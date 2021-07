Premios Emmy: Kate Winslet, Anya Taylor-Joy y Michaela Coel: ¿quién debería ganar como Mejor actriz?

Una nueva temporada de premios comenzó oficialmente este mediodía con el anuncio de las nominaciones al Emmy, los premios más importantes de la industria televisiva norteamericana , en el que sobresalieron The Crown y The Mandalorian, con 24 candidaturas.

Una de las categorías más reñidas es la de Mejor actriz en miniserie, que tiene en sus filas a Anya Taylor-Joy por Gambito de Dama, a Kate Winslet por Mare of Easttown, a Michaela Coel por I May Destroy You, a Elizabeth Olsen por WandaVision y a Cynthia Erivo por Genius: Aretha. Si bien Olsen puede dar el batacazo, lo cierto es que Taylor-Joy, Winslet y Coel son las que más chances tienen de llevarse la estatuilla por haber estado en tres producciones de mucha popularidad y aval crítico.

A continuación, una mirada a las tres interpretaciones nominadas y a los motivos por los que deberían alzar la estatuilla en la ceremonia que se llevará a cabo el 19 de septiembre, con la conducción de Cedric the Entertainer, y que en nuestro país será transmitida por TNT.

*ANYA TAYLOR-JOY (Gambito de dama)

Anya Taylor-Joy en Gambito de dama PHIL BRAY/NETFLIX - QG_103_PB_06879

Si hablamos de popularidad, no hay dudas de que la producción de Netflix de Scott Frank tilda todos los casilleros. Basada en la novela de Walter Tevis, Gambito de dama se convirtió en la miniserie más vista del servicio de streaming hasta el estreno de la primera temporada de Lupin. Asimismo, dicha popularidad se trasladó al universo de los premios, donde se impuso en los Globo de Oro, al igual que su protagonista, ganadora de dicha estatuilla, del Critics’ Choice y del SAG, el galardón del Sindicato de Actores. Gambito de dama es una excelente miniserie coming of age (camino a la madurez) sobre Beth Harmon, su infancia tumultosa y su ascenso a la fama en el mundo del ajedrez, donde se erige como la número uno.

El momento que anuncian que la ganadora del Globo de Oro a Mejor actriz de serie es Anya Taylor-Joy

La interpretación de Taylor-Joy, quien vivió unos años en la Argentina, donde es muy querida, es compleja porque Beth es una joven con dificultad para conectar con el otro, para expresar sentimientos, producto de su crianza en un hogar de niños. Por otro lado, lidia con sus adicciones y con su imposibilidad para entablar vínculos genuinos luego de haber sufrido muchas pérdidas. La actriz está muy bien en su papel y, si miramos las estadísticas, es la favorita para ganar, pero sus contricantes también tienen mucho a su favor.

Trailer de Gambito de dama - Fuente: Netflix

“La gente me pregunta cómo hice para que el juego sea interesante de ver, y mi respuesta es siempre la misma: porque para quienes lo están jugando es interesante, entonces lo experimentan con entusiasmo, con emoción, con frustración, con todo el espectro de emociones. Una vez que entrás en esa lógica, podés transmitirlo”, le contaba Taylor-Joy a LA NACION en una entrevista exclusiva.

Gambito de dama obtuvo 18 nominaciones y está disponible en Netflix.

*KATE WINSLET (Mare of Easttown)

Kate Winslet en Mare of Easttown

El drama policial de Brad Ingelsby dirigido por Craig Zobel se terminó convirtiendo en una de las producciones más aclamadas del año, y la ratificación de lo extraordinaria que es Kate Winslet. Si bien ya se había destacado en TV en la miniserie de Todd Haynes, Mildred Pierce, por la que obtuvo un Emmy en 2011, lo cierto es que su trabajo en Mare of Easttown no solo es superior sino también entra en el podio de las mejores interpretaciones de toda su carrera.

Trailer de la miniserie Mare of Easttown - Fuente: HBO

La actriz ganadora del Oscar le puso el cuerpo a Mare Sheehan, una detective que trabaja en esa pequeña ciudad de Pennsylvania que tan bien conoce el creador de la serie; además, en cierto modo es una outsider, una mujer rota por dentro, quien perdió a un hijo, lucha por la tenencia de su nieto, y no logra tener una relación con su hija. Sin embargo, todos los ojos se posan sobre Mare por un caso de una joven desaparecida que no pudo resolver, y que el asesinato de otra adolescente se lo recuerda.

Más allá del whodunit de la serie, del interés por la revelación de quién mató a Erin McMenamin, Mare of Easttown terminó siendo mucho más que un policial, y se nos presentó como un poderoso drama sobre la maternidad y todas sus aristas, con secuencias en las que Winslet nos deja sin aire con una trabajo descomunal e inolvidable que debería ser reconocido por la academia televisiva.

Mare of Easttown obtuvo 16 nominaciones y está disponible en HBO Max y DirecTV Go.

*MICHAELA COEL (I May Destroy You)

Michaela Coel en I May Destroy You, serie que escribió, protagonizó y dirigió HBO

La materia prima de I May Destroy You es una experiencia traumática que sufrió su creadora, guionista, protagonista, directora y productora, Michaela Coel. En 2016, la actriz se encontraba escribiendo un borrador de la segunda temporada de la serie Chewing Gum, cuando quiso tomar un descanso y juntarse con un amigo en un bar. Horas más tarde, regresó a la oficina con su celular roto, y terminó el capítulo en el que estaba trabajando. “Lo hice en un estado de fuga”, contaría luego. En el transcurso del día comenzó a recordar fragmentos de la noche anterior, y una escena que se repetía continuamente: la imagen de un hombre sobre ella. Eventualmente, Coel recordó que en ese bar le pusieron droga a su bebida y que dos hombres abusaron sexualmente de ella.

Trailer de I May Destroy You - Fuente: YouTube

La miniserie británica es nada más y nada menos que una obra de arte concebida sobre ese doloroso episodio, una producción arrolladora que Coel escribe desde las entrañas y en las que también aborda los grises del abuso sexual, mostrando otros relatos que nos dejan reflexionando incluso hasta día después de terminar el visionado. Luego de que los Globos de Oro ignoraran inexplicablemente a la miniserie, ésta cobró fuerza en los BAFTA, donde triunfó merecidamente.

Anya Taylor Joy, Michaela Coel y Kate Winslet: ¿quién se llevará el Emmy?

Si bien el trabajo como actriz de Coel es excelente, seguramente tenga más chances de ganar el Emmy como guionista y directora, dos categorías en las que debería arrasar. “El objetivo de esta serie es la introspección; yo quería estar al lado de la persona que pudo haber sufrido un abuso, hacerla pensar, decirle que no está sola”, le manifestó Coel a LA NACION en una entrevista sobre una de las producciones más originales de los últimos años.

I May Destroy You obtuvo 9 nominaciones y está disponible en HBO Max y DirecTV Go.