Netflix: los estrenos de series en marzo de 2023

En marzo se despide de la plataforma la aclamada ficción nacional El Reino, el adictivo thriller You estrena la segunda parte de su cuarta temporada y la película española Hasta el cielo volverá en formato serie para contar la historia de su coprotagonista femenina.

En esta nota, un recorrido por las producciones que se incorporan al catálogo de Netflix este mes:

*Sexo/Vida (segunda temporada)

Sarah Shahi y Adam Demos, los actores de la serie de Netflix Sexo/Vida Netflix

Uno de los éxitos de la plataforma regresa con su segunda temporada y con un interesante punto de partida que fue revelado por el servicio de streaming: “Billie se enfrenta a nuevos desafíos e intensos deseos mientras persigue la vida que quiere para ella ¿Pero podrá tenerlo todo?”. Recordemos que cuando la serie de Stacy Rukeyser, basada en la obra de BB Eaton, 44 Chapters About 4 Men, desembarcó en Netflix, las secuencias de sexo explícitas entre sus dos protagonistas, Sarah Shahi y Adam Demos, generaron controversia y se convirtieron en tema de debate. Los actores, que además son pareja en la vida real, aludieron al trabajo que hubo detrás de esas escenas perfectamente coreografiadas.

“Era la primera vez que trabajaba con un coordinador de intimidad y creo que era algo importante, especialmente con una serie que tiene tantas escenas de sexo”, contó Shahi. “Te das cuenta de que no son escenas de sexo gratuitas porque realmente sirven para que los personajes expresen su estado emocional, se convierten en una parte fundamental de la propia trama”, añadió la coprotagonista de la ficción que pone el foco en cómo cambia la vida de Bilie (Shahi) cuando conecta con sus verdaderos deseos. Disponible desde el 2 de marzo.

*Next in Fashion (segunda temporada)

Gigi Hadid y Tan France en la segunda temporada de Next in Fashion Netflix

Para los amantes de los certámenes de moda , el regreso de Next in Fashion es una buena noticia porque el reality vuelve a la plataforma con un importante cambio. A diferencia de su primera temporada, en la que Tan France (el talentoso diseñador que saltó a la fama con el reboot de Queer Eye, también disponible en Netflix) estaba acompañado de la modelo -y también diseñadora- Alexa Chung, en esta vuelta se incorpora otra figura fuerte del ámbito fashion: Gigi Hadid . “La supermodelo se une a Tan France y a un panel de jueces para una nueva ronda de competencia en busca del nuevo gran talento de la moda”, adelantó Netflix sobre la segunda entrega del programa de competencia cuyo ganador se llevará 200 mil dólares y la posibilidad “de compartir sus diseños con el mundo”.

Con episodios ágiles signados por los toques de humor que aporta France, Next in Fashion es una propuesta llevadera que intenta desligarse de las inevitables comparaciones con Project Runway. “Los participantes son diseñadores exitosos de por sí, pero quieren asegurarse un cierto nivel de éxito y allí reside la competencia”, explicó France e hizo una salvedad: “Este no es un reality donde se muestran agresiones o peleas, quisimos hacer algo optimista que muestre el lado agradable de la industria de la moda y no los conflictos”. Disponible desde el 3 de marzo.

*You (cuarta temporada, segunda parte)

Joe Goldberg está de vuelta, solo que ahora en Londres Netflix

El thriller de Sera Gamble y Greg Berlanti basado en las novelas de Caroline Kepnes se reinventó en esta cuarta temporada -cuyos primeros cinco episodios se estrenaron el 9 de febrero en la plataforma- con la mudanza forzosa de Joe Goldberg (Penn Badgley) a Londres, escenario en el que buscará encontrar a la mujer que logró escapar de su hostigamiento, Marienne (Tati Gabrielle). Sin embargo, en ese lugar en el que cambia su identidad y su profesión (ahora es Jonathen Moore, profesor de literatura de una universidad de élite) conoce a un grupo de aristócratas a los que desprecia de inmediato. Debido a su necesidad de mantener un bajo perfil tras asesinar a su esposa Love (Victoria Pedretti), Joe intenta no verse involucrado en ninguna situación que pueda perjudicarlo, pero hay alguien que está un paso por delante de sus movimientos.

