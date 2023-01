Netflix: That ‘90s Show conserva el espíritu de la serie original con una propuesta ligera

escuchar

That ‘90s Show (Estados Unidos/2023). Creadores: Bonnie Turner, Terry Turner, Lindsey Turner, Gregg Mettler. Elenco: Debra Jo Rupp, Kurtwood Smith, Callie Haverda, Ashley Aufderheide, Mace Coronel, Maxwell Acee Donovan. Disponible en: Netflix. Nuestra opinión: buena.

La historia se repite. Desde el famoso grito “¡Hola, Wisconsin!” hasta ese sótano donde se refuerza la camaradería y se busca la independencia, That ‘90s Show , spin-off de That ‘70s Show -la popular sitcom estrenada en 1998 y que se extendió a lo largo de ocho temporadas-, no intenta camuflarse de producción aggiornada ni tampoco se esconde detrás de su serie madre. Por el contrario, uno de los encantos de la ficción que estrenó su primera temporada el jueves en Netflix, es cómo busca (y generalmente encuentra) el equilibrio entre construir personajes novedosos para la audiencia, pero con el tono de la serie de la que se desprende. En consecuencia, aunque el recurso de las risas grabadas pueda quedar fuera de época en contraste con otras ofertas televisivas actuales ancladas en la comedia, en That ‘90s Show responde a ese approach nostálgico.

Su primer episodio nos retrotrae inmediatamente al relato original, con un diseño de producción a la altura de las circunstancias. Kitty (Debra Jo Rupp) y Red (Kurtwood Smith) viven tranquilos en su casa de Point Place 15 años después de la partida de su hijo Eric (Topher Grace), sin demasiadas disrupciones. La visita de Eric a sus padres junto a su esposa Donna (Laura Prepon) y la hija de ambos, Leia (Callie Haverda) es el puntapié de la sitcom, que se beneficia de las presencias de Grace y Prepon y de la dinámica de ellos con Smith y Rupp, cuyo timing permanece intacto.

Más allá del paso de las décadas, la finalidad de That ‘90s Show es la de demostrar que nada ha cambiado y la transición es orgánica, sobre todo cuando se vuelva más evidente cómo los flamantes personajes teen son avatares de aquellos que lideraron la serie original. El único cambio notorio es cómo la ficción es menos coral en relación a That ‘70s Show, ya que parte de una historia coming of age [de camino a la adultez] de Leia, una joven estructurada y aplicada en el colegio que nunca se permitió divertirse con amigos o buscar su identidad lejos de la sobreprotección de su padre (el nombre Leia responde al ya conocido fanatismo de Eric por Star Wars).

That '90s Show ya se encuentra disponible en Netflix PATRICK WYMORE - NETFLIX

Cuando Leia conoce a su vecina Gwen (Ashley Aufderheide, en un rol cuya rebeldía puede equiparse a la de Steven Hyde de la serie original) y la ve cantando “You Oughta Know”, de Alanis Morissette, la sitcom nos ubica en tiempo y espacio, pero también nos muestra el origen de un vínculo necesario para esas dos adolescentes que nunca tuvieron una amiga con quien compartir sus días, dos outsiders que se hallaron en un momento formativo.

La expectativa de Leia por pasar un verano en la casa de sus abuelos e integrarse a un grupo heterogéneo es tan grande que, por primera vez, le discute a su padre una de sus decisiones y pone en voz alta lo que necesita para sí misma. Se trata de una escena muy naíf y encantadora comandada por Grace y Haverda, la revelación de la sitcom, una actriz que maneja un humor muy seco, similar al de Hannah Einbinder en Hacks, aunque menos irónico y subversivo.

Wilmer Valderrama tiene el arco argumental menos logrado de That '90s Show NETFLIX

Cuando a la joven le permiten quedarse con el malhumorado Red y la cálida Kitty, That ‘90s Show empieza a dialogar, de manera consciente, con That ‘70 Show. Así, no tardaremos en ver que uno de los integrantes de su nuevo grupo de amigo “es un Kelso” como le advierten (y con todo lo que ello implica), lo que permite el lucimiento, en una sola escena, de Ashton Kutcher y Mila Kunis como Michael Kelso y Jackie Burkhart, los padres de Jay (Mace Coronel), el joven que oficiará de interés romántico de Leia.

Topher Grace y Laura Prepon en That '90s Show NETFLIX

Asimismo, en la serie nos encontramos con una subtrama liderada Fez (Wilmer Valderrama), quizá la menos sólida y más proclive al fanservice, y también aparecen otros viejos personajes para breves participaciones que no resultan disonantes con el relato central que va por dos carriles: lo que aprende Leia de ese grupo y la relación que forja con sus abuelos. Por lo tanto, si bien That ‘90s Show se apoya demasiado en la comedia de la que se desprende, lo hace con una frescura que le termina jugando a su favor, en especial cuando el elenco adolescente va cobrando mayor protagonismo con el correr de los episodios dirigidos por la experimentada Gail Mancuso, ganadora del Emmy por su trabajo en Modern Family. Solo el tiempo dirá si esta propuesta tiene más para ofrecer que guiños a su predecesora. Por el momento, y aunque no todos los gags funcionen, va muy bien encaminada.

La primera temporada de That ‘90s Show está disponible en Netflix.

