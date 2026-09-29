Netflix en octubre: la última película de Ricardo Darín y la nueva versión de Al este del edén, entre los estrenos más importantes

Aunque quedan poco meses para que finalice el año, eso no significa que aún no haya importantes lanzamientos pendientes. Por ese motivo, Netflix le da la bienvenida a octubre con numerosos estrenos a los que vale la pena prestarles atención.

Al este del Edén (miniserie)

En 1955, el director Elia Kazán estrenó un film basado en la novela Al este del Edén, escrita por John Steinbeck. La producción se convirtió en una de las pocas protagonizadas por James Dean, y en un verdadero éxito de taquilla, aunque muchos lectores consideraron que por lo abreviado de su duración, el film no terminó de hacerle justicia al libro. Siete décadas más tarde, Al este del Edén se convierte ahora sí en una miniserie, realizada casualmente por Zoe Kazan, nieta del recordado director.

Aquí la trama gira alrededor del drama que atraviesa a dos familias, los Hamilton y los Trask, y el rol que juegan dos de los hermanos correspondientes al primer clan. Y en el marco de un conflicto que abarca a más de una generación, una mujer llamada Cathy Ames (Florence Pugh) se convierte en el disparador que profundiza las diferencias y rivalidades de quienes son los principales personajes de este relato. Los siete episodios estarán disponibles a partir del 1° de octubre.

El círculo (miniserie)

Basada en la novela Los corruptores, escrita por Jorge Zepeda Patterson, esta ficción muestra un sector de México atravesado por la corrupción y el hambre de poder. En ese mundo es que aparece muerta una actriz, sin saber que el homicidio va a gatillar una trama delictiva que tocará muy de cerca a un grupo de cuatro amigos. La filtración de un video privado y los secretos que podría desnudar, pone en crisis la confianza de estos personajes que, a pesar de conocerse desde la infancia, descubrirán un mundo de confianzas traicionadas. Acá sobran los chantajes, las extorsiones y la doble moral parece ser la línea rectora de un drama en el que estos amigos verán cómo su relación se cae a pedazos. Disponible a partir del 7 de octubre.

Bajo la superficie (miniserie)

Un pueblo costero se convierte en el telón de fondo para una trama que tiene como principal estrella a un imponente monstruo acuático. En un lugar cuya principal actividad comercial es la pesca, un veterano pescador llamado Calvin (Josh Harnett) comienza a ser testigos de extraño sucesos. Expertos nadadores que desaparecen, barcos que no regresan y otros fenómenos similares tiñen de terror al puerto de pueblo, hasta que la aparición de un monstruo se revela como la gran amenaza oculta, que el propio Calvin deberá encontrar la forma de derrotar. De esa manera, Bajo la superficie se convierte en un relato que pone un pie en el terror, haciendo foco en una aventura extraordinaria a la que deberá hacerle frente un grupo de personas ordinarias. Mackenzie Davis, Charlie Heaton, Natasha Henstridge y Rohan Campbell completan el elenco de esta miniserie de seis episodios. Estrena el 8 de octubre.

Animales (película)

Hace poco más de dos años, Ben Affleck tenía todo listo para dirigir la nueva película que había escrito. Inicialmente, el actor quería a su gran amigo Matt Damon para el rol principal, y a su expareja, Jennifer Garner, para coprotagonizarla, pero conflictos de agenda y demoras inesperadas, llevaron al proyecto a entrar en un parate. Hasta que finalmente Affleck tomó la decisión no solo de dirigir, sino también de actuar en su nueva película, que llega en pocos días a la plataforma. Animales es un thriller que pone el foco en Mark Kimball (Affleck), un político que durante su campaña para ser alcalde, sufre el secuestro de su hijo. Desesperado ante la situación, él y su esposa descubren que todos sus ahorros fueron invertidos en la arena política, y que por ese motivo no tienen manera de pagar el rescate. Hasta que aparece una posible solución, que también podría significar sumergirse en el barro y decirle adiós a esas aspiraciones de llegar a ser elegido el nuevo alcalde de Los Ángeles. A partir de ese instante, Kimball deberá decidir hasta dónde está dispuesto a ensuciarse y someterse a la voluntad de los captores de su hijo. Junto a Affleck, el elenco de Animales lo completan Kerry Washington, Gillian Anderson, Steven Yeun y Ray Fisher. Disponible a partir del 9 de octubre.

Tyson (serie documental)

Una figura única en su estilo, un boxeador que fue legendario por sus hazañas pero también por sus excesos adentro y afuera del ring. Mike Tyson construyó una carrera atravesada por un talento desmedido, pero también por episodios policiales que incluso lo llevaron a prisión en más de una oportunidad. Su vida está rodeada de polémicas, sus seguidores lo idolatran mientras que sus detractores lo repudian, y en el centro, el propio Tyson que, a sus sesenta años, mira hacia atrás y se encuentra con errores y aciertos, con medallas, pero también con culpas por los errores cometidos. Y sobre los grises que habitan en él, es que gira este documental de cuatro episodios que propone echar luz en las opiniones íntimas de un boxeador inigualable. Disponible a partir del 13 de octubre.

Lo dejamos acá (película)

Ricardo Darín y Diego Peretti protagonizan esta esperada película que tuvo su gran estreno en el Festival de San Sebastián. En este film, Darín interpreta a un psicoanalista que, agotado de los métodos tradicionales, comienza a poner en práctica medidas mucho más drásticas con sus pacientes. Pero la crisis es aún mayor cuando en su camino se cruza un escritor que sufre de un bloqueo creativo, y que empuja al psicoanalista a dar pasos aún mayores en su forma de ejercer su profesión. Lo dejamos acá marca una nueva colaboración entre dos actores de gran popularidad, y sobre eso mismo el propio Darín confesó en una oportunidad: “Fue un gran placer volver a trabajar con Diego, que es un tipo al que quiero mucho, es un gran compañero. Tuvimos la posibilidad de hacerlo hace mucho tiempo, y fue una experiencia espectacular, él es un animal de trabajo (…). Este proyecto nació con la idea de juntarnos Diego y yo, nos gustaba esta historia que es rara y creo que es divertida. Pero no es solamente divertida, también ayuda a reflexionar, a pensar y a esas cosas que todos pretendemos que tenga una buena historia. Y va a ser controversial, no es de fácil digestión”. Estrena en Netflix el 16 de octubre.

Contra el huracán (película)

Contra el huracán Prensa NEtflix

Dos medio hermanos salen a alta mar, con la intención de disfrutar un paseo marítimo. Pero sin saberlo, Wilpur (Benny Emmanuel) y Candi (Kristyan Ferrer) se encontrarán ante el mayor peligro de sus vidas. Durante el transcurso del viaje, una leve tormenta empieza a acecharlos. A priori, no hay motivo por el que preocuparse, ya que todo indica que se trata de una lluvia que no debería complicar su paseo. Hasta que sucede lo opuesto. Poco a poco, esa tormenta gana en fuerza y ambos hermanos pronto descubren que se enfrentan al denominado huracán Otis, que destruye todo a su paso. Wilpur y Candi deberán, entonces, ser valientes y confiar plenamente en el conocimiento y en las habilidades compartidas, para sobrevivir a uno de los mayores fenómenos naturales que pueda ocurrir en las costas de Acapulco. Contra el huracán es una ambiciosa producción mexicana, que recrea con innovadores efectos especiales y prácticos el impacto que puede generar un huracán sobre un barco de mediano calibre. Estrena el 23 de octubre.