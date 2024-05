Netflix: Bodkin retrata con acidez el furor por los podcasts de true crime

Escuchar

Bodkin (Estados Unidos-Irlanda/2024). Creador: Jez Scharf. Elenco: Will Forte, Siobhán Cullen, Robyn Cara, David Wilmot, Chris Walley. Disponible en: Netflix. Nuesta opinión: buena.

La fuerte demanda de documentales true crime (basados en crímenes reales) generó su inevitable efecto dominó y surgieron ficciones televisivas que pusieron la lupa en el backstage de quienes llevaron los pormenores de hechos aberrantes al formato podcast y como forma de responder el interrogante mayor: ¿Por qué los espectadores se sienten atraídos por historias que muestran el lado más abyecto del ser humano? Con Only Murders in the Building, se puso en primer plano la unión de tres personas sin demasiados puntos en común que conectaron como consecuencia de su ávido consumo de exponentes del true crime, lo que los condujo a crear un podcast que les permitía moverse en los casos como detectives amateur, que consiguen ver aquello que se le escapa al ojo más avezado por sus experiencias de vida.

Por otro lado, la serie Based on a True Story se propuso indagar en el furor por los podcasts sobre crímenes con un registro de sus convenciones, el punto neurálgico para la venta de libros sobre infames sucesos, para entrevistas en las que se exprimía el morbo y para la puesta en marcha de una vidriera en la que se exponían “las nuevas voces del podcast”.

En ambos casos, especialmente en Based on a True Story, se podía vislumbrar una crítica impiadosa a la deshumanización de las víctimas por parte de quienes explotan su sufrimiento, crítica que se lleva a cabo con la comedia negra como aliada. Bodkin, la flamante ficción de 7 episodios de Jez Scharf que llegó en mayo a Netflix , logra eludir las comparaciones con otras producciones sobre “la cocina de los podcasts” y lo hace al sumarle un aditamento bastante peculiar dada su premisa: el showrunner y guionista sabe cuándo abandonar las minucias de esos podcasts para que el eje de su narrativa sea la resolución de un viejo caso que quedó sin resolver en un pueblo costero de Irlanda en plena celebración del Samhain, la fiesta gaélica que marca el inicio de la temporada invernal.

Bodkin fusiona el thriller y el humor negro (Foto: Netflix)

Bodkin comienza con la voz en off de Gilbert Power (Will Forte), un famoso podcaster un tanto ingenuo que solo acaricia la superficie de los crímenes que relata, quien nos adelanta la profunda conexión que tendrá con la persona menos pensada, Dove Maloney (una excelente Siobhán Cullen), una periodista de pasado atribulado que considera el trabajo de Gilbert como una mancha para el periodismo de investigación. En un confuso episodio, a Dove le solicitan tomarse un tiempo lejos del periódico para probar nuevos formatos. De este modo, entra en escena Gilbert quien, junto a su asistente Emmy (Robyn Cara) y una reticente Maloney, deberán viajar a Bodkin para realizar un podcast sobre ese caso que conmovió a un pueblo que es menos afable de lo que parece .

La serie consigue el equilibrio perfecto entre el retrato de la idiosincrasia irlandesa -Dove, oriunda de Dublín, aporta su conocimiento sobre las tradiciones del lugar- y la puesta en marcha de la investigación sobre la misteriosa desaparición de tres personas sobre la que los habitantes de Bodkin no parecen tener interés.

Bodkin, el detrás de escena de un podcast grabado en un pueblo irlandés Netflix

Si bien el caso en sí mismo presenta demasiados giros argumentales que pueden atentar contra el interés del espectador, Scharf se apoya en el humor negro para su enfoque pintoresco de un lugar que parece detenido en el tiempo y al que Gilbert deberá decodificar con la ayuda de Dove, no tanto para que el podcast pueda concretarse sino para poder hacer las paces con un pasado en Irlanda del que huyó cuando se le presentó la primera posibilidad de hacerlo . Su vínculo con Gilbert y el modo en el que ambos se sienten interpelados por el contexto le aportan a la serie una cierta humanidad, con personajes que se corren de los estereotipos y que son más atractivos que el hecho que intentan destrabar tras décadas de hermetismo y un evidente blindaje.

La primera temporada de Bodkin ya se encuentra disponible en Netflix.