Cuando un colega es asesinado por una figura misteriosa que busca responsabilizar a Joe por lo sucedido, el protagonista reactiva su modus operandi y su naturaleza obsesiva le sirve en su búsqueda del responsable de esa muerte. A diferencia de otras temporadas, con su cuarta entrega You (dividida en dos partes) no nos muestra a un Joe embelesado con ninguna mujer -al menos no inicialmente- porque, como él mismo asegura, su prioridad es no ser la presa de alguien que, en realidad, se asemeja bastante a él. Disponible desde el 9 de marzo.

*Hasta el cielo: la serie (primera temporada)

Hasta el cielo, estreno de marzo en Netflix Netflix

Este mes llega a Netflix la serie que se desprende de la película homónima de 2020 dirigida por Daniel Calparsoro , quien vuelve a ponerse detrás de cámara para el formato episódico de su producción y quien lo hace nuevamente con su coequiper Jorge Guerricaechevarría en el guion. “Al enviudar, Sole decide asegurar el futuro de su hijo uniéndose a la banda de ladrones de su difunto esposo, lo que le vale la enemistad de su padre”, adelantó la plataforma sobre el núcleo narrativo de la flamante serie que se incorpora a su catálogo y que cuenta con el protagónico de Asia Ortega.

En la ficción española veremos el derrotero de Sole, quien se apoyará mucho en inesperados aliados para organizar atracos a gran escala. Asimismo deberá lidiar con la persecución policial y con la amenaza de una mafia que pondrá en jaque sus planes. El elenco de la serie de Hasta el cielo se completa con los nombres de Luis Tosar, Patricia Vico, Dollar Selmouni, Álvaro Rico, Ayax Pedrosa, Tomás del Estal y Richard Holmes. Disponible desde el 17 de marzo.

*El maestro y la música azul (primera temporada)

El maestro y la música azul Netflix

Una de las series que llegan en marzo a la plataforma cuyos detalles no han trascendido hasta el momento es la enigmática El maestro y la música azul. La producción protagonizada por Christoforos Papakaliatis, Haris Alexiou y Maria Kavoyianni se centra en la vida de un músico cuya rutina es sacudida cuando toma la decisión de organizar un festival en una isla paradisíaca. Según lo comunicado por Netflix sobre su nueva ficción original, ese artista y profesor, quien esperaba llevar a cabo el evento sin demasiadas disrupciones, se encuentra “con un amor inesperado” que le ocasionará más de un inconveniente. “En esa isla se verá envuelto en problemas ajenos como consecuencia de esa relación”, reveló el servicio de streaming sobre el drama que en breve tendrá su primer adelanto oficial. Disponible desde el 17 de marzo.

*El Reino (segunda temporada)

Peter Lazani en El Reino Marcos Ludevid / Netflix

El thriller argentino creado por la novelista Claudia Piñeiro y el realizador Marcelo Piñeyro -quien también dirige los episodios junto a Miguel Cohan- está de vuelta con su esperada segunda temporada. El punto de partida de la exitosa ficción fue cómo se altera la vida del pastor Emilio Vázquez Pena (Diego Peretti) cuando asume la candidatura a presidente de la Nación, tras el asesinato de su compañero de fórmula durante el acto de cierre de campaña, tan solo la punta del ovillo de un relato de múltiples capas. El regreso de la producción -que también cuenta con los trabajos de Nancy Dupláa, Mercedes Morán, Joaquín Furriel, Chino Darín y Peter Lanzani- le pondrá punto final a la historia y como adelantó Netflix “con un épico enfrentamiento entre el bien y el mal”.

En los flamantes seis episodios que llegan en marzo nos encontraremos con nuevas incorporaciones al drama, entre ellas, las de Diego Velázquez, Julieta Cardinali, Mariana Di Girolamo, Maite Lanata, Agustín Aristarán, Juan Ingaramo y Florencia Raggi. En el primer adelanto se podía ver cómo un informe televisivo mostraba a las caras visibles del entramado político y ponía el acento en el poder que había logrado adquirir Vázquez Pena.

“Lo que más me atrajo de esta historia es el contrapunto entre la macropolítica y la micropolítica evangelizadora de esta familia, que se siente con la potencialidad para manejar ejecutivamente un país”, le manifestó Peretti a LA NACION, quien también hizo hincapié en su atractivo personaje: “Su fe lo lleva a entender que podría estar manejado por otras personas, pero siente que va a poder ganarles. Es interesante ver la ascensión de un líder proveniente del evangelismo y cómo su psicología lo lleva a convertirse en un monstruo”, explicó el protagonista de la ficción nacional que concluye este mes. Disponible desde el 22 de marzo.

