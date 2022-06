Entrevías: un policial irregular, que se apoya en el carisma de su feroz protagonista

Entrevías (España /2022). Creador: David Bermejo. Elenco: José Coronado, Nona Sobo, Luis Zahera, Felipe Londoño, Laura Ramos. Disponible en: Netflix. Nuestra opinión: regular.

Las similitudes son evidentes, y no cuesta ver en el protagonista de Entrevías, el cascarrabias, prejuicioso y veterano de guerra, Tirso Abantos (José Coronado) al también cascarrabias, prejuicioso y veterano de guerra, Walt Kowalski de Gran Torino. En ambas historias, los dos hombres salen de su ostracismo, a fuerza de establecer un vínculo con un adolescente, atrapado en un entramado de delincuencia. Pero Entrevías, a pesar de ese eco evidente, ensaya un camino propio, explorando el submundo del narcotráfico de los barrios bajos españoles.

Tirso es un huraño septuagenario, dueño de una ferretería, que tiene una pésima relación con su familia. Es un misántropo de manual, no logra congeniar con casi ninguna persona, su falta de tacto lo lleva a ofender a quienes lo rodean, y es evidente su desinterés por tejer una red afectiva a su alrededor.

Pero su rutina da un vuelco, cuando una madrugada recibe la llamada de su nieta Irene (Nona Sobo). La joven se encuentra perdida en un peligroso barrio, y necesita que alguien la vaya a buscar. De muy mal humor, Tirso acepta el pedido, para descubrir el hostil mundo en el que se sumergió la adolescente.

El problema comenzó cuando ella y su novio aceptaron trabajar para un narcotraficante, con la intención de juntar dinero. Pero a la pareja, las cosas no les salieron bien, y eso los llevó a ser blancos del peligroso delincuente. De esa forma, Tirso no tiene más remedio que cuidar de Irene, enfrentándose él mismo al zar de la droga que domina su barrio.

Hay algo que fascina inmediatamente de Entrevías, y es Tirso. El protagonista del título, a cargo de un gran José Coronado, tiene el carisma suficiente como para conducir un relato que en varios momentos, no puede evitar derrapar.

Por intuición o consciente de algunos baches, el creador de la serie, David Bermejo, apoya el peso de la historia en los hombros de su testarudo protagonista, que avanza como locomotora por una trama que va ganando en aspereza, con personajes cada vez más oscuros, a través de entornos de gran hostilidad.

Pero cuando la ficción necesita abrir otros caminos, apoyándose en secundarios, se revela que ninguno es tan atractivo como Tirso, y ahí es donde Entrevías muestra sus principales fisuras.

Tirso (José Coronado) y su nieta Irene (Nona Sobo), un vínculo que dispara la trama de Entrevías Captura

El principal problema de la serie, tiene que ver con un universo de personajes inconsistentes. El vínculo entre Irene y su novio, un ingrediente subraya la importancia de un romance, aun cuando crece en medio de una jungla de delincuencia, termina desdibujado entre frases cliché y escenas de forzada melancolía.

La familia de Tirso, cuyos integrantes resultan o unos inútiles o unos ventajeros, tampoco reportan demasiado interés. El único que escapa a esos retratos acartonados, es Ezequiel (Luis Zahera), un policía pragmático, que intenta mantener el equilibrio entre la delincuencia y la ley, y cuyos contactos en los bajos mundos son su principal carta. Junto a Tirso, Ezequiel es el otro gran hallazgo de esta ficción, un antihéroe de una disimulada nobleza, capaz de coquetear con el cielo y el infierno.

Entrevías funciona a medias, cumple con lo justo, pero no logra capitalizar sus rasgos más interesantes, esa exploración por los submundos españoles, que termina quedando a mitad de camino. Esta serie no apuesta por la originalidad, y eso no es una contra per se, pero su error es mezclar de forma indiscriminada los ingredientes más valiosos, con otros que no lo son tanto.

Y un poco como sucede con La casa de papel, en donde el carisma de sus protagonistas sirve para emparchar los vicios de un guion trillado , aquí en Entrevías la apuesta resulta similar, pero con menos personajes que destacan por su encanto. Tirso, Ezequiel, y algunas vueltas de tuerca, son los motivos por los que esta serie indudablemente engancha a los espectadores. Claro que como sucede con la comida chatarra, llenar la panza y alimentarse, son cosas muy distintas.