usaría”, dijo Min a TV Guide. Y añadió: “Cuando lo vi en la escena posterior a los créditos, me sorprendió tanto como a cualquiera”.

Blackman confirmó una de las teorías que podría estar entre el abanico de posibilidades que los espectadores barajaron: “No es el Ben fantasma, no es un Ben de esa línea de tiempo de Umbrella. Es el Ben que conocimos esta temporada, es ese Ben en el tren”.

Revelaciones

Blackman reveló también algunos detalles acerca de la reprogramación del universo y sobre el encuentro entre Allison con su hija Claire y su esposo Ray (interpretado por Yusuf Gatewood). “Su trato con el diablo, con Hargreeves, valió la pena. Obtuvo lo que quería. Ella no tiene que elegir líneas de tiempo porque puede hacer que Hargreeves reprograme el universo y unir a ambos, que son dos personas de líneas de tiempo diferentes, en una sola”, contó el creador de la exitosa serie. Y añadió: “Pero Hargreeves no terminó de reprogramar el universo”.

Algo que Blackman prefirió no revelar fue los detalles sobre la relación entre Hargreeves y Abigail y los Umbrellas al final de la temporada: “Hargreeves quería recuperar a su esposa, y la tiene, pero no todo es lo que parece”, dijo. Con respecto a la pérdida de poderes, el creador cuestionó su índole negativa: “¿Eso es una bendición o una maldición? ¿Hargreeves les dio un regalo o les dio algo terrible? Porque tal vez, en su mente, esto es lo que siempre quisieron”.

El final de la tercera temporada de The Umbrella Academy dejó grandes incógnitas entre sus espectadores más fieles.

The Umbrella Academy contará con una cuarta temporada si la plataforma lo confirma. “Todavía no nos han elegido, pero si tenemos una cuarta temporada, sé cuál será el principio, el medio y el final”, apuntó Blackman.