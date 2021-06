Netflix: los estrenos de series en julio de 2021

Este mes llegan a la plataforma, entre otras producciones, la nueva temporada de Sky Rojo, el estreno de Jóvenes altezas y la aclamada miniserie Okupas, todo un momento bisagra en la ficción nacional

Este mes Netflix suma más títulos a su catálogo, como la serie de animación de Kevin Smith sobre He-Man, la vertiginosa segunda entrega de Sky Rojo, y la despedida de Atypical; además de una prometedora ficción adolescente sobre la realeza. En esta nota, las principales series que llegan a la plataforma en julio.

*JÓVENES ALTEZAS (primera temporada)

Jóvenes altezas Netflix

Esta serie sueca se adapta al furor generado por las producciones sobre la monarquía que tuvo como punta de lanza a la aclamada The Crown, uno de los grandes éxitos de la plataforma de streaming. La ficción dirigida por Rojda Sekersöz y Erika Calmeyer- y con guion de Lisa Ambjörn, Pia Gradvall, y Tove y Sofie Forsman- se centra en el príncipe Wilhelm (Edvin Ryding), quien busca adaptarse a un internado de élite, solo que la estadía en el lugar le resultará mucho más complicada de lo que había creído. Wilhelm se encuentra alejado de las obligaciones de la realeza, pero al mismo tiempo siente el peso de navegar por su orientación sexual en medio de un universo donde otros adolescentes querrán demostrarle que cuentan con mayor poder que él. Completan el elenco de esta serie orientada a un público teen Pernilla August, Malte Gårdinger, Frida Argento, y Nikita Uggla. Disponible desde el 1° de julio.

Trailer de Jóvenes altezas

*UN LUGAR PARA SOÑAR (tercera temporada)

Un lugar para soñar Netflix

La serie creada por Sue Tenney basada en la saga literaria de Robyn Carr regresa con más conflictos que nunca. De acuerdo a lo difundido por Netflix, la tercera temporada tendrá “más drama para los queridos personajes: un funeral, un incendio, un divorcio, un huracán y un nuevo romance”. Recordemos que la segunda temporada de este drama que tiene al pueblo de Virgin River como epicentro de la acción, finalizó con un cliffhanger en el que veíamos a uno de los protagonistas al borde de la muerte. En esta vuelta, la entrañable pareja conformada por Mel (Alexandra Breckenridge) y Jack (Martin Henderson) buscará darse una nueva oportunidad, pero los traumas del pasado volverán para atormentarlos. “Esta temporada está llena de vueltas de tuerca y su final será realmente increíble”, adelanto a TVLine la creadora de la serie. Disponible desde el 9 de julio.

Trailer de Un lugar para soñar Temporada 3

*ATYPICAL (cuarta temporada)

Atypical Netflix - ATYPICAL_GG_033121_0637

Llega el momento de decirle adiós a una de las series más interesantes y subvaloradas de la plataforma de streaming. Atypical se despide con su cuarta temporada y si hay algo que estará presente en los 10 nuevos episodios es el tópico de la adaptación a los cambios. La ficción creada por Robia Rashid mostró con mezcla de sensibilidad y humor la cotidianidad de Sam (Keir Gilchrist), un joven con autismo, así como también la de su familia, y en su final se abordará cómo el protagonista y su hermana Casey (Brigette Lundy-Paine) están a punto de dejar el nido, lo que generará que sus padres, como adelantó Netflix, “se enfrenten a difíciles decisiones sobre cuáles serán los siguientes pasos en su vida”. Atypical también cuenta con dos grandes trabajos de Jennifer Jason Leigh y Michael Rapaport. Disponible desde el 9 de julio.

Trailer de Atypical Temporada 4

*YO NUNCA (segunda temporada)

Yo Nunca Netflix

El 27 de abril de 2020 se estrenaba en Netflix el nuevo proyecto de Mindy Kaling, tras el exitoso The Mindy Proyect. La actriz y guionista concibió, escribió y produjo Yo nunca, una gran comedia que tiene un claro componente autobiográfico. Maitreyi Ramakrishnan interpreta a Devi, una joven de familia india nacida en California, no muy sociable pero extremadamente aplicada. “Vemos a ciertos tipos de actores indios en audiciones. Nuestra serie es sobre una niña de Tamil [el padre de Kaling es oriundo de Tamil Nadu], quienes son indios del sur de piel oscura,” explicó la showrunner sobre la diversidad que buscó plasmar en la serie que creó junto a Lang Fisher.

El final de la primera temporada cerraba una puerta y abría otra. Por un lado, Devi pudo despedirse adecuadamente de su fallecido padre. Por el otro, su vida romántica daba un giro inesperado cuando dos compañeros de colegio le demostraban sus sentimientos. “Una nueva vida amorosa, una nueva compañera de escuela y nuevos motivos para discutir con su mamá llevan a Devi a tomar arriesgadas (y cuestionables) decisiones”, reza la sinopsis de una de las mejores series coming of age que ha dado la plataforma de streaming. Disponible desde el 15 de julio.

Trailer de Yo nunca Temporada 2

*OKUPAS (miniserie)

Okupas Archivo

El 23 de junio se confirmaba lo que muchos fanáticos estaban esperando. Desde la cuenta de Twitter @CheNetflix, el servicio de streaming anunciaba que Okupas llegaba a la plataforma el Día del amigo, y a más de 20 años de la emisión de su primer capítulo. La miniserie de 11 episodios dirigida por Bruno Stagnaro, producida por Ideas del Sur y transmitida entre octubre y diciembre de 2000 por Canal 7 (la actual TV Pública), desembarca remasterizada para ratificar su estatus de ficción de culto. La producción está ambientada durante una de las mayores crisis económicas de la Argentina, contexto en el que Ricardo (Rodrigo de la Serna) debe quedar al cuidado de una vieja casona familiar.

En su primera noche en el lugar un grupo de vecinos intenta usurpar la misma. Ricardo buscará controlar la propiedad -donde se terminará instalando- con la ayuda de su amigo Pollo (Diego Alonso) y la de dos desconocidos, Walter (Ariel Staltari) y Chiqui (Franco Tirri), con quienes entablará un vínculo donde se impone la lealtad. Considerada una de las mejores ficciones nacionales, Okupas se alzó con tres premios Martin Fierro: mejor unitario y/o miniserie, mejor director y revelación para Diego Alonso. Bonus: la miniserie contará con un flamante soundtrack, cortesía de Santiago Motorizado. Disponible desde el 20 de julio.

Trailer de Okupas

*SKY ROJO (segunda temporada)

Sky Rojo CARLA OSET/NETFLIX

Sky Rojo se estrenó el 19 marzo de este año con un gran éxito y, al mismo tiempo, con cierta controversia por el tratamiento de su temática. La ficción de los creadores de La casa de papel, Álex Pina y Esther Martínez Lobato, tendrá nuevamente 8 episodios en este regreso donde la adrenalina será aún mayor. Wendy (Lali Espósito), Coral (Verónica Sánchez) y Gina (Yany Prado) ya no buscarán huir de los proxenetas que las explotaron por años sino que tomarán las armas como se podía vislumbrar en el final de la primera temporada.

Según Netflix, “las protagonistas volverán más unidas que nunca, los papeles se cambiarán y, ahora, los cazadores se convertirán en presa: las chicas buscan vengarse a toda costa; Romeo, Moisés y Christian continúan intentando atraparlas, pero al contrario que ellas, empiezan a tener diferencias y su lealtad comienza a resentirse”. Como lo anticipa la voz en off de Coral en el trailer, la segunda temporada podría definirse con la palabra “inquina”, que, como la mujer lo describe, “consiste básicamente en querer hacer daño a quien te lo hizo”. Disponible desde el 23 de julio.

Trailer de Sky rojo Temporada 2

*AMOS DEL UNIVERSO: REVELACIÓN (primera temporada)

Amos del universo: revelación Netflix

Kevin Smith regresa a Netflix con su esperada serie de animación Amos del Universo: revelación, una secuela de la serie animada de los 80, ambientada, claro está, en Eternia. Esta producción fue dividida en dos partes y cuenta, entre otras, con las voces de Chris Wood como He-Man, Mark Hamill como Skeletor, Sarah Michelle Gellar como Teela, y Lena Headey como Evil-Lyn. “De todo en lo que he trabajado en estos 27 años este proyecto entra en el top five de los que más satisfecho me han dejado”, expresó Smith en diálogo con Entertainment Weekly. “Podremos ver a los personajes no solo chocando espadas como lo han hecho por décadas sino también entablando conversaciones más profundas. Contaremos historias de soledad, dolor, relatos humanos ambientados en un mundo inhumano”, remarcó su creador. Disponible desde el 23 de julio.

Trailer de Amos del universo